Với hơn 200.000 lượt truy cập trong tháng 7, Việt Nam nằm trong nhóm những quốc gia vào trang chủ Manchester United nhiều nhất.

Theo thống kê của SimilarWeb, Việt Nam đứng thứ 4 trong những quốc gia truy cập vào trang web chính thức của Man United nhiều nhất với 3,34%. Danh sách này còn có Anh, Mỹ, Na Uy và Australia.

Theo SimilarWeb, có 204.985 lượt truy cập trang chủ Man United trong tháng 7 là từ Việt Nam. Lượng vào trang này phần lớn đến từ thiết bị máy tính với hơn 70%. Manutd.com hiện xếp thứ 5.721 trong danh sách những website được truy cập nhiều nhất tại nước ta.

Việt Nam nằm trong 4 nước truy cập trang chủ MU nhiều nhất.

Bên cạnh đó, website chính thức của MU cũng là trang chủ đội bóng có lượng truy cập lớn nhất tại Việt Nam, bỏ xa các đội bóng Anh khác. Fanpage Hội cổ động viên Manchester United tại Việt Nam cũng có hơn 235.000 người theo dõi.

Ngoài ra, trang chủ của MU có lượng truy cập lớn nhất từ Anh với 29,6%, tiếp theo là Mỹ, 6,84%. Đứng thứ 3 là Na Uy, với 3,69% tổng lượng truy cập trên toàn thế giới. Theo SimilarWeb, trang web chính thức của MU xếp hạng thứ 8.442 trên toàn thế giới và 902 tại Anh với khoảng 7,84 triệu lượt truy cập trong tháng 7.

23 giờ ngày 27/8, câu lạc bộ Manchester United chính thức xác nhận hoàn tất thương vụ Cristiano Ronaldo từ Juventus. Ngay sau đó, nhiều người dùng phản ánh tình trạng không thể vào trang chủ của đội bóng vì lượng truy cập quá lớn.

Khi vào website chính thức của MU, người dùng nhận được thông báo “The specified URL cannot be found”, không thể tìm thấy đường dẫn. Một số người dùng khác không thể truy cập website, trình duyệt phản hồi rằng trang này hiện không hoạt động.

Đây không phải lần đầu website của MU sập. Tháng 12/2018, sau thông tin huấn luyện viên Mourinho bị sa thải, trang web của Manchester United cũng không thể truy cập được.

Ngoài website chính thức đón nhận lượt truy cập lớn từ người hâm mộ, các trang mạng xã hội khác của Man United cũng bùng nổ số lượng tương tác.

Trong 30 phút, hơn 4,3 triệu lượng tương tác trên Instagram của Manchester United trong bài đăng công bố Ronaldo trở về "nhà hát của những giấc mơ". Gần 300.000 lượt bình luận chúc mừng CR7 và quỷ đỏ. Trên Twitter, chỉ mất 30 phút để thông báo của MU đạt gần 500.000 retweet và 800.000 lượt thích.

(Theo Zing)