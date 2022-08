Người phụ nữ bị ghét nhất mạng xã hội

Sự căm ghét đối với Trisha Paytas không có dấu hiệu dừng lại sau nhiều năm. Những lời chỉ trích nhằm vào cô đang xóa nhòa ranh giới giữa văn hóa tẩy chay và bắt nạt trực tuyến.

Trisha Paytas, vlogger gây tranh cãi trong hơn một thập kỷ, trở thành mục tiêu quấy rối của một nhóm trên Reddit, nơi mọi hành động của cô đều được hàng nghìn người theo dõi.

Các thành viên của cộng đồng Reddit được thành lập để theo dõi các cơ sở thẩm mỹ vlogger thường xuyên lui tới, tìm hiểu cuộc sống cá nhân của Paytas và cả thành viên trong gia đình cô, đăng bài chế giễu mọi bộ phận trên cơ thể Paytas.

Tham gia Internet từ cuối những năm 2000, Paytas ngày càng nổi tiếng nhờ xuất hiện trong các chương trình như The Ellen DeGeneres Show và America's Got Talent. Ngoài vlogger, cô còn hát, làm người mẫu, quay video mukbang.

Paytas dần trở nên tai tiếng với các phát ngôn gây sốc, thừa nhận từng gặp vấn đề về lạm dụng chất kích thích và phải nhập viện. Theo cuộc thăm dò ý kiến trên 1.040 người của Insider vào năm ngoái, Paytas cùng với anh em Logan - Jake Paul là ba ngôi sao mạng xã hội bị ghét nhất.

Trisha Paytas là một trong những ngôi sao bị ghét trên mạng xã hội. Ảnh: AP.

Theo NBC News, sự căm ghét nhằm vào nữ vlogger gia tăng trong những tháng gần đây, sau khi Paytas kết hôn và cho biết đang mang thai với ngày dự sinh vào tháng 9.

Molly McAleer, đồng sáng lập HelloGiggles, trang web giải trí và phong cách sống, cho biết: "Những lời đồn đại, chỉ trích Paytas không khó hiểu, nhưng lại rất ngu ngốc và xấu tính. Cách nhóm antifan bàn tán về cô ấy không có gì hay ho và thú vị cả".

"Cô ta là niềm vui tội lỗi của tôi"

Nếu cộng đồng "stan" bao gồm những người hâm mộ luôn sẵn sàng bảo vệ thần tượng của họ, thì cộng đồng "snark" dùng để chỉ sự căm ghét, tẩy chay đối với các ngôi sao.

Cũng giống như stan, cộng đồng snark có thể rộng lớn và thảo luận tất cả những gì liên quan đến người nổi tiếng, chẳng hạn như gia đình và chuyên gia làm đẹp của họ. Một số là tin tức, trong khi số khác là tin đồn, suy đoán.

Các cộng đồng snark tập trung vào một cá nhân cụ thể có thể trở nên thù địch và quá khích.

Trisha Paytas bị chỉ trích vì những phát ngôn xúc phạm, gây tranh cãi. Ảnh: papermag.

Trên Reddit, 42.000 người đã tham gia "Trishyland", trang snark Paytas. Người dùng thường thảo luận về Paytas nhưng cũng có lý do riêng để trở thành một phần của cộng đồng snark.

"Cô ta là niềm vui tội lỗi của tôi. Tôi muốn chứng kiến cô ta đau khổ, suy sụp, ly hôn...", một người bình luận dưới bài đăng gần đây.

Không chỉ dừng lại trên môi trường trực tuyến, cộng đồng snark còn kêu gọi thành viên thực hiện hành động trong thế giới thực.

Khi Paytas đi nghỉ tuần trăng mật ở Hawaii, một bài đăng đã yêu cầu các thành viên Trishyland đăng tweet để "cảnh báo khách sạn về cơn ác mộng PR này".

Một bài đăng trên Trishyland từng công khai địa chỉ phòng khám hỗ trợ sinh sản của Paytas. Các thành viên còn nói rằng họ sẽ gọi dịch vụ bảo vệ trẻ em sau khi Paytas sinh con.

Bắt nạt, quấy rối

Những bài đăng trên Trishyland có thể vi phạm quy tắc của Reddit về chống bắt nạt và quấy rối. Reddit cho biết họ đang "xem xét chặt chẽ" vấn đề này.

Paytas là một trong những nhân vật lâu năm của YouTube. Cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách diễn viên đầy tham vọng ở Hollywood nhưng nhanh chóng vướng tranh cãi bằng những phát ngôn xúc phạm, thái quá.

Các video trên YouTube như "Trisha Paytas Saying The N Word And Being Racist For A Minute Straight" có hàng triệu lượt xem.

Paige Christie, người chuyên sản xuất các bài luận video trên YouTube, nói rằng Paytas "làm mất lòng rất nhiều người" vì chuyên đăng tải nội dung gây tranh cãi và khó chịu.

Nhóm antifan không chỉ bắt nạt trực tuyến mà còn đe dọa đến cuộc sống thực của Trisha Paytas. Ảnh: roguerocket.

Không thể phủ nhận loại nội dung này đã giúp Paytas kiếm được tiền. Nữ vlogger nói với Insider vào năm 2019, sự nghiệp của cô được thúc đẩy bởi "nhu cầu thường xuyên được chú ý". Cô nói với BuzzFeed News vào năm 2021 rằng mình kiếm được 800.000 USD /tháng.

Và trong khi Paytas kiếm lợi từ sự chú ý tiêu cực, cộng đồng căm ghét cô cũng phát triển một cách đáng lo ngại.

Trishyland được tạo chưa đầy một năm trước, vào tháng 10/2021, sau khi Paytas rút khỏi "Frenemies", podcast cô đồng tổ chức với YouTuber Ethan Klein. Kể từ đó, cộng đồng đã phát triển nhanh chóng, tăng gấp đôi số lượng thành viên kể từ khi Paytas thông báo mang thai.

Christie, người cũng đã bị tấn công bởi các thành viên của Trishyland, cho biết: "Tôi chưa bao giờ thấy ai chuyên tâm đến nỗi bất hạnh của người khác như vậy. Họ muốn phá hủy mọi khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời cô ấy".

(Theo Zing)