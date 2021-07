Nhận định về trận chung kết Italia gặp Anh trên mạng xã hội

Hiện nay có một số điềm báo không thuận lợi cho Italia trước trận chung kết Euro 2020 gặp Anh, bao gồm cả việc... siêu máy tính dự đoán Italia vô địch.

Sau 50 trận đấu tràn đầy những cảm xúc và bất ngờ, Euro 2020 đã xác định được trận chung kết, đó là cuộc đối đầu giữa Italia và Anh. Trận chung kết sẽ diễn ra vào khung giờ quen thuộc, 2h sáng ngày 12/7 theo giờ Việt Nam.

Lúc này, các fan bóng đá đã có những nhận định ban đầu về trận chung kết trên diễn đàn và mạng xã hội. Đối với fan của đội tuyển Anh, họ có thể tự hào về những gì mà thế hệ cầu thủ hiện nay làm được. Thành tích vào chung kết giải đấu lớn là điều nhiều huyền thoại trong lịch sử bóng đá Anh cũng chưa đạt đến.

Đối với fan của đội tuyển Italia, họ tất nhiên đang hướng đến chức vô địch Euro lần thứ 2. Italia sẽ không tin vào câu nói cửa miệng "It's coming home" của người Anh, mà thay vào đó họ sẽ nói "It's coming to Rome". Thậm chí Italia còn được ủng hộ nhiều hơn khi nhiều người không phục quả penalty quyết định của Anh trong trận bán kết.

Đúng như bức ảnh trên, thế hệ cầu thủ Anh hiện nay xứng đáng được tán dương bởi các huyền thoại như Bobby Charlton, Gary Lineker, Paul Gascoigne, Alan Shearer, David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney.

Điều thú vị là trong bóng đá, người ta luôn coi trọng các điềm báo. Hiện nay có một số điềm báo không thuận lợi cho Italia. Nhiều fan còn "gợi ý" chiến thuật thi đấu với Italia trong trận chung kết, đó là kéo về loạt sút luân lưu 11m, đơn giản vì chưa đội tuyển nào thắng luân lưu 2 lần liên tiếp.

Ở Euro 2020 đang có sự ra đi lần lượt của nhà vô địch các giải đấu lớn gần đây nhất, liệu Italia có chung số mệnh này?

Đến lúc này, nhận định chắc chắn nhất vẫn là việc có ít nhất một cầu thủ Chelsea vô địch Euro 2020.

Anh Hào