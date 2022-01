Mẫu tin nhắn xếp hình chúc Tết Nhâm Dần 2022

Trong dịp Tết Nguyên đán 2022, nhiều mẫu tin nhắn xếp hình chúc Tết đã được chia sẻ trên mạng. Người dùng hoàn toàn có thể copy-paste, hoặc chỉnh lại một chút theo ý muốn.

Ngày trước khi điện thoại chỉ là những "cục gạch" với màn hình đen trắng và nút bấm, người dùng đã sáng tạo ra kiểu tin nhắn xếp hình khối bằng ký tự để truyền tải thông điệp một cách sinh động hơn. Ngày nay mặc dù đã có thể gửi ảnh và video, không ít người vẫn thích dùng kiểu tin nhắn xếp hình trước đây.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2022, nhiều mẫu tin nhắn xếp hình chúc Tết đã được chia sẻ trên mạng. Người dùng hoàn toàn có thể copy-paste, hoặc chỉnh lại một chút theo ý muốn. Những mẫu này cũng không chỉ dành cho SMS, mà dùng được cho tin nhắn miễn phí trên Facebook hay Zalo.

Những tin nhắn hình chúc Tết 2022 Nhâm Dần

_::__ .*"."*.

/\______\ "+. _ .+"

|_|_ [] __| ..:l-l-l-l-l:..

.ღღღ_††††_ღღღ.

»(¯°•.Nhâm Dần.•°¯)«

Happy New Year

〇○°.::.°○〇

. . . `·.¸_:☆:_¸.·´. . .

---

.+""-.,_,.-""+.

#"-. Happy_.-"#

'++.New .+"+

+-.Year.-+

"-._.-"

"-..-*"-...-*"-..-"

---

♡━┓┏━┓

┃C┃┃M┃

┃H┃┃Ừ┃

┃Ú┃┃N┃

┃C┃┃G┃

┗━┛┗━♡

☆★+○─○+☆★

NĂM MỚI!!

☆★+───+☆★

---

.:*"""*:..:*"""*:. Chúc

☆.....Happy.....☆ mừng

".......New......." năm

"....Year...." mới

"........." xuân

".." 2022

---

(“”*¤-._'”\/”‘_.-¤*””)

“-.]~ happy ~[.-“

(_.-“”-._)

(“”*¤-._'”\/”‘_.-¤*””)

“-.]~[ new ]~[.-“

(_.-“§”-._)

YEAR

--Xuân Nhâm Dần--

---

。☆ ° ☆. 。

。☆。★。☆。

★。\|/。★

° ☆—☉—☆ °

★°/ ↑ \°★

. . . . . . .↑ . . . . . .

.Chúc.↑..___

(¯`v´¯)_Mừng ___

.`·.¸.·´______Năm

¸.·… ´¸.·´¨) ¸·¨)_Mới____

. . .(´¯.:2022:.¯`). . ______

---

____♥♥♥_____♥♥♥_An_____

__♥_____♥_♥_____♥_Khang

__♥______♥______♥_Thinh

___♥___Happy___♥Vuong__

_____♥_2022__♥Tan______

_______♥___♥_Tai_______

_________♥_Tan_________

_________Loc_________

---

.+””-.,_,.-“”+.

#”-. Happy_.-“#

*’++.New .+”+*

+-.Year.-+

“-._.-“

“-..-*”-..Nhâm Dần 2022.-*”-..-“

---

@=-=-=-=-=@

)) *Chúc*))

// * mừng *//

// * năm *//

// * mới * //

(( * 2022*((

@=-=-=-=-=@

---

③

②

①

。☆2022☆ 。

★。\|/。★

。 HAPPY 。

★。/|\。★

。☆ ☆。

。☆♡♡☆ 。

★。\|/。★

。 Nhâm Dần 。

★。/|\。★

。☆ ☆。

---

. . • . . . Best . . . • .

. . • . . Wishes ♥.ღ

*♥♫♫ . • . For . • ..

. ☆ . ღ.♥ . • . You.

*♥♫♫♥*. • . ☆ ..

____Happy___

(¯`v´¯)_New Year __

.`•.¸.•´________Bạn_

¸.•… ´¸.•´¨) ¸.•*¨) Yêu!

(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•

»(¯°•.†l0v3U!.•°¯)«

---

:!|!:.__.:!|!:.__.:!|!:.

“::Năm Mới 2022 ::”

__”‘-!|!-“”-!|!-‘”__

Anh Hào