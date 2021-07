Fan bóng đá chào đón trận chung kết Argentina vs Brazil ở Copa America

Sáng nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển Argentina đã vượt qua loạt sút luân lưu 11m ở trận bán kết Copa America 2021 gặp Colombia. Trước đó, đội tuyển Brazil cũng đã thắng Peru 1-0 ở trận bán kết 1.

Như vậy trận chung kết Copa America 2021 sẽ là cặp đấu "siêu kinh điển" của bóng đá Nam Mỹ, Argentina vs Brazil. Trận chung kết diễn ra vào 7h sáng ngày Thứ Bảy (11/7) tới.

Đây là điều nhiều fan bóng đá chờ đợi, dù năm nay Copa America diễn ra khá thầm lặng so với Euro. Có thể nói các ngôi sao của Argentina và Brazil như Lionel Messi và Neymar đã làm sống dậy không khí của giải đấu.

Đối với Messi, đây là một cơ hội nữa để anh có được danh hiệu lớn đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia. Messi đã bỏ lỡ rất nhiều lần trước đây và người hâm mộ có thể thấy rõ nỗ lực của anh ở Copa America 2021.

Những bức ảnh trên mạng xã hội thể hiện được khá đầy đủ về Copa America.

