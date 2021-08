VNPT Cyber Immunity hợp tác với Group-IB làm sạch không gian mạng Việt Nam

Theo thoả thuận hợp tác, VNPT Cyber Immunity sẽ có quyền truy cập vào kho lưu trữ thông tin tình báo mạng khổng lồ của Group-IB.

Chiều ngày 19/8/2021, Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT), do Tổng giám đốc Dương Thành Long đại diện, đã kí kết thoả thuận hợp tác chiến lược với Group-IB, đại diện bởi ông Sergei Nikitin (Giám đốc điều hành Group-IB)

VNPT Cyber Immunity, một trong các nhà cung cấp giải pháp an toàn thông tin hàng đầu tại Việt Nam, thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT & Công ty Công nghệ thông tin VNPT là đơn vị trực tiếp hợp tác, phối hợp với Group-IB trong sự kiện này.

Theo thoả thuận hợp tác, VNPT Cyber Immunity sẽ tiếp nhận hệ thống thông tin tình báo mạng của Group-IB để truy cập vào cơ sở dữ liệu lớn nhất về các mối đe dọa tấn công mạng liên quan trực tiếp đến toàn bộ Tập đoàn VNPT, cũng như các rủi ro an ninh mạng cấp tính trên toàn cầu.

Là một trong các nhà cung cấp giải pháp an ninh mạng hàng đầu Việt Nam, VNPT Cyber Immunity sẽ có quyền truy cập vào kho lưu trữ thông tin tình báo mạng khổng lồ của Group-IB. Trong đó có chứa thông tin về các cuộc tấn công mạng, các chủng phần mềm độc hại và các nhóm tội phạm mạng được tập hợp trong các hoạt động thăm dò và ứng cứu sự cố ở Châu Á – Thái Bình Dương. Từ đó nâng cao hiệu quả ngăn chặn các cuộc tấn công mạng.

Mối quan hệ hợp tác này cũng giúp mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ Giám sát an toàn thông tin (VNPT Managed Security Service) của VNPT Cyber Immunity. Giải pháp MDR (Managed Dectection & Response) sẽ được hai bên xây dựng và cho ra đời, giúp quản trị, phát hiện & xử lí các mối đe doạ mất an toàn thông tin.

Từ nguồn thông tin tình báo mạng của Group-IB, khách hàng của VNPT Cyber Immunity có thể nắm được các mối đe doạ tấn công cụ thể từ những hacker, truy vết và tìm ra những nguồn tấn công trên diện rộng. Bên cạnh đó, việc thiết kế hạ tầng đảm bảo tối ưu chiến lược phòng thủ sẽ được hai bên bắt tay vào xây dựng cho các tổ chức, doanh nghiệp. Hai bên bắt tay trao đổi nguồn tri thức về an ninh mạng, an toàn thông tin, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ.

“Tầm nhìn của VNPT Cyber Immunity là tạo ra một hệ miễn dịch đầy đủ cho quốc gia số, nền kinh tế số, doanh nghiệp số có khả năng chống lại các cuộc tấn công từ bên trong và bên ngoài tổ chức.” Ông Dương Thành Long, Tổng giám đốc Công ty Công nghệ thông tin VNPT phát biểu trong buổi lễ.

Theo ông Long, quan hệ hợp tác với Group-IB nhằm khai thác nguồn dữ liệu tình báo mạng khu vực Châu Á Thái Bình Dương và nắm được tình hình an ninh mạng quốc tế cũng như trong khu vực, từ đó phát triển hoàn thiện các sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin. Đây là những giá trị thật mà công ty mang lại cho các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam, trong thời đại thông tin được ví như vàng.

“Triết lý của Group-IB là gặt hái lợi ích khi làm việc với các nhà lãnh đạo đầu ngành, thúc đẩy sự hợp tác này để cùng phát triển. Cùng với VNPT Cyber Immunity, Group-IB sẽ có thể cung cấp các giải pháp và dịch vụ hiệu suất cao hơn cho nhiều đối tượng khách hàng tại Việt Nam. Tôi tin chắc rằng sự hợp tác này sẽ nâng cao năng lực chuyên môn cho các chuyên gia an ninh mạng tại Việt Nam", ông Sergei Nikitin, Giám đốc Điều hành của Group-IB HQ tại Singapore, nhận xét

Về VNPT Cyber Immunity



VNPT Cyber Immunity là một trong những đơn vị đi đầu về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin tại Việt Nam trong lĩnh vực ngăn chặn tấn công mạng, ứng cứu sự cố và nghiên cứu lỗ hổng trên nhiều nền tảng công nghệ. Là nhà sản xuất và cung cấp có đơn vị hỗ trợ, tư vấn tại 63 tỉnh thành phố. VNPT Cyber Immunity có quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ với nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới.



VNPT Cyber Immunity trưởng thành từ Trung tâm An toàn thông tin, đã và đang bảo vệ nội bộ Tập đoàn VNPT và rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế, Cục An toàn thông tin, VNCERT, MB Bank, HDBank, Vietnam Airlines, Mobifone, Ecopart, VinCommerce,… và hơn 30 Tỉnh, Thành phố trước các cuộc tấn công mạng, nguy cơ lộ lọt thông tin.



Bên cạnh đó, năng lực sáng tạo, nghiên cứu và phát triển các giải pháp chủ động phòng chống tấn công mạng được liên tục cập nhật và nghiên cứu trên thực tế, trong phòng thí nghiệm. Rất nhiều lỗ hổng đã được tìm thấy và nghiên cứu mỗi năm như CVE-2019-7587, CVE-2019-16891, ZDI-19-992 (CVE-2019-17147), ZDI-20-128, … và 0-day bởi các chuyên gia bảo mật hàng đầu. Phương châm hoạt động của VNPT Cyber Immunity là “Better secured, greater value”, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây bảo vệ hệ thống thông tin của khách hàng trước các cuộc tấn công mạng để mang đến những giá trị thực, bảo vệ giá trị thương hiệu và tài sản trí tuệ của tổ chức, doanh nghiệp.



VNPT MSS (VNPT Managed Security Service) là nền tảng quản lý, giám sát an toàn thông tin hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức kịp thời phát hiện, xử lý và ứng cứu các sự cố mất an toàn, lộ thông tin. Các dịch vụ mà VNPT MSS cung cấp là giám sát hệ thống 24/7/365, giám sát tất cả các sự kiện bảo mật từ thiết bị đến ứng dụng (IPS/IDS firewall, database server, file server, domain controller, DNS, email, web/app, active directory, endpoint, AV…) và phát hiện, cảnh báo real-time các cuộc tấn công vào hệ thống. Tri thức về an toàn thông tin được cập nhật liên tục từ hệ thống Threat Intelligence lớn nhất Việt Nam.



Về Group-IB



Group-IB là một trong những nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trong lĩnh vực phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, phòng chống giả mạo trực tuyến, điều tra tội phạm công nghệ cao và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, có trụ sở chính tại Singapore. Các trung tâm nghiên cứu và tình báo mạng về mối đe dọa của công ty được đặt tại Trung Đông (Dubai), Châu Á – Thái Bình Dương (Singapore), Châu Âu (Amsterdam) và Nga (Moscow).



Hệ thống Threat Intelligence & Attribution của Group-IB đã được Gartner, Forrester và IDC đánh giá là một trong những hệ thống tốt nhất trong phân khúc. Threat Hunting Framework của Group-IB(trước đó được gọi là TDS) nhằm mục đích chủ động tìm kiếm và bảo vệ chống lại các mối đe dọa mạng phức tạp chưa từng được biết đến trước đây đã được cơ quan phân tích Châu Âu KuppingerCole Analysts AG công nhận là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực Detection and Response. Group-IB cũng được đã được công nhận là Product Leader và Innovation Leader.. Ngoài ra, Group-IB đã được trao giải thưởng Xuất sắc về Đổi mới của Frost & Sullivan cho Bảo vệ Rủi ro Kỹ thuật số, một nền tảng do Al điều khiển để xác định và giảm thiểu rủi ro kỹ thuật số và chống lại các cuộc tấn công mạo danh thương hiệu bằng các công nghệ cốt lõi được cấp bằng sáng chế của công ty.



Khả năng lãnh đạo công nghệ và R&D của Group-IB được xây dựng dựa trên 18 năm kinh nghiệm thực hành của công ty trong các cuộc điều tra tội phạm mạng trên toàn thế giới và 70.000 giờ ứng phó sự cố an ninh mạng được tích lũy trong phòng thí nghiệm hàng đầu với bộ phận điều tra tội phạm công nghệ cao.



Group-IB là đối tác của Europol và đã được OSCE khuyến nghị là nhà cung cấp giải pháp an ninh mạng.



Kinh nghiệm săn tìm mối đe dọa và cyber intelligence của Group-IB đã được kết hợp thành một hệ sinh thái gồm các giải pháp phần mềm và phần cứng rất phức tạp được thiết kế để theo dõi, xác định và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng. Nhiệm vụ của Group-IB là bảo vệ khách hàng của mình trong không gian mạng hàng ngày, tạo ra và tận dụng các giải pháp & dịch vụ sáng tạo.

