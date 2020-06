Clip 'Batman' xuất hiện giữa biểu tình Mỹ gây sốt trên mạng

Đoạn clip đang lan truyền trên Internet cho thấy một người trong trang phục Người dơi bình tĩnh đi vào đám đông biểu tình, gợi nhớ đến phim về vị siêu anh hùng của DC.

'Batman' bình tĩnh đi vào đám đông biểu tình Đoạn clip cho thấy một người đàn ông trong trang phục Người dơi đi vào giữa đám đông biểu tình đòi công lý cho nam thanh niên da đen Geogre Floyd tại thành phố Philadelphia.

Những ngày này, cả nước Mỹ chấn động vì vụ người đàn ông da màu tên George Floyd qua đời bởi cú kê đầu gối vào cổ của viên cảnh sát Derek Chauvin. Các thành phố như Los Angeles, Seattle và Minneapolis ngày đêm oằn mình trước sức ép của người biểu tình.

Hôm 1/6, đoạn clip được lan truyền mạnh mẽ trên Twitter cho thấy cảnh tượng một người trong trang phục Batman lừng lững đi vào đám đông người biểu tình. Sự xuất hiện của vị ''siêu anh hùng'' còn được tăng kịch tính như trong phim với hiệu ứng khói lửa phát ra từ cuộc biểu tình.

Một người trong trang phục Batman xuất hiện tại cuộc biểu tình ở Philadenphia, Mỹ. Ảnh: Chụp màn hình.

"Biểu tình tại Mỹ và ai đó đang đi giống như Batman. Đây là năm 2020, tại sao không thể chứ?", người dùng Kabir Taneja tweet. "Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến đoạn phim Người dơi tìm kiếm Bane trong đám đông", tài khoản Simpson bình luận.

Batman là một trong những nhân vật truyện tranh được yêu thích nhất mọi thời đại. Vì lẽ đó, sự xuất hiện của "Người dơi" trong cảnh bạo loạn được nhận ra ngay lập tức, thậm chí nhiều người xung quanh còn cổ vũ anh ta.

Đoạn clip về Batman trong cuộc biểu tình đang được chia sẻ rầm rộ trên Twitter. Ảnh: Chụp màn hình.

Batman là nhân vật hư cấu, siêu anh hùng truyện tranh tạo ra bởi họa sĩ Bob Kane và nhà văn Bill Finger. Người dơi xuất hiện lần đầu trong Detective Comics #27 vào tháng 5/1939. Kể từ đó, hình tượng này còn góp mặt trong nhiều tác phẩm xuất bản của DC Comics.

Nguyên gốc được đặt tên là "The Bat-Man", Batman còn được biết đến với các tên gọi như "The Caped Crusader", "The Dark Knight" (Hiệp sĩ bóng đêm) và "The World's Greatest Detective". Danh tính bí mật của Người dơi là Bruce Wayne, một tỷ phú người Mỹ, tay chơi, nhà công nghiệp, nhà từ thiện và là chủ sở hữu của Wayne Enterprises.

Chứng kiến cái chết của cha mẹ khi còn là một đứa trẻ, Bruce Wayne thề sẽ trả thù tội phạm và theo đuổi lý tưởng thực thi công lý. Bọn tội phạm ở thành phố Gotham (thành phố giả tưởng lấy hình mẫu là New York), nổi tiếng nhất với Joker chính là mục tiêu săn lùng của Batman.

(Theo Zing)