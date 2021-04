Ngành game lần đầu thắng giải Oscar

Ngành công nghiệp trò chơi điện tử giành giải Oscar đầu tiên trong lịch sử với phim tài liệu Colette.

Colette là một bộ phim tài liệu ngắn, xuất hiện trong tựa game dành cho Oculus VR mang tên Medal of Honor: Above and Beyond.

Hôm 26/4, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã xướng tên Colette ở hạng mục Phim tài liệu ngắn xuất sắc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một tác phẩm thuộc khuôn khổ dự án game thắng giải Oscar.

Colette trở thành bộ phim đầu tiên trong khuôn khổ một dự án game thắng giải Oscar. Ảnh: The Verge.

Bộ phim do đạo diễn Anthony Giacchino thực hiện, kể về chuyến thăm trại tập trung cũ ở Đức của Colette Marin-Catherine, một người Pháp sống sót sau Chiến tranh Thế giới II. Colette ghi lại cảm xúc của bà khi trở về nơi anh trai của mình đã bị giết, cùng những kí ức tang thương trong thời điểm đen tối đó.

Phim tài liệu được phát ở định dạng 2D truyền thống, kể cả khi xem trong ứng dụng Oculus TV.

“Người hùng thực sự ở đây chính là Colette, bà đã chia sẻ câu chuyện của mình một cách thẳng thắn và dũng cảm”, Mike Doran, Giám đốc sản xuất của Oculus Studios cho biết. “Như chúng ta thấy trong phim, phản kháng đòi hỏi sự can đảm, nhưng đối mặt với quá khứ có thể cần nhiều hơn thế”.

Theo Mike Doran, bộ phim lưu giữ lại hành trình đặc biệt này cho các thế hệ tương lai. Giải Oscar sẽ giúp nâng tầm ảnh hưởng của Colette.

Tuy nhiên, trái ngược với bộ phim nằm trong khuôn khổ dự án, tựa game Medal of Honor: Above and Beyond lại không nhận được phản hồi tích cực từ phía người chơi.

Nhược điểm lớn nhất của trò chơi thực tế ảo này là yêu cầu cấu hình hệ thống cao, dung lượng cài đặt lên đến 170 GB, phần lớn trong số đó là các phim tài liệu và lịch sử mở rộng.

Giờ đây, một trong những bộ phim thuộc thư viện này đã đoạt giải Oscar, dự án có thể sẽ được chú ý hơn trước.

Ban đầu Colette được phát triển bởi Oculus Studios và Respawn Entertainment của Electronic Arts. Sau đó The Guardian đã mua lại bộ phim tài liệu ngắn này và phát hành miễn phí trên nhiều nền tảng khác, gồm YouTube, Oculus TV, hoặc tại trang web của hãng.

(Theo Zing)