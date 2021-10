VNG, KMS Technology vào nhóm công ty có nơi làm việc tốt nhất châu Á

Các công ty công nghệ của Việt Nam lọt vào nhóm các công ty có nơi làm việc tốt nhất châu Á do tạp chí HR Asia bình chọn.

Giải thưởng thường niên HR Asia Awards vừa công bố danh sách các công ty trong khu vực châu Á có nơi làm việc tốt nhất. Tại Việt Nam, các công ty như VNG, KMS Technology đều lọt vào danh sách này.

Khuôn viên căn tin của VNG.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp VNG - công ty đang sở hữu các sản phẩm như Zing, Zalo – nhận được giải thưởng. Trong khi đó, KMS - công ty trụ sở tại Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn và phát triển sản phẩm phần mềm cho thị trường Mỹ và quốc tế - cũng được tạp chí chuyên về nhân sự của châu Á vinh danh.

“Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” là giải thưởng thường niên được HR Asia công bố dựa trên quá trình lựa chọn của các chuyên gia nhân sư quốc tế và một cuộc khảo sát quy mô lớn. Giải thưởng năm nay quy tụ gần 600 công ty tại Việt Nam tham gia, với hơn 30.000 nhân viên hoàn thành khảo sát.

Kết quả khảo sát cho thấy, điểm bình quân của VNG trên cả ba hạng mục đều cao hơn so với bình quân của thị trường. Cụ thể, điểm Core (văn hóa công ty và cấu trúc nhân sự) là 4,31 so với bình quân ngành là 3,74, điểm Self (cảm xúc, suy nghĩ, tâm hồn của mỗi cá nhân) đạt 4,34 so với ngành là 3,88, và điểm Group (suy nghĩ, cảm xúc, hành động của tập thể) là 4,42 so với mặt bằng chung của ngành là 3,96 điểm.

KMS Technology cho hay, điểm bình quân của công ty trên các hạng mục đánh giá đều vượt bình quân các công ty thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin nói riêng và tất cả các ngành nghề nói chung, tại thị trường Việt Nam và Châu Á.

Văn phòng làm việc của KMS Technology.

Từ đầu tháng 7/2021, VNG đã áp dụng chính sách làm việc tại nhà cho toàn bộ nhân viên để đảm bảo an toàn, đồng thời khuyến khích và vận động tất cả thành viên và người thân đăng ký và tham gia tiêm vắc xin ngay khi có thể.

Trong thời gian thực hiện chế độ làm việc tại nhà, VNG vẫn giữ nguyên các chế độ đãi ngộ, lương thưởng… và triển khai nhiều gói hỗ trợ để đảm bảo an sinh, giúp các thành viên VNG an tâm tuân thủ giãn cách xã hội theo chỉ thị của chính phủ. Các lớp rèn luyện thể thao trực tuyến, khóa học cân bằng cảm xúc... được VNG tổ chức giúp gắn kết và cải thiện sức khỏe tinh thần cho các thành viên.

Riêng KMS Technology từ đầu năm 2020 đã linh hoạt chuyển đổi cách thức vận hành với mô hình cộng tác làm việc linh động HWM (Hybrid Working Model) và tạo điều kiện để nhân viên có thể làm việc tại nhà 100%. Song song đó, nhân viên cũng được tư vấn và hỗ trợ về sức khoẻ, y tế và trang thiết bị phục vụ công việc. Ngoài ra, những hoạt động gắn kết nội bộ trực tuyến được duy trì nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân viên trong giai đoạn đầy thử thách, điển hình là những hoạt động rèn luyện thể thao và tinh thần tại nhà, các chương trình giải trí, duy trì trải nghiệm làm việc và phong cách đời sống.

Hải Đăng