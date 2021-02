Phim 'bom tấn' phải hoãn chiếu vì nhân vật sử dụng điện thoại quá lỗi thời

Phần phim mới nhất về chàng điệp viên 007 đã phải hoãn ra rạp và quay lại một số cảnh chỉ vì diễn viên trong phim sử dụng mẫu smartphone đã quá cũ.

Những cảnh quay có nhân vật sử dụng điện thoại sẽ phải quay lại, khiến bộ phim "No Time to Die" ra rạp trễ hơn dự kiến

Năm 2019, HMD Global đã đạt được thỏa thuận với hãng phim MGM để quảng bá cho mẫu smartphone Nokia 7.2 mới ra mắt của hãng vào thời điểm đó.

Theo đó, trong bộ phim "No Time to Die", phần phim mới nhất về chàng điệp viên 007 do MGM sản xuất, diễn viên Daniel Craig, người thủ vai điệp viên 007 sẽ sử dụng chiếc smartphone Nokia 7.2, như một cách để quảng bá hình ảnh cho sản phẩm.

Bộ phim "No Time to Die" dự kiến sẽ được ra rạp vào tháng 11/2019, nhưng sau đó đã bị hoãn nhiều lần do sự ảnh hưởng của dịch bệnh trên toàn cầu và lịch chiếu dự định đã phải dời lại sang tháng 4/2021.

Tuy nhiên, tờ báo The Sun dẫn lời một số nguồn tin thân cận với đoàn làm phim cho biết lịch chiếu cuối cùng của bộ phim đã tiếp tục phải dời sang tháng 10/2021, mà nguyên do là để đoàn phim phải quay lại một số cảnh.

Việc lùi lịch lịch chiếu của bộ phim từ năm 2019 sang 2021 đã làm nảy sinh một vấn đề, đó là mẫu Nokia 7.2 của HMD Global đã trở nên lỗi thời và việc sử dụng chiếc smartphone này trên phim sẽ không còn mang lại lợi ích quảng bá hình ảnh sản phẩm cho HMD Global.

Nguồn tin cho biết, Nokia 8.3 5G sẽ là chiếc smartphone được lựa chọn để thay thế cho Nokia 7.2 trước đây. Đoàn phim sẽ phải quay lại một số cảnh mà nhân vật James Bond sử dụng smartphone cũ để thay bằng một chiếc điện thoại mới hơn.

Việc liên tục trì hoãn công chiếu khiến nhiều người hâm mộ nổi giận. Đây là bộ phim được nhiều người trông đợi, không chỉ vì là phần phim mới nhất về chàng điệp viên nổi tiếng 007, mà còn vì đây là lần cuối cùng nam diễn viên Daniel Craig vào vai James Bond sau 4 phần phim.

(Theo Dân Trí)