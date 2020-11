Chàng trai nông thôn Việt Nam, So Ytiet trở thành hiện tượng toàn cầu một cách dễ dàng

Cách anh chăn bò ở Việt Nam đã trở thành hiện tượng mạng và cách Snoop Dogg chia sẻ anh ấy lên Instagram cho thấy trào lưu nổi tiếng từ những thứ đơn giản và bình dị ở nông thôn đang ngày càng trở nên phổ biến.

Vào sinh nhật lần thứ 49 hồi tháng 10, rapper người Mỹ Snoop Dogg đã chia sẻ tới 55 triệu người hâm mộ trên Instagram của anh một đoạn video quay khuôn mặt của anh chàng chăn bò So Y Tiet (Ytiet) được gán lên mặt của Snoop Dogg.

So Y Tiet trước đó khá nổi tiếng với bài hát đếm số Number Song (From 41 to 49) và gây bão ở nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ. Snoop Dogg cũng gắn thẻ Ytiet là "So y dogg" và "em họ của tôi ở Việt Nam."

Ytiet không nói được tiếng Anh và cũng chưa từng rời Việt Nam. Tuy nhiên, bài hát kỳ quặc của anh chàng này đã nổi khắp Internet, từ bài kết hợp với rapper Wiz Khalifa cho đến một bài đăng trên TikTok của câu lạc bộ bóng đá Manchester City. Vậy làm thế nào mà một người chăn bò của Việt Nam lại trở nên nổi tiếng trên toàn cầu?

Đối với người nước ngoài, Ytiet là một nhân vật điển hình cho những thứ bình dị và thân thiện. Đối với người Việt, anh ấy cũng vậy.

Trước khi trở nên nổi tiếng vào hồi giữa năm nay, Ytiet chỉ là người chăn bò tại một ngôi làng miền núi ở duyên hải Nam Trung Bộ. Sau đó anh chàng bắt đầu hoạt động YouTube với mục đích kiếm một khoản thu nhập để trang trải cho cuộc sống. Trong nhiều clip của Ytiet, anh thường quay các hoạt động hàng ngày như chăn bò, chơi với những đứa trẻ ở xóm, nấu ngô và mì gói bên một con sông,...

Nhưng không chỉ đơn thuần quay lại các khoảnh khắc thường ngày, Ytiet còn thường xuyên quay các đoạn ngẫu hứng hát rất thú vị, điển hình như bài hát đếm số Number song. Dù chỉ là những câu hát vô nghĩa như đếm số bằng Tiếng Anh nhưng nhờ kết hợp với chất giọng ấn tượng và giai điệu bắt tai mà bài hát của Ytiet bất ngờ trở nên nổi tiếng.

Hồi tháng 7, rapper nổi tiếng Snoop Dogg đã bất ngờ chia sẻ đoạn video ghi lại đoạn hát của Ytiet tới tất cả các fan của anh. Đoạn video khá ngắn, chỉ khoảng 10 giây nhưng đủ để trở thành chủ đề chia sẻ và bán tán trên cộng đồng mạng. Thậm chí nó còn được dùng cho rất nhiều bài cover và các chủ đề meme khác nhau.

Câu lạc bộ bóng đá Manchester City cũng đăng một trong những clip như thế của Ytiet như thể anh đang đếm tỷ số bóng đá. Snoop Dogg đã đăng về Ytiet hơn chục lần với các chú thích đại loại "người duy nhất tôi tin tưởng để đếm thư trong các lá phiếu bầu cử",…

Một số người Việt Nam cảm thấy khá bất ngờ và hài hước với bài hát của Ytiet. Không ít người cảm thấy bối rối về sự nổi tiếng của Ytiet ngay cả khi anh chàng này không giỏi trong việc phát âm Tiếng Anh.

Có hai xu hướng người hâm mộ yêu thích Ytiet. Đầu tiên là hướng ngoại. Người dân thích nhìn thấy một địa điểm hoặc con người Việt Nam được bạn bè quốc tế chú ý và công nhận. Điều này hoàn toàn đúng với chủ nghĩa toàn cầu hiện nay. Nhiều người tự hào rằng, Ytiet nhận được sự quan tâm từ những người nước ngoài như ca sĩ Justin Bieber và hàng loạt các YouTuber chuyên remix và autotune.

Có thể thấy, YouTube đã mở đường cho các nghệ sỹ không chuyên có thể tiếp cận thế giới nghệ thuật dễ dàng đến như thế nào. Các xu hướng lớn tiếp theo có thể đến từ bất cứ lĩnh vực và nội dung nào trên YouTube và sự nổi tiếng của Ytiet là một minh chứng sống động về cách một người sáng tạo nội dung từ Việt Nam có thể tiếp cận khán giả toàn cầu.

Hiện tại từ Ấn Độ đến Mỹ cũng đang chứng kiến ​​sự gia tăng các video tải lên về cuộc sống nông thôn.

Ngoài ra còn một xu hướng thứ hai, đó là tính hướng nội của các fan hâm mộ Ytiet. Các vlog của Ytiet hầu hết quay những khung cảnh nông thôn. Chúng mang đến cho người xem một chút hoài niệm về thời kỳ còn khó khăn trước đây của Việt Nam. Ngoài ra, Ytiet còn có những tài lẻ rất đặc biệt như vẽ tranh chân dung các thần tượng của mình như nam diễn viên Lý Tiểu Long hay hái quả với lũ trẻ làng,…

Việc Ytiet thu hút một số lượng lớn người xem chủ yếu nhờ lối sống dung dị của anh. Thông qua lời kể của Ytiet, người ta như hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình khó khăn, biến chứng sức khỏe và cuộc sống của những người đồng bào nơi đó. Người đàn ông 32 tuổi, gầy gò tất nhiên là người có nhận thức về bản thân rất rõ ràng. Anh hiểu rằng, ngoại hình của mình tuy không đẹp nhưng anh luôn lạc quan và vui vẻ chấp nhận điều đó.

Hiếm khi Ytiet đi quá một phút mà không cười khúc khích, hoặc ngân nga một bài hát cùng với điệu nhảy và cử chỉ hài hước. Trong các video hát của Ytiet, bạn có thể dễ dàng thấy cảnh anh mắt nhắm nghiền, ngón tay giơ lên ​​trán như thể đang chìm trong âm nhạc.

Anh ấy vô tư đếm các con số không theo một thứ tự nào. Lời bài hát của Ytiet luôn tối giản nhưng lại chất chứa một sự thú vị đầy bất ngờ. Với những ai đã lỡ yêu thích chàng trai này trên mạng, họ sẽ rất khó để quên được Ytiet.

(Theo VnReview, Nikkei)