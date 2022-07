Một đôi vợ chồng bị bắt khi video bạo hành con nuôi xuất hiện ở TikTok

Vì mẹ ruột ở Indonesia quá khó khăn, Alia được gửi tới một gia đình ở Malaysia chăm sóc. Tuy nhiên tại đây, em bị bố mẹ nuôi ngược đãi.

Ngày 22/7, video được đăng tải bởi tài khoản Aqiel trên TikTok ghi lại cảnh một cô bé khóc trong khi miệng đầy thức ăn và bị mẹ nuôi dùng thanh kim loại đè lên cổ lan truyền trên mạng xã hội Malaysia. Hiện, video này đã bị xóa.

Cô bé là Alia, 4 tuổi, sinh ra tại Indonesia nhưng do mẹ ruột không có đủ khả năng nuôi dưỡng nên được gửi tới sống ở Malaysia với gia đình mới có bố là người Singapore (30 tuổi) và mẹ là người Malaysia (28 tuổi).

Trong suốt sáu tháng kể từ khi được nhận nuôi, cô bé rơi vào cảnh bị cha mẹ nuôi đánh đập mỗi ngày, theo AsiaOne.

Aqiel, người giúp việc cho gia đình này, chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh cùng bạn đã ghi lại video bạo hành một cách bí mật sau khi phát hiện ra đứa bé bị đánh đập không lý do trong hầu hết bữa ăn.

“Chúng tôi không thể để yên được nữa. Chúng tôi muốn tìm sự công bằng cho Alia”, anh nói. Chàng trai 20 tuổi cũng cho biết anh đã báo cáo vụ việc tới cảnh sát.

Cô bé 4 tuổi bị đánh mỗi ngày kể từ khi được nhận nuôi. Ảnh: AsiaOne.

Video thu hút về hơn 7 triệu lượt xem và nhiều người ca ngợi Aqiel vì dũng cảm đứng lên khi thấy hoàn cảnh của cô bé.

Một người dùng bình luận: “Cảm ơn bạn vì đã cứu cô bé. Tôi mong rằng bé sẽ nhận được công bằng và thủ phạm sẽ phải ngồi tù”. Hashtag #JusticeforAlia cũng được nhiều người sử dụng để thể hiện sự ủng hộ.

Bố mẹ nuôi của Alia đã bị bắt ở Selangor vì hành vi ngược đãi trẻ em, cảnh sát Malaysia cho biết hôm 22/7.

“Cô bé bị làm bỏng bởi bật lửa, bị đánh bằng móc treo quần áo, cán chổi”, cảnh sát trưởng Zaid Hassan cho biết thêm. Ngoài ra, người bố nuôi còn bị phạt vì cư trú quá thời hạn.

Trước đó, vào tháng 3, một em bé Singapore 2 tuổi cũng bị cô giáo bạo hành ở nhà trẻ.

Feng Ying, mẹ của bé, tố cáo rằng con mình bị bầm tím ở mặt và khắp người khi trở về nhà từ trường mầm non My First Skool ở Bukit Panjang. Vụ việc này nhanh chóng được điều tra.

(Theo Zing)