Ví MoMo hoàn toàn không liên quan đến “Thử thách Momo” nguy hiểm lan truyền trên môi trường số

Đại diện Ví điện tử MoMo vừa cho biết, Ví MoMo không liên quan tới một thử thách nguy hiểm đang lan truyền trên các nền tảng số được báo chí đề cập trong thời gian qua (Thử thách Momo-PV).

Ví MoMo được chọn là kênh thanh toán các dịch vụ công tại Tp Đà Nẵng

Thời gian vừa qua, hàng loạt các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra do các em nhỏ làm theo các video trên Youtube khiến nhiều bậc phụ huynh bất an, lo lắng về sự an toàn của con em mình khi trên mạng Internet hiện nay tràn lan các clip nhảm nhí, độc hại. Và đặc biệt, mới đây, một bé trai 8 tuổi (ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai) tử vong nghi do học theo Thử thách Momo trên Youtube, thực sự là tiếng chuông cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ có con nhỏ.

Theo tìm hiểu, Thử thách Momo lần đầu xuất hiện vào tháng 7/2018 trên ứng dụng nhắn tin WhatsApp dưới dạng một tài khoản với hình đại diện là MotherBird. Nhiều người đã thách đố nhau nhắn tin với tài khoản này và làm theo những gì nó yêu cầu. Trò chơi bắt đầu được gọi với cái tên Momo Challenge (Thử thách Momo). Sau đó, Momo Challenge dần lan rộng ra các mạng xã hội khác, trong đó có YouTube.

Tháng 2/2019, hình tượng Momo (đầu người và mình chim) trong thử thách nguy hiểm này xuất hiện ẩn bên trong các video giả mạo các nhân vật hoạt hình, tựa game nổi tiếng dành cho trẻ em như Fortnite, Peppa Pig,... Các video về hình tượng Momo trên YouTube được lồng giọng nói đã được chỉnh sửa, hướng dẫn người xem thực hiện những thử thách khủng khiếp, hầu hết là những hành động quậy phá như làm hỏng lò vi sóng, nghịch lửa bếp gas, thậm chí là hướng dẫn cách cứa cổ tay hay treo cổ tự vẫn… kèm theo nhiều lời đe dọa. Những video này đã gây một làn sóng phẫn nộ trên toàn thế giới vì tác động tâm lý tiêu cực đến trẻ em.

Để ngăn chặn những hiểm họa khôn lường trên môi trường internet đối với trẻ nhỏ, hơn ai hết, chính cha mẹ là những người cần phải giám sát các hoạt động của con trên Youtube nói riêng và trên mạng xã hội nói chung. Trong một số trường hợp, nếu bắt buộc phải cho trẻ dùng điện thoại thì các bậc phụ huynh phải kiểm soát được các nội dung mà các em có thể tiếp cận, hạn chế "bỏ mặc" các con với các thiết bị công nghệ.

Cũng về Thử thách Momo, do có sự trùng tên nên nhiều người đã nhầm lẫn thử thách nguy hiểm trên là của Ví điện tử MoMo.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Ví MoMo cho biết: Ví MoMo phản đối các thử thách, hoạt động nguy hiểm gây tổn hại về thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, đối tượng mà thử thách nguy hiểm nói trên nhắm đến là các em nhỏ - đối tượng dễ bị ảnh hưởng, tác động. Ví MoMo chia sẻ nỗi đau với gia đình bé trai tử vong ở Đồng Nai vừa qua, đồng thời cho biết, sự trùng hợp về tên gọi cũng đã gây ra một số hiểu lầm đáng tiếc, ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu Ví MoMo. Ví MoMo khẳng định hoàn toàn không liên quan đến thử thách nguy hiểm này.

Ví điện tử MoMo (MoMo viết tắt của từ Mobile Money) là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực trung gian thanh toán. Hiện nay, người dùng có thể sử dụng Ví MoMo để thanh toán hàng trăm sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu 24/7 của người dùng như: Tài chính tiêu dùng, bảo hiểm, giải trí, thương mại điện tử, mua sắm, vận tải và dịch vụ ăn uống, quyên góp -từ thiện… Ví MoMo là kênh thanh toán điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hiện nay, mọi hoạt động liên quan đến thương hiệu đều được thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp và Luật Sở hữu Trí tuệ của Việt Nam.

(Theo dangcongsan.vn)