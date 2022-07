Gia đình nổi tiếng nhất TikTok bị hủy hoại trên chính nền tảng này

Nền tảng từng là bệ phóng nay trở thành 'giàn thiêu' đối với gia đình Addison Rae Easterling khi người bố bị tố gạ gẫm, quấy rối phụ nữ.

Gia đình của Addison Rae Easterling (21 tuổi, Mỹ), ngôi sao TikTok có hơn 88 triệu người theo dõi, đang đối mặt với bê bối lớn nhất từ trước đến nay, theo NBC News.

Các video bắt nguồn từ TikTok cho thấy Monty Lopez (46 tuổi), cha của Rae, đã gạ gẫm nhiều cô gái trẻ trên mạng xã hội và sàm sỡ một phụ nữ gặp ở quán bar. Lopez đã không thể giải quyết các video này và cũng không trả lời nhiều yêu cầu bình luận.

Kể từ đó, mọi động thái của gia đình này trên mạng xã hội đã làm dấy lên những suy đoán mới và dẫn đến các cáo buộc khác nhằm vào Lopez.

Hiện, Rae và mẹ cô, Sheri Easterling (42 tuổi), đã hủy theo dõi Lopez trên Instagram. Easterling cũng thay đổi tiểu sử trên trang cá nhân của mình thành "single mom" và chia sẻ bài đăng: "Tôi sẽ ổn thôi. Mối quan tâm lớn nhất của tôi hiện tại và sau này sẽ luôn là các con của mình".

Gia đình Addison Rae Easterling đều là những người nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: Vivien Killilea.

Gia đình nổi tiếng nhất TikTok

Gia đình Rae là một trong những người có ảnh hưởng thế hệ mới. Giống như nhiều thanh thiếu niên khác, Rae bắt đầu sử dụng TikTok từ năm 2019 để chia sẻ các clip ca hát, nhảy nhót.

Số người theo dõi tăng nhanh đến mức Rae gần như không thể kiểm soát được sự nổi tiếng của mình trong giai đoạn đầu. 19 tuổi, cô có gần 51 triệu người theo dõi, kiếm được 5 triệu USD /năm và trở thành ngôi sao TikTok có thu nhập cao nhất thế giới.

Tận dụng thành công của con gái, Lopez và Easterling bắt đầu lập tài khoản. Các em của Rae cũng nhanh chóng gia nhập mạng xã hội này.

Lopez thành lập công ty đại diện để quản lý các ngôi sao TikTok và so sánh mình với Kris Jenner, mẹ đẻ của chị em nhà Kardashian.

Tuy nhiên, 3 người thân cận Lopez đã nói chuyện với NBC News cho biết ông không chịu trách nhiệm về các giao dịch và cơ hội của Rae mà chỉ tìm cách tận dụng thành công của con gái.

Addison Rae Easterling là ngôi sao TikTok có thu nhập cao nhất trong năm 2019. Ảnh: addisonraee.

"Ông ấy đã đi chệch hướng và tìm kiếm danh tiếng cho chính mình", một người trong số này nói.

Nhiều năm qua, các gia đình nổi tiếng mạng xã hội đã trở thành trụ cột của Hollywood và truyền hình thực tế. Điều đó có thể nhìn thấy thông qua sự thành công của Keeping Up With the Kardashians.

Khi tài khoản TikTok của Rae đưa cô trở thành người nổi tiếng vào cuối năm 2019, gia đình cô chuyển đến Los Angeles.

Rae bỏ dở việc học tại Đại học Bang Louisiana để cùng người thân theo đuổi danh tiếng trên mạng xã hội. Gia đình cô đã cùng tham gia Addison Rae Goes Home, phim thực tế 10 tập do Snapchat sản xuất.

Nội dung truyền thông xã hội có thể kiếm được hàng triệu USD tài trợ và doanh thu quảng cáo. Theo ước tính, Rae đã kiếm được hơn 8,5 triệu USD chỉ riêng từ TikTok vào năm 2021.

Bê bối hủy hoại danh tiếng

Trong khi Rae bắt đầu lấn sân sang âm nhạc, phim ảnh và người mẫu, những người còn lại trong gia đình cô cũng tìm kiếm cơ hội riêng.

Easterling cùng con gái có một podcast do Spotify sản xuất. Bà và chồng đều đã ký hợp đồng với công ty tài năng kỹ thuật số của WME vào năm 2020.

Trên mạng xã hội, Lopez vào vai một người chồng chung thủy với Easterling, đăng những điệu nhảy của cặp đôi trên TikTok và không ngừng khen ngợi lẫn nhau trong các bài đăng.

Cho đến khi vụ bê bối ngoại tình bị phanh phui, Lopez và Easterling vẫn gắn thẻ nhau, giới thiệu về nửa kia trong phần tiểu sử trang cá nhân.

Trước đây, Rae từng cho biết cha mẹ đã ly hôn khi cô còn nhỏ. Nhưng họ quyết định tái hôn vào năm 2017.

Trong khi đó, 3 người biết về Lopez và nói chuyện với NBC News khẳng định cặp đôi đã ly thân dựa trên những gì Lopez nói với họ.

Hiện tại, gia đình Rae bị bủa vây bởi nhiều cáo buộc nói dối, gian lận. Hình ảnh thực tế của họ được cho hoàn toàn trái ngược với bức tranh hoàn hảo mà gia đình này cố gắng khắc họa trên TikTok trước hàng triệu người theo dõi.

Renée Ash, một trong số những cô gái lên tiếng tố Lopez gạ gẫm, nói rằng người đàn ông này đã lừa dối cô về quan hệ hôn nhân, đồng thời lôi kéo mình vào công việc kinh doanh của ông ta.

Ash (25 tuổi) cho biết cô đã chia tay Lopez vào tháng 7 sau khi hẹn hò được 5 tháng. Cô chia sẻ hơn 150 ảnh chụp màn hình tin nhắn qua lại giữa cô và Lopez trong thời gian hẹn hò.

Monty Lopez (bên trái) bị tố gạ gẫm, quấy rối phụ nữ. Ảnh: addisonraee.

Các tin nhắn cho thấy Lopez đã dùng lời hứa kết hôn, tiền bạc và danh tiếng gắn liền với sự thành công của Rae để dụ dỗ Ash.

"Ông ấy nói với tôi về viễn cảnh gia đình tương lai, hứa hẹn sẽ làm đám cưới ngay sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ", Ash nói.

Tuy nhiên, các tin nhắn cũng cho thấy Lopez yêu cầu Ash không tiết lộ về mối quan hệ của họ lên mạng xã hội.

Kể từ khi Ash công khai 150 ảnh chụp màn hình tin nhắn, hàng triệu người dùng TikTok đã làm và đăng các đoạn video chỉ trích Lopez bám đuôi phụ nữ trẻ.

Các trang buôn chuyện và thậm chí những người có ảnh hưởng khác đã tạo ra nội dung về vụ bê bối. Một đại diện của WME cho biết họ không còn đại diện cho Lopez, nhưng không nói rõ hợp đồng với Lopez chấm dứt khi nào.

Cả hai video gốc đều bị xóa khỏi TikTok nhưng đã được người dùng khác tải lại và xem hàng triệu lần. Nền tảng từng là bệ phóng nay trở thành "giàn thiêu" đối với gia đình Rae.

Trong một podcast, các YouTuber Jeff Wittek và Tana Mongeau nói rằng họ nhìn thấy Lopez tại các bữa tiệc ở Hollywood mà không có con gái đi cùng.

"Tôi sẽ rất chán ghét nếu ở trong trường hợp đó mà bố mẹ vẫn ra ngoài, cố gắng xuất hiện trước cánh săn ảnh", Wittek nói.

Bryce Hall, ngôi sao TikTok từng hẹn hò với Rae, đã phản ứng với các đoạn video về Lopez trên podcast của anh với influencer Josh Richards. Hall gây cười cho khán giả bằng cách bắt chước Lopez và giới thiệu mình là bố của Rae khi gặp các cô gái trẻ.

"Tôi chắc rằng Addison và mẹ của cô ấy sẽ vượt qua chuyện này. Nó thực sự rất tệ. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được cảnh cha mình xuất hiện khắp Internet cũng với những thông tin như vậy", Richards nói.

(Theo Zing)