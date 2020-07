Cậu sinh viên ngồi yên tại nhà mà vẫn có thể đi phượt quanh nước Mỹ nhờ Google Street View

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp thì đây cũng là 1 giải pháp độc đáo dành cho những người yêu thích du lịch.

Mùa hè là khoảng thời gian của những chuyến du lịch, là những lần tạm xa nhà để trải nghiệm 1 vùng đất mới trước khi quay trở lại với guồng quay học tập, công việc bận rộn thường ngày. Uday Schultz, cậu sinh viên năm 2 của đại học lừng danh Harvard, cũng có cùng quan điểm như vậy. Từ khi còn là 1 học sinh cấp 2, Uday đã luôn mơ ước có thể 1 lần chu du khắp nước Mỹ để có thể mở mang tầm mắt. Và phải đến tận mùa hè năm nay, cậu mới có thể hoàn thành giấc mơ này, nhưng theo 1 cách rất đặc biệt.

Đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra rất nhiều ảnh hưởng đối với ngành du lịch trên toàn thế giới, và khiến nhiều người coi như đã mất trắng kỳ nghỉ hè của năm 2020. Thế nhưng, Uday vẫn không bỏ cuộc. Thay vì lái xe vòng quanh đất nước như dự định ban đầu, cậu sinh viên này lại quyết định ngồi nhà tại Brooklyn và tận hưởng chuyến đi phượt của mình thông qua Google Street View. Chặng đường đầu tiên mà cậu lựa chọn là từ Seattle đến New York.

Tôi quyết định sẽ lái xe từ Seattle đến thành phố New York bằng Google Street View. Tôi đã luôn suy nghĩ về chuyến đi này kể từ khi bắt đầu khoảng thời gian cách ly xã hội rồi, nhưng bây giờ mới dám chốt này. Tôi sẽ di chuyển trong khoảng 30 - 60 phút mỗi ngày cho đến khi đến nơi thì thôi. Ngoài ra thì tôi cũng sẽ thường xuyên cập nhật thông tin tại bài viết này. Đây là điểm khởi hành nhé.

Tuy nhiên, không chỉ đơn giản là đi để đến, Uday coi hành trình của mình là 1 cơ hội trải nghiệm, tham quan các địa danh nổi tiếng trên nước Mỹ, đồng thời còn tiến hành 1 dự án nghiên cứu cá nhân cho riêng mình. Đầu tiên, cậu đi về hướng Bắc để ghé qua những địa điểm công nghiệp, vận tải, những hạ tầng năng lượng lớn nhất đất nước, bởi đây chính là niềm đam mê của cậu. Ngoài ra, đôi khi cậu cũng la cà 1 chút vào những hầm tích trữ lương thực, những mỏ khai thác khoáng sản bỏ hoang, các nhà ga xe lửa cũ, hay bất cứ điều gì khiến cậu cảm thấy thích thú.

Uday cũng cố gắng né tránh khu vực giáp giữa các tiểu bang vì ở đó rất nhàm chán. Nếu chẳng may đi nhầm vào những khu vực không có trên Street View (rất hiếm, nhưng vẫn tồn tại) thì việc quay đầu lại để đi hướng khác cũng không có gì là khó khăn cả. Cậu cho biết việc ngồi một chỗ và chỉ việc click chuột liên tục thế này rõ ràng là tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều so với lái xe trong thực tế.

Uday ghé thăm 1 nhà kho đông lạnh tại Ellensburg, WA.

Sau gần 1 tháng “phượt online”, Uday đã cách vùng tây bắc Dultuh, Minnesota khoảng 100 km. Thế nhưng, cậu không thể ước lượng chính xác khi nào thì cuộc hành trình của mình sẽ kết thúc, nhất là với cái tính thích la cà của mình. Mặc dù nếu so với trải nghiệm thực tế thì rõ ràng việc du lịch bằng Google Street View vẫn còn rất nhiều hạn chế. Thế nhưng, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, đây rõ ràng là 1 giải pháp khá sáng tạo và độc đáo dành giúp chúng ta thăm thú thế giới ngay trên màn hình của mình.

Uday cũng chia sẻ cảm nghĩ cá nhân của mình sau gần 1 tháng đi du lịch bằng Google Street View. Cậu so sánh nó với việc tự mình đi lại trên đường phố New York - nơi cậu đang sinh sống: Chúng ta có thể tự do di chuyển trên bất cứ tuyến phố nào chúng ta muốn, nhưng lại không thực sự tương tác với mọi thứ xung quanh. Chúng ta chỉ đơn giản là lướt ngang qua những tòa nhà cao tầng chứ đâu có ghé thăm ở bên trong. Điều này đã thay đổi hoàn toàn với Google Street View - công cụ đã đưa anh khám phá mọi ngóc ngách của nước Mỹ, mặc dù anh không hề trực tiếp có mặt ở đó.

Google Street View giúp Uday trải nghiệm được mọi địa danh một cách dễ dàng hơn, dù chỉ là qua màn hình máy tính.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu đây có thể coi là 1 phương pháp đi du lịch được hay không, Uday lại chia sẻ: “Street View rõ ràng là tước đi rất nhiều trải nghiệm của bạn, dù chỉ là 1 yếu tố siêu nhỏ như mùi hương của không khí xung quanh. Khi “lái xe” qua nhà máy sản xuất giấy chẳng hạn, bạn sẽ chẳng ngửi thấy bất cứ mùi gì hết. Thế nhưng, ít nhất là nó còn thú vị hơn việc ngồi yên 1 chỗ và chẳng làm gì cả”.

