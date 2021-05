Ứng dụng hẹn hò như buffet miễn phí, nhiều món nhưng không có gì ngon

Các chuyên gia cho biết những phụ nữ dùng ứng dụng hẹn hò có thể bị ám ảnh tâm lý, thiếu tự tin về bản thân, đặc biệt là ngoại hình.

Rachel Tan (32 tuổi, cựu giám đốc ngân hàng) là một bà mẹ đơn thân, cô từng dành một năm để tìm kiếm mối quan hệ trên app hẹn hò nhưng cuối cùng đã chọn dừng lại.

"Từ năm 2015, tôi chỉ lo chăm sóc cho con gái nhỏ, bây giờ đã 5 tuổi. Sau đó, tôi mua được nhà riêng vào năm 2018, cảm thấy cuộc sống của mình cuối cùng cũng ổn định", Tan kể với CNA.

Cô bắt đầu thử tải xuống một số ứng dụng hẹn hò như Tinder, CMB (Coffee Meets Bagel) và Bumble. Là một người mới, cô bối rối khi phải học cách tìm kiếm đối tượng trên mạng.

Nhiều phụ nữ mong muốn tìm được mối quan hệ nghiêm túc qua app hẹn hò. Ảnh: Istock.

"Bữa tiệc buffet miễn phí"

Tan cảm giác việc hẹn hò qua app có gì đó bất thường. "Các ứng dụng đã cho phép tôi gặp gỡ nhiều người hơn, nhưng nó giống như một bữa tiệc buffet tự chọn miễn phí, nhiều món nhưng không có gì ngon. Tôi phải sàng lọc mọi thứ từ tốt đến xấu. Tôi chỉ biết người đó qua một vài bức ảnh và đoạn giới thiệu ngắn, sau đó tự hỏi liệu anh ta có hợp với mình không".

"Tôi thắc mắc làm cách nào để lọc những tài khoản giả mạo, tránh kẻ lừa đảo, tôi lấy ảnh người đó rồi tìm thông tin trên Google, nếu đó là một anh chàng quá đẹp trai thì tôi cũng có chút nghi ngờ", Tan nói.

Bà mẹ đơn thân cho biết thường xuyên có cảm giác bất an hoặc ám ảnh, chủ yếu do kiểu nhắn tin của đối phương. Hai bên trao đổi với nhau một chút trước khi quyết định gặp mặt, một số người đồng ý sau khi biết cô có một đứa con.

"Tôi thường có cảm giác người kia có thể nói dối mình trắng trợn. Trong lúc gặp mặt, tôi thấy họ vẫn nhắn tin với phụ nữ khác. Một số người nói khi gặp tôi họ đã bỏ Tinder nhưng bạn bè gửi cho tôi ảnh chụp màn hình anh chàng vẫn đang hoạt động trên đó".

Dù nói rõ từ đầu rằng muốn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, gắn bó với những người đàn ông độc thân, Tan vẫn gặp phải nhiều người thừa nhận chỉ muốn có mối quan hệ "friends with benefits" (hẹn hò vì tình dục) hoặc người chưa ly hôn, thậm chí đang có gia đình hạnh phúc.

Không dễ dàng tìm được đối tượng phù hợp trên ứng dụng khi chỉ có vài bức ảnh và một đoạn giới thiệu bản thân đơn giản. Ảnh: Getty Images.

Không gặp được đối tượng để yêu đương, Tan nói rằng cô thỉnh thoảng tìm thấy những người có thể làm bạn bè. "Tôi đã gặp một người cũng muốn khởi nghiệp như mình. Một người khác thì có cùng sở thích mixology nên thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau để cùng thử cocktail và rượu mạnh".

Gần đây, Tan bắt đầu công việc mới với tư cách phát triển khách hàng tư nhân trong ngành công nghiệp rượu. Cô gặp gỡ nhiều người hơn và đã dừng việc sử dụng app hẹn hò, cô hy vọng trong tương lai sẽ gặp được tình yêu đích thực của mình.

Ám ảnh tâm lý khi dùng app hẹn hò

Theo CNA Lifestyle, căng thẳng, lo lắng và hạ thấp lòng tự trọng là những vấn đề mà phụ nữ tìm kiếm tình yêu qua các ứng dụng (app) hẹn hò gặp phải. Có nhiều điều cần cân nhắc giữa ưu và nhược điểm của các mối quan hệ này.

Theo bài viết "The Psychology Of Using Dating Apps" (tạm dịch: Tâm lý sử dụng ứng dụng hẹn hò) của Megan McClintock, các app hẹn hò được thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm thú vị, với các huy hiệu dễ thương để đánh dấu việc sử dụng hoặc trạng thái thành viên, các cảnh báo thường xuyên nhắc nhở bạn tham gia. Như vậy, các app hẹn hò thực chất giống với trò chơi trực tuyến.

Phụ nữ dễ đối mặt các vấn đề tâm lý, bị quấy rối khi dùng app hẹn hò. Ảnh: CNA Lifestyle.

"Ghép đôi với một người làm não bạn tràn ngập adrenaline vì cảm thấy như mình đã giành được thứ gì đó. Những phần thưởng không thể đoán trước tạo nên nhiều phản ứng hơn trong các vùng thưởng của não. Trong khi hệ thống khen thưởng có thể tạo ra sự phấn khích và khoái cảm ngắn hạn, nó cũng có thể dẫn đến nghiện ngập, kiệt sức và cảm giác cô đơn, bị cô lập", tiến sĩ tâm lý học Loren Seiro nói.

Một bài báo khác có tựa đề "6 Key Psychological Truths About Dating Apps" (tạm dịch: 6 Sự thật Tâm lý Chính về Ứng dụng Hẹn hò), đăng trên Psychologytoday.com, nhận xét: “Các trang web hẹn hò hoạt động trong việc giữ chân bạn lướt qua, xem quảng cáo của họ và trả phí hàng tháng, thay vì tìm cho bạn tình yêu đích thực".

Một nghiên cứu tiết lộ 81% người sử dụng app hẹn hò thừa nhận đã nói dối trong hồ sơ của họ về tuổi, chiều cao và cân nặng của mình.

Đối với phụ nữ, hệ sinh thái ảo này còn tác động đáng kể đến đời sống của họ.

Một nghiên cứu của Pew Research (Mỹ) vào năm 2020 cho thấy người dùng là nữ trải qua các mức độ quấy rối khác nhau. Khoảng 60% người tham gia khảo sát cho biết họ vẫn tiếp tục được liên hệ lại dù đã nói không quan tâm, bị gửi hình ảnh khiêu dâm. Một số người khác kể bị chửi bớt, đe dọa xâm phạm thân thể khi từ chối hẹn hò.

Theo một bài báo có tiêu đề "Associations Between Social Anxiety, Depression And Use Of Online Dating Platforms" xuất bản vào tháng 10 năm 2020 trên tạp chí Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking, các triệu chứng lo âu xã hội và trầm cảm có liên quan đến mức độ một người tham gia sử dụng ứng dụng hẹn hò.

Cindy Leong (34 tuổi), huấn luyện viên Enneagram, nhận thấy ngày càng nhiều khách hàng có vấn đề về sức khỏe tâm thần do sử dụng các app hẹn hò.

Leong cho biết một nghiên cứu năm 2016 cho thấy những người sử dụng Tinder có lòng tự trọng thấp hơn và gặp nhiều vấn đề về nhìn nhận hình ảnh cơ thể hơn người không sử dụng.

“Dành quá nhiều thời gian cho các ứng dụng có thể khiến người đó không còn năng lực tinh thần đối với những con người thật xung quanh. Nó cũng có thể trở thành chất gây nghiện. Một trong những khách hàng nữ của tôi nghiện đến mức ngay cả khi đi ăn tối với bạn bè, cô ấy đã dành toàn bộ thời gian để lướt các app để tìm kiếm người hẹn hò".

Leong đưa lời khuyên phụ nữ chỉ nên đồng ý gặp mặt sau khoảng một tuần trò chuyện và giảm bớt thời gian dành cho các ứng dụng hẹn hò.

(Theo Zing)