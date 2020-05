“Ái nữ Huawei” Mạnh Vãn Chu chưa được thả tự do

Trong phiên tòa ngày 27/5 tại Canada, Thẩm phán đã ra phán quyết bất lợi với Mạnh Vãn Chu – Giám đốc Tài chính Huawei, con gái nhà sáng lập Nhậm Chính Phi.

Bà Mạnh Vãn Chu rời nhà riêng để tham dự phiên tòa ngày 27/5 tại Vancouver, Canada. Ảnh: Reuters

Phán quyết của Thẩm phán đập tan hi vọng được trả tự do của bà Mạnh sau 18 tháng bị quản thúc tại gia ở Vancouver. Theo Reuters, nó cũng làm gia tăng căng thẳng giữa Ottawa và Bắc Kinh. Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada đã tuyên bố Canada “đồng lõa với Mỹ để dìm Huawei và các doanh nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc”. Bộ Ngoại giao hối thúc Canada trả tự do ngay lập tức cho bà Mạnh và để bà quay về quê hương an toàn để tránh bất kỳ tổn hại nào tới quan hệ giữa hai nước.

Mạnh Vãn Chu bị bắt tháng 12/2018 tại Canada theo yêu cầu của nhà chức trách Mỹ. Họ cáo buộc bà gian lận ngân hàng vì lừa HSBC về quan hệ của Huawei với một công ty hoạt động tại Iran, khiến HSBC có nguy cơ bị trừng phạt vì vi phạm lệnh cấm của Mỹ với Iran. Luật sư của bà Mạnh tranh luận vụ việc nên bị loại bỏ vì Canada không áp lệnh trừng phạt đối với Iran.

Tuy nhiên, Thẩm phán Tòa án tối cao British Columbia Heather Holmes không đồng tình và đưa ra phán quyết cho rằng các cáo buộc của Mỹ đưa ra với bà Mạnh đã thỏa mãn yêu cầu dẫn độ của Canada về “tội phạm kép”. Huawei bày tỏ thất vọng trước phán quyết của tòa Canada, tuy nhiên hi vọng hệ thống tư pháp của Canada cuối cùng sẽ chứng minh sự vô tội của bà Mạnh.

Phán quyết mở đường cho phiên điều trần dẫn độ bắt đầu từ tháng 6 để xem các quan chức Canada có tuân thủ pháp luật trong khi bắt giữ bà Mạnh hay không. Dự kiến các tranh cãi sẽ kết thúc vào tuần cuối tháng 9 và tuần đầu tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, các phiên phúc thẩm có thể khiến vụ án kéo dài nhiều năm.

Reid Weingarten, luật sư của bà Mạnh, cho rằng bà Mạnh không nên trở thành “vật thế chấp hay con tin” trong quan hệ Mỹ - Trung. “Phán quyết hôm nay tại Canada chỉ là loạt đạn đầu tiên trong quá trình dài hơi… chúng tôi tự tin công lý cuối cùng sẽ được thực thi”.

Du Lam (Theo Reuters)