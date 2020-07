Viettel ++ đạt 15 triệu người dùng sau 1 năm ra mắt

Hơn 15 triệu thuê bao tham gia và hơn 2000 đối tác liên kết ở tất cả các lĩnh vực mua sắm, giải trí, du lịch, sức khỏe, làm đẹp.... sau 1 năm ra mắt.

Chính thức ra mắt từ ngày 18/6/2019, Chương trình Chăm sóc khách hàng Viettel ++ sau 1 năm ra mắt đã tạo nên nhiều dấu ấn cho ngành chăm sóc khách hàng nói chung và lĩnh vực viễn thông nói riêng. Theo đó, với cơ chế tích điểm tự động “Dùng là Cộng, Cộng là Dùng” cùng lượng đối tác liên kết đa dạng, Viettel++ đã thu hút được 15 triệu khách hàng tham gia.

Kỷ niệm 1 năm ra mắt, Viettel ++ tri ân khách hàng bằng 2 chương trình lớn. Đó là kế hoạch hợp nhất, đưa Viettel++ thành công cụ chăm sóc khách hàng đại diện cho toàn bộ các công ty thành viên Viettel hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau. Bước đầu sẽ có các đơn vị gồm Viettel Telecom (lĩnh vực viễn thông), Viettel Media (lĩnh vực truyền thông), Công ty Xuất nhập khẩu (cung cấp thiết bị viễn thông và CNTT), Viettel Post (lĩnh vực bưu chính) và sẽ từng bước mở rộng ra toàn bộ các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân đội, giúp khách hàng nhận diện rõ hơn về hệ sinh thái Viettel.

Với thay đổi này, khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn sẽ được tích điểm vào quỹ điểm tiêu dùng chung của chương trình Viettel++. Khách hàng sử dụng điểm tích này để tiêu dùng đổi sang các ưu đãi viễn thông hoặc ưu đãi ngoài viễn thông được cung cấp bởi các đơn vị thành viên trong Tập đoàn cũng như các đối tác liên kết ngoài Tập đoàn.

Cũng nhân dịp 1 năm ra mắt, Viettel++ triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn “Đổi điểm quay số trúng ngay triệu quà”. Điểm mới của chương trình là khách hàng sẽ trực tiếp thực hiện quay số online thông qua các nền tảng mà Viettel++ đã phát triển đó là My Viettel và website http://cong.viettel.vn. Sau mỗi lượt quay, khách hàng sẽ biết luôn phần quà mình trúng và có thể tiêu dùng ngay. Số lượng quà tặng cũng rất lớn và đa dạng với hơn 1 triệu voucher online, bao gồm sản phẩm dịch vụ viễn thông (phút thoại, SMS, lưu lượng Data, điểm tiêu dùng Viettel++), voucher giảm giá, mua sắm tại các cửa hàng đối tác liên kết.

Ra mắt ngày 18/06/2019, Viettel++ là chương trình chăm sóc khách hàng đầu tiên của Việt Nam áp dụng cho toàn bộ khách hàng đang sử dụng các sản phẩm, dịch vụ không phân biệt mức tiêu dùng nhiều hay ít. Lễ ra mắt này đã đánh dấu thời điểm Viettel trở thành thương hiệu viễn thông đầu tiên quan tâm đến tất cả các khách hàng đang sử dụng dịch vụ chứ không chỉ một vài nhóm khách hàng cụ thể.

Điểm đặc biệt của chương trình Viettel++ là khách hàng không cần phải đăng ký tham gia, hệ thống chủ động tạo tài khoản và tích điểm từ mọi giao dịch của khách hàng (thanh toán cước tiêu dùng viễn thông; nâng cấp/đăng ký gói data; đăng ký dịch vụ cố định, sử dụng dịch vụ lâu dài…) để xét và nâng hạng thành viên. Bên cạnh đó, việc cho phép khách hàng gộp điểm khi sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ sẽ giúp khách hàng nâng hạng hội viên nhanh hơn và hưởng nhiều ưu đãi đặc quyền từ Viettel++.

Sự thân thiện của Viettel++ còn thể hiện ở chỗ khách hàng có nhiều cách để sử dụng các ưu đãi từ Viettel++: Thông qua cú pháp *098#, tổng đài 18008098 (dành cho mọi dòng điện thoại khách hàng đang sử dụng); qua ứng dụng MyViettel và website http://cong.viettel.vn (áp dụng với điện thoại smartphone).

Từ 300 đối tác ban đầu, đến nay Viettel++ đã liên kết với 2.000 nhãn hàng ở tất cả các lĩnh vực mua sắm, giải trí, du lịch, sức khỏe, làm đẹp... giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sử dụng các ưu đãi từ chương trình.

Kế hoạch hợp nhất công cụ chăm sóc khách hàng của Viettel sau 1 năm triển khai Viettel++ một lần nữa đã tạo ra một cuộc cách mạng mới về chăm sóc khách hàng tại Việt Nam đồng thời phù hợp với xu thế chuyển đổi số mà Viettel đang theo đuổi để chăm sóc khách hàng toàn diện nhất.

Thông tin chi tiết về chương trình Khách hàng thân thiết Viettel++, thể lệ tham gia chương trình quay số trúng thưởng, mời khách hàng truy cập ứng dụng MyViettel, fanpage ViettelTelecom, website http://cong.viettel.vn hoặc tổng đài miễn phí 18008098./.

Từ 19/6/2020, Viettel++ trở thành công cụ CSKH đại diện cho toàn bộ các công ty thành viên của Viettel với các ngành nghề khác nhau.

Các bước tham gia chương trình quay số “Đổi điểm quay số trúng ngay triệu quà

+ Bước 1: Khách hàng truy cập bằng một trong các cách sau: Truy cập app My Viettel, web cong.viettel.vn; ussd *098#

+ Bước 2: Tiến hành đổi điểm tiêu dùng Viettel++ ra lượt quay số online. Cứ 200 điểm sẽ đổi được 01 lượt quay số online và 01 mã dự thưởng cuối chương trình.

+ Bước 3: Hệ thống sẽ nhắn tin thông báo về việc khách hàng đã đổi lượt quay thành công.

+ Bước 4: Khách hàng thực hiện quay số online trên cơ sở số lượt quay may mắn có được bằng cách truy cập vào app My Viettel hoặc web cong.viettel.vn trong phần game Quay số may mắn để thực hiện quay số.