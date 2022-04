'Elon Musk đòi mua lại và xóa TikTok' là tin giả

Dòng tweet với nội dung Elon Musk muốn mua lại và xóa nền tảng TikTok được nhiều tài khoản chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây là một bức ảnh chế.

Ngày 28/4, mạng xã hội tại Việt Nam lan truyền bức ảnh chụp màn hình với nội dung về một tweet từ tài khoản chính thức của Elon Musk. “Now I’m going to buy TikTok and delete it haha” (tạm dịch: Tôi đang chuẩn bị mua TikTok và xóa nó haha”. Bức ảnh này được nhiều trang Facebook tại Việt Nam chia sẻ và thu về hàng nghìn tương tác.

Tuy nhiên, thực tế đây là một bức ảnh chế, ăn theo sự kiện Elon Musk mua lại mạng xã hội Twitter với giá 44 tỷ USD mới đây. Truy theo thời điểm bài viết được đăng tải, ngày 25/4, tài khoản Twitter của Elon Musk không tồn tại dòng tweet này.

Nhiều trang Facebook tại Việt Nam chia sẻ thông tin Elon Musk muốn mua lại và xóa TikTok. Ảnh: T.A.

“Tôi hi vọng những người chỉ trích tôi thậm tệ vẫn sẽ hoạt động trên Twitter vì đó là một phần của quyền tự do ngôn luận”, nội dung gốc của bài đăng từ tài khoản @elonmusk vào hôm 25/4.

Bên cạnh việc được “chế” thành mua TikTok, dòng tweet của người giàu nhất hành tinh còn được chỉnh sửa thành nhiều nội dung, trở thành trò đùa trên mạng xã hội trong ngày 28/4. “Now I’m going to buy Facebook and delete it haha” (tạm dịch: tôi sẽ mua lại Facebook và xóa nó luôn) hay “Now I’m going to buy League of Legend and delete Yuumi” (Tôi sẽ mua lại Liên Minh Huyền thoại và xóa luôn con tướng Yuumi) là một trong những bức ảnh chế được chia sẻ nhiều nhất.

Các meme này bắt nguồn từ dòng tweet được Elon Musk đăng tải hôm 27/4. “Next, I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in” (Tiếp theo, tôi mua Coca-Cola để bỏ cocaine vào), Musk viết trên Twitter. Chính Elon Musk cũng ủng hộ trò đùa này bằng cách tự đăng lại một bức ảnh chế với nội dung “Tôi sẽ mua lại McDonald’s để sửa hết mấy cái máy làm kem”.

Nhiều nội dung được "chế" lại từ tweet gốc của Elon Musk. Ảnh: Boom Fact Check.

Ngày 25/4, Twitter công bố thỏa thuận bán cho tỷ phú Elon Musk với giá 44 tỷ USD . Nền tảng mạng xã hội với hàng trăm triệu người dùng, bao gồm lãnh đạo nhiều quốc gia sẽ được kiểm soát bởi tỷ phú giàu nhất thế giới.

CEO Tesla từng chỉ trích Twitter, cho rằng mạng xã hội không có tự do ngôn luận. Sau khi từ chối gia nhập hội đồng quản trị, Musk đề nghị mua lại toàn bộ Twitter. Trong tuyên bố chính thức, vị tỷ phú cũng nhắc đến chủ đề này.

Bên cạnh đó, việc Elon Musk có thực sự muốn mua lại TikTok cũng không phải việc dễ dàng. Theo báo cáo Chỉ số Unicorn toàn cầu cuối 2021 của Hurun, ByteDance, doanh nghiệp chủ quản TikTok là công ty khởi nghiệp kỳ lân lớn nhất thế giới với mức định giá khoảng 350 tỷ USD , gấp gần 8 lần Twitter. Con số này cũng cao hơn gần 100 tỷ USD so với số tài sản ròng Elon Musk đang sở hữu.

(Theo Zing)