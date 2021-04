10 điều thú vị về CEO Mark Zuckerberg của Facebook mà bạn có thể chưa biết

Mark Zuckerberg, ông chủ mạng xã hội có hơn 2,8 tỷ người dùng, là một trong những người quyền lực nhất thế giới. Xung quanh người đàn ông này vẫn có nhiều điều bí mật mà không phải ai cũng biết.

Mark Zuckerberg được xem là một trong những người quyền lực nhất thế giới hiện nay.

Nắm giữ trong tay 3 trong số mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện nay, bao gồm Facebook, WhatsApp và Instagram, không quá khi nói rằng Mark Zuckerberg là một trong những người quyền lực nhất thế giới, khi có khả năng định hướng dư luận thông qua các công cụ mạng xã hội của mình.

Nổi tiếng và quyền lực, Mark Zuckerberg vẫn có những điều bí mật thú vị mà ít ai biết đến. Dưới đây là một vài trong số đó.

1. Facebook có phông màu chủ đạo là màu xanh và trắng. Ngoài lý do chính nhằm giúp cho mạng xã hội này trông đơn giản và không quá chói mắt, thì một lý do khác ít người biết đó là bởi vì nhà sáng lập Mark Zuckerberg của mạng xã hội này bị mù màu đỏ và xanh lá cây, nhưng bù lại Zuckerberg nhận biết rõ nhất màu xanh dương.

2. Là tỷ phú giàu thứ 5 thế giới với khối tài sản 118 tỷ USD, tuy nhiên, Mark Zuckerberg cho biết mình không có hứng thú với tiền bạc. Trong nhiều bài phỏng vấn với giới truyền thông cũng như trong một số báo cáo, Mark Zuckerberg cho biết việc kiếm tiền không phải là mục tiêu hàng đầu của mình, mà kết nối thế giới mới là điều anh đang nhắm đến.

"Nói một cách đơn giản: chúng tôi không xây dựng các dịch vụ để kiếm tiền, mà chúng tôi kiếm tiền để xây dựng các dịch vụ tốt hơn", Mark Zuckerberg viết trong hồ sơ mà Facebook gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ để chuẩn bị cho đợt "lên sàn" của công ty vào năm 2012.

3. Mark Zuckerberg là một người yêu nhạc và là fan của nhiều ca sĩ thuộc nhiều phong cách khác nhau, như Lady Gaga, Taylor Swift, Jay Z, Green Day, Rihanna, U2, Katy Perry…

4. Mark Zuckerberg đã từng trải qua 1 năm mà chỉ ăn thịt của những loài động vật do chính tay mình giết chết.

Ông chủ Facebook thường có thói quen đặt ra những thử thách hàng năm cho chính mình. Vào năm 2011, Zuckerberg đã đặt ra thử thách quyết tâm ăn chay và chỉ ăn thịt từ động vật do chính tay mình giết.

"Lý do cho điều này là bởi vì tôi cảm thấy may mắn vì đã có một cuộc sống tuyệt vời. Tôi thích ăn thịt và trước năm nay, tôi đã ăn thịt hầu như mỗi ngày. Để thực hiện lòng biết ơn, tôi muốn được có sự gắn kết hơn với thực phẩm mà mình ăn", Zuckerberg giải thích về thách thức đặc biệt của mình vào năm 2011.

5. Zuckerberg đã tự tay thiết kế nhẫn cưới tặng vợ, sử dụng đá hồng ngọc, thay vì sử dụng kim cương đắt tiền. Nhiều người cho rằng Zuckerberg đã quá "keo kiệt" khi tặng vợ một chiếc nhẫn kém giá trị, tuy nhiên, có vẻ như giá trị của chiếc nhẫn nằm ở mặt tinh thần, thay vì mặt vật chất.

Vợ của Zuckerberg là một người Mỹ gốc Hoa, mà theo văn hóa phương Đông, hồng ngọc tượng trưng cho nhiều ý nghĩa tốt đẹp cũng như tôn vinh giá trị của người mang chúng.

Phong cách thời trang quen thuộc của Mark Zuckerberg.

6. Zuckerberg rất yêu chú chó Beast của mình và lập hẳn một trang Facebook dành riêng cho chú chó này. Beast là một chú chó thuộc giống chó chăn cừu Hungary, và là chủ đề trong nhiều bài viết của Zuckerberg lẫn người vợ Priscilla Chan trên trang Facebook của mình.

7. Mark Zuckerberg có rất nhiều nick name khác nhau. Với bạn bè, mọi người vẫn thường gọi anh là Zuckes, trong khi đó, mẹ của Zuckerberg lại đặt riêng tên thân mật cho chàng trai này là Princely (Ông hoàng).

Trong khi đó, thời còn theo học tại trường Harvard, Zuckerberg đã từng có biệt danh là "Slayer" (kẻ sát nhân).

8. Mark Zuckerberg đã từng viết một chương trình phần mềm để sử dụng cho gia đình mình khi mới 12 tuổi. Phần mềm có tên gọi ZuckNet, được Zuckerberg tạo ra cho cha mình, ông Edward Zuckerberg, một nha sĩ, người cần một hệ thống nhắn tin nhanh chóng giữa nhà riêng và phòng khám của mình.

ZuckNet là một phần mềm chat, về cơ bản tương tự như phần mềm chat Instant Messenger nổi tiếng một thời của AOL trước đây.

Tủ áo quần của Zuckerberg với hàng loạt áo phông và áo khoác giống nhau.

9. Là một người giàu có, Mark Zuckerberg nổi tiếng với phong cách ăn mặc giản dị. Thay vì những bộ trang phục cầu kỳ, Zuckerberg thường xuất hiện với trang phục áo phông, quần jean và giày thể thao.

Một điều khá thú vị đó là ông chủ Facebook có một tủ đồ với hàng chục chiếc áo phông và áo khoác... giống nhau, mà theo Zuckerberg là để giúp anh không mất quá nhiều thời gian để lựa chọn trang phục mỗi ngày và có thể dành thời gian đó cho những điều có ý nghĩa hơn.

10. Hằng năm, Facebook đã phải chi ra một số tiền không hề nhỏ để bảo vệ an toàn cho Mark Zuckerberg và con số này vẫn tăng lên theo từng năm. Trong năm 2020, Facebook đã chi ra hơn 23 triệu USD chi phí an ninh cho riêng gia đình Zuckerberg, tăng hơn so với mức 13,4 triệu USD trong năm 2019 và 10 triệu USD trong năm 2018.

Nhiều người cho rằng mạng xã hội Facebook đang ngày càng bị ghét vì những vụ rò rỉ thông tin và các tin tức giả mạo lan truyền, khiến Facebook phải chi ra càng nhiều chi phí để bảo vệ an toàn cho ông chủ của mình.

(Theo Dân Trí)