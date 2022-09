VNPT 2 năm liên tiếp vô địch tại Đấu trường An toàn thông tin

Trong hai ngày 9 và 10/9, Cuộc thi Đấu trường An toàn thông tin (ATTT) - Security Bootcamp 2022 được tổ chức tại Quảng Ninh đã xướng tên nhà vô địch VNPT. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Tập đoàn VNPT chiến thắng tại cuộc thi.

Đấu trường ATTT là cuộc thi có sự tham gia của rất nhiều đơn vị đầu ngành ATTT (Viettel, VNPT, HPT Vietnam, Vietcombank...), được đánh giá là phần mang lại nhiều cảm xúc nhất chương trình. Mỗi năm, BTC sẽ ra đề thi để các đội tham gia thi đấu. Năm nay, bên cạnh giải đề, đấu trường ATTT có thêm phần diễn tập thực chiến, tạo nên điểm nhấn cho sự kiện, đồng thời cũng là thử thách mới cho các đội thi.

Ba đội thi giành chiến thắng tại Đấu trường ATTT tại sự kiện Security Bootcamp 2022.

Sau nhiều giờ thi đấu cam go giữa 13 đội thi, đội VNPT-VCI thuộc Tập đoàn VNPT đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc với 5.150 điểm, bảo vệ thành công chức vô địch 2 năm liên tiếp. Viettel và Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) là 2 đội về Nhì và Ba cũng thi đấu hết mình và đạt được số điểm sát nút là 4.750 điểm.

Tròn 10 năm kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2012, Security Bootcamp 2022 là sự kiện ATTT uy tín được bảo trợ bởi Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT cùng Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh, được tổ chức bởi Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) phối hợp cùng các đơn vị. Hoạt động chính của chương trình gồm: Hội thảo chuyên môn đề về ATTT, đấu trường ATTT.

Hội thảo chuyên đề về ATTT tại sự kiện Security Bootcamp 2022

Bên cạnh đó, hội thảo chuyên đề về ATTT tại sự kiện cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Các đơn vị đã có cơ hội chia sẻ, lắng nghe và giải đáp các vấn đề xung quanh lĩnh vực ATTT. Bài trình bày của anh Lê Phạm Thiên Hồng Ân - Trưởng nhóm Pentest đánh giá an toàn bảo mật thiết bị IoT (TT. ATTT – VNPT) về chủ đề "Các giải pháp bảo mật cho thiết bị IoT liệu đã an toàn?" được đánh giá là bài trình bày có sự đầu tư phân tích chuyên sâu, có tính thực tiễn cao, anh Lê Phạm Thiên Hồng Ân không chỉ nêu rõ thực trạng mà còn đưa ra được giải pháp hoàn chỉnh để khắc phục các vấn đề thiếu bảo mật an toàn cho các thiết bị IoT này.

Ông Lê Phạm Thiên Hồng Ân - Trưởng nhóm Pentest đánh giá an toàn bảo mật thiết bị IoT

Giải pháp bảo mật dành cho thiết bị IoT - VNPT IoT Guard được anh Lê Phạm Thiên Hồng Ân trình bày là chìa khóa để giải quyết bài toán mất an toàn thông tin cho các thiết bị IoT hiện nay. Đây cũng là một trong những giải pháp đầu tiên tại Việt Nam giúp doanh nghiệp, tổ chức giải quyết vấn đề này. VNPT IoT Guard đã được nhiều doanh nghiệp tin tưởng sử dụng, đồng thời đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như Sao Khuê 2022… Hội thảo là cơ hội để doanh nghiệp nhận ra vấn đề và nhanh chóng bắt tay vào việc khắc phục những “lỗ hổng” bảo mật của các thiết bị IoT trước khi doanh nghiệp gặp phải những thiệt hại nghiêm trọng.

Phạm Trang