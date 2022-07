Du khách rơi xuống miệng núi lửa khi chụp ảnh tự sướng

Bỏ qua các cảnh báo, một du khách Mỹ đã rơi xuống miệng núi lửa Vesuvius ở Ý khi cố gắng chụp ảnh selfie.

Một du khách người Mỹ đã được cứu sống sau khi rơi xuống miệng núi lửa đang hoạt động khi cố gắng chụp ảnh tự sướng.Vị khách du lịch đã đi một con đường mòn lên mặt núi Vesuvius, ở Ý, và leo xuống miệng núi lửa để tìm cách lấy lại chiếc điện thoại di động mà anh ta đã đánh rơi.

Trong vòng vài phút sau khi cố gắng lấy nó, du khách 23 tuổi đã trượt chân và ngã xuống miệng núi lửa, khiến bản thân bị thương và không thể trèo ra ngoài.Một nhóm hướng dẫn viên đã trèo xuống miệng núi lửa để cố gắng giải cứu, nhưng cuối cùng họ phải nhờ sự hỗ trợ từ một máy bay trực thăng cứu hộ mới có thể đưa anh ta ra ngoài.

Người thanh niên sau đó đã được điều trị các vết thương nhẹ, bao gồm vài vết xước và bầm tím, nhưng từ chối đưa đến bệnh viện để theo dõi.Tuy nhiên, anh ta hiện phải đối mặt với một cuộc điều tra vì đã xâm phạm vùng đất bị cấm xung quanh núi lửa, cũng như trốn tránh việc trả phí tham quan để xem núi lửa.

Núi Vesuvius, Ý.

Núi Vesuvius nổi tiếng vì đã từng phá hủy thành phố Pompei của Ý vào năm 79 sau Công Nguyên, chôn vùi nó dưới hàng tấn tro và đá bụi trong gần 2000 năm trước khi nó được một kỹ sư khảo sát phát hiện vào năm 1748. Kể từ đó, tàn tích đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, mặc dù núi lửa này vẫn còn hoạt động khá mạnh.

Lần cuối cùng Vesuvius phun trào là vào năm 1944, tung hàng tấn tro bụi vào không khí và đe dọa hơn 600.000 người sống ở các thành phố lân cận.

Núi Vesuvius phun trào lần cuối vào năm 1944.

Vụ tai nạn do chụp ảnh tự sướng của khách du lịch này chỉ là vụ tai nạn mới nhất trong một chuỗi các vụ tai nạn, khi mà mọi người đã tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm để có được những bức ảnh selfie độc đáo.Một người đàn ông 32 tuổi đã tử vong vào năm 2014, ở Pamplona, Tây Ban Nha, khi đang cố gắng chụp ảnh tự sướng trong lễ hội chạy với bò có tên Running of the Bulls.Tại Công viên Quốc gia Yosemite, một cặp đôi cũng đã ngã trong khi cố gắng chụp một bức ảnh, rồitửvong.

Cũng đã có hàng chục người thiệt mạng khi dự đoán sai tốc độ các chuyến tàu đang tới trong lúc chụp lại khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời họ trên điện thoại di động.Theomột nghiên cứu năm 2018, đã có hơn 259 trường hợp tử vong do chụp ảnh tự sướng được báo cáo trên toàn thế giới từ tháng 10/2011 đến tháng 11/2017, trong đó nam giới có nguy cơ cao hơn phụ nữ.

Hình ảnh từ máy bay không người lái nhìn vào miệng núi lửa Vesuvius.

Hiện tượng này đã xảy ra thường xuyên, đến nỗi thuật ngữ "chết khi chụp ảnh tự sướng" đã được đặt ra, và tỷ lệ tử vong thậm chí còn cao hơn các cuộc tấn công của cá mập.Trong sự cố núi lửa nói trên, anh và các thành viên trong gia đình đã bỏ qua các biển cảnh báo về một tuyến đường cấm đã bị đóng cửa, và cố leo lên rìa của ngọn núi lửa đang hoạt động để chụp ảnh tự sướng.Gia đình này hiện đang bị điều tra và có thể phải đối mặt với tiền phạt, thậm chí phải ngồi tù, theo tờMetrođưa tin.

(Theo Trí Thức Trẻ, petapixel, Metro)