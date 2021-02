Bị phạt 5 triệu vì bịa tin bệnh nhân Covid-19 hát karaoke “tay vịn” tại Thái Nguyên

Đăng tải lại thông tin giả với mục đích “câu like” mà không kiểm chứng tính chính xác, một nam thanh niên đã bị xử phạt nghiêm khắc.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một chủ tài khoản Facebook trên với số tiền 5 triệu đồng. Người này là một nam thanh niên 30 tuổi, trú tại phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, ngày 28/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Thái Nguyên) phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải bài viết có nội dung “Covid đi hát có tay vịn luôn”.Bài viết này kèm theo ảnh chụp văn bản “Lịch trình di chuyển của bệnh nhân P.A.T”.

Đáng chú ý, văn bản được chụp có nội dung cho thấy bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Quảng Ninh khai báo về việc đi hát có “tay vịn”. Qua xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên xác định không có bệnh nhân nhiễm Covid-19 có thông tin và lịch trình di chuyển như trên.

Người phát tán tin giả trên Facebook tại buổi làm việc với Công an tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Đơn vị đã triệu tập chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin trên tới làm việc. Tại cơ quan Công an, nam thanh niên khai nhận, trong quá trình truy cập Facebook, khi thấy nội dung trên, anh này đã chủ động đăng tải lại với mục đích thu hút người khác tiếp cận mà không kiểm chứng tính chính xác.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh trước đó cũng khẳng định, qua rà soát, tỉnh có 1 trường hợp tên P.A.T ở TP Cẩm Phả thuộc diện F1 hiện đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh.

“Anh T đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1. Nội dung tờ khai trên không phải do anh T hay cơ quan chức năng địa phương phát hành mà do các đối tượng xấu tự biên, đăng tải.”.

Trước thông tin này, ngày 28/1, Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam đã ra thông báo đề nghị cộng đồng cần cẩn trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ các nguồn tin không chính thức, làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác truy vết, phòng chống dịch bệnh.

Trọng Đạt