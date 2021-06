Sốc clip khoảnh khắc smartphone bất ngờ bốc cháy trong túi người dùng

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một chiếc smartphone bất ngờ bốc cháy khi đang nằm trong túi quần của người dùng đã gây sốc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra tại một công ty bất động sản nằm trên địa bàn Hà Nội, được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một nam nhân viên đang ngồi làm việc thì dường như cảm thấy sức nóng tỏa từ chiếc điện thoại nên đã nhanh chóng rút thiết bị ra khỏi túi quần.

Ngay khi chiếc điện thoại vừa được rút ra ngoài, khói đã bất ngờ bốc lên nghi ngút rồi ngay sau đó ngọn lửa đã lập tức bùng lên. Nam nhân viên này đã nhanh chóng vứt chiếc điện thoại xuống sàn khiến cho những người đang ngồi làm việc xung quanh có một phen hốt hoảng.

May mắn, nam nhân viên này đã dùng chân để nhanh chóng dập tắt ngọn lửa bùng lên từ chiếc điện thoại nên vụ cháy không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào.

Hiện vẫn chưa rõ thông tin về thương hiệu của chiếc smartphone gặp sự cố trong tình huống này.

Đoạn clip ghi lại sự việc đã nhanh chóng "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều cư dân mạng cho biết họ đã cảm thấy sốc khi chứng kiến sự việc, nhưng cũng không quên ca ngợi nam nhân viên khi đã có tình huống xử lý hết sức bình tĩnh, giúp dập tắt ngọn lửa bùng lên từ điện thoại một cách nhanh chóng.

"Chàng thanh niên bình tĩnh đáng kinh ngạc. Bình tĩnh khi rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, lại có thể bình tĩnh để dập tắt ngọn lửa để tránh gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hành động nhanh và bình tĩnh của chàng trai này rất đáng khen", một người dùng Facebook bình luận.

Cư dân mạng cũng đã tranh cãi về việc nguyên do dẫn đến việc chiếc điện thoại bất ngờ bốc cháy như vậy. Nhiều ý kiến cho rằng sự việc xảy ra do nhiệt độ môi trường quá nóng, khiến chiếc điện thoại bị quá nhiệt nên đã tự bốc cháy, nhất là khi Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng như hiện nay. Tuy nhiên, ý kiến này đã bị phản bác, khi nhiều người khác cho rằng nhân viên văn phòng thường làm việc trong môi trường điều hòa mát mẻ nên không thể có tình trạng điện thoại phát nổ do quá nóng.

Một vài ý kiến khác cho rằng có thể nam nhân viên đã quên không tắt màn hình hoặc vô tình bật đèn flash khi bỏ smartphone trong túi quần, điều này khiến nhiệt độ trên máy tăng cao nên đã gây ra vụ cháy.

Tuy nhiên, phần lớn ý kiến của cư dân mạng cho rằng nguyên do của vụ cháy bắt nguồn từ lỗi pin trên smartphone. Có khả năng, pin trên thiết bị đã bị phồng hoặc hư hỏng sau một thời gian dài sử dụng, khiến cho pin bị rò rỉ và bốc cháy khi tiếp xúc với không khí ở bên ngoài.

Trên thực tế, việc smartphone bốc cháy hay phát nổ không thường xuyên xảy ra, nhưng nhiều trường hợp điện thoại phát nổ cũng đã từng được ghi nhận trên toàn cầu, chủ yếu xảy ra khi smartphone đang được cắm sạc, ít khi xảy ra trong lúc đang sử dụng bình thường. Tại Việt Nam, cũng đã từng có một vài trường hợp điện thoại bất ngờ bốc cháy, phát nổ dẫn đến những tai nạn thương tâm, thậm chí gây chết người.

Nguyên nhân phổ biến nhất khiến smartphone bốc cháy và phát nổ thường bắt nguồn từ pin. Nếu pin lithium-ion bị hư hại và rò rỉ sau một thời gian dài sử dụng, khi tiếp xúc với oxy trong không khí có thể gây cháy nổ.

Để đề phòng nguy cơ cháy, nổ pin smartphone, người dùng cần dùng pin và sạc smartphone chính hãng, đảm bảo nguồn gốc. Ngoài ra, trong trường hợp pin smartphone bị "chai", bạn nên chủ động mang đến các cửa hàng để kiểm tra và thay thế kịp thời, tránh tình trạng pin bị phồng, dẫn đến nguy cơ cháy, nổ khi sử dụng hoặc khi sạc.

Trong quá trình sạc pin, nếu có cảm giác bị giật điện khi chạm vào thiết bị di động, bạn cần lập tức ngắt nguồn sạc điện để tránh tai nạn cháy nổ, đồng thời mang thiết bị đến các cửa hàng điện thoại có uy tín để kiểm tra. Việc sử dụng smartphone trong lúc cắm sạc cũng là một thói quen nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn chết người, đặc biệt nếu smartphone bị rò điện hoặc bị quá nhiệt trong lúc sạc khiến pin phát nổ.

