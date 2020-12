VNPT đứng top 3 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2020

Được tạp chí Forbes Việt Nam định giá thương hiệu 509,8 triệu USD, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đứng thứ 3 trong Top các thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2020.

Chiều ngày 17/12/2020, lễ công bố và trao chứng nhận Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2020 đã được tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 5 thường niên, Tạp chí Forbes Việt Nam công bố danh sách 50 thương hiệu dẫn đầu trong các lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam.

Tổng giá trị thương hiệu của danh sách 2020 do Forbes Việt Nam công bố đạt hơn 12,6 tỉ USD, tăng 22% so với lần tổ chức thứ 4. Đứng thứ 3 trong Top các thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2020, Tập đoàn VNPT được định giá 509,8 triệu USD. So với năm 2018 khi được định giá 416 triệu USD, giá trị thương hiệu VNPT năm 2020 đã tăng trưởng tới 123%.

Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này theo phương pháp của Forbes (Mỹ), tính toán vai trò đóng góp của thương hiệu vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Những thương hiệu giá trị nhất là thương hiệu đạt mức doanh thu lớn trong các ngành mà thương hiệu đóng vai trò chủ đạo. Sau khi lập danh sách sơ bộ hơn 100 công ty có thương hiệu mạnh, sản phẩm có độ phủ và mức độ nhận biết cao với người tiêu dùng, Forbes Việt Nam tính toán thu nhập trước thuế và lãi vay, sau đó xác định giá trị đóng góp của tài sản vô hình. Việc tính toán dựa trên báo cáo tài chính của các công ty.

Là một tập đoàn Viễn thông, CNTT hàng đầu của đất nước, VNPT đã không ngừng phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ đón đầu xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, làm chủ công nghệ lõi nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng Việt Nam. VNPT đã có sự tăng trưởng liên tục về mặt lợi nhuận trong những năm qua. Đồng thời, với việc liên tục đưa ra những sản phẩm, dịch vụ mới, đặc biệt là những giải pháp số, VNPT cũng khẳng định vị thế tiên phong, dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam bằng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, phủ rộng trên mọi lĩnh vực từ kinh tế đến chính trị, xã hội.

Trong năm 2020, hàng loạt các sản phẩm, giải pháp của VNPT cũng được các tổ chức đánh giá uy tín trong nước và quốc tế vinh danh. Với 15 giải thưởng lớn tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương 2020 và 5 giải thưởng Stevie Awards Kinh doanh quốc tế, VNPT tiếp tục khẳng định vị trí dẫn dắt trong công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam và hướng đến những sản phẩm dịch vụ chất lượng quốc tế.

Lần đầu tiên tham gia giải thưởng Công nghệ thông tin thế giới nhưng VNPT đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đạt nhiều giải thưởng nhất với 6 giải vàng, 3 giải bạc và 1 giải đồng. VNPT còn được đánh giá cả về sáng tạo, tư duy đổi mới với giải thưởng “Đơn vị viễn thông sáng tạo nhất châu Á” tại Asia Communication Awards.

Tập đoàn VNPT đang từng bước đặt những dấu chân vững chắc trên hành trình chuyển đổi số, thể hiện được vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số quốc gia. Đó là cơ sở vững chắc để VNPT tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chiến lược, đưa Tập đoàn VNPT phát triển đúng tầm nhìn trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm giao dịch số của khu vực châu Á.

Phương Dung