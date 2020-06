Wefinex - đa cấp cá cược 'kiếm trăm triệu mỗi tháng' đang rộ lên ở VN

Đầu tư 100 USD, người chơi Wefinex được hứa hẹn kiếm trăm triệu đồng mỗi tháng. Thực chất, đây là mô hình đa cấp cá cược núp bóng tài chính bị cấm tại nhiều nước.

“Bỏ 100 USD để có thu nhập hàng trăm triệu một tháng có lớn không? Những ai dám nghĩ, dám đầu tư thì nhắn tin cho mình”, tài khoản Facebook B.Đ Nam đăng bài giới thiệu về nền tảng Wefinex kèm ảnh siêu xe để mời gọi người chơi.

Trên Facebook, Nam xây dựng hình ảnh cá nhân là một người thành đạt, giàu có nhờ Wefinex. Trong bài đăng gần nhất ở nhóm những người tham gia Wefinex, Nam được tung hô kiếm được 87 triệu đồng từ 500 USD tiền vốn chỉ trong một tháng.

Phóng viên đã liên hệ Nam để được hỗ trợ cách tham gia Wefinex. Sau một cuộc gọi kéo dài 20 phút, Nam chia sẻ cơ bản cách mà Wefinex kiếm tiền. "Thu nhập bị động" mà Nam hứa hẹn nếu người chơi làm theo lên đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Mô hình cá cược núp bóng giao dịch tài chính

“Có hai cách tham gia kiếm tiền từ Wefinex là làm đại lý và trade (giao dịch). Trade thì tương tự Binomo MT6. Bên mình có thuê chuyên gia đọc lệnh để bạn đánh theo”, Nam nói qua điện thoại.

Thực chất, Wefinex là mô hình cá cược núp bóng giao dịch tài chính hay còn gọi là quyền chọn nhị phân. "Nhà đầu tư" Wefinex không mua tài sản mà chỉ đặt cược vào biến động của các loại tài sản như dầu, vàng, Bitcoin...

"Wefinex hoạt động theo mô hình kim tự tháp (ponzi ). Các hệ thống thường dành toàn bộ thời gian lên mạng xã hội khoe xe sang, khoe hình chụp tiền mặt, tung hô Wefinex với lời khẳng định dự án của họ là uy tín, là giúp người đầu tư kiếm ra rất nhiều tiền nhanh và dễ dàng, chỉ cần nghe lời họ", Đỗ Phương Quỳnh, chuyên gia phân tích tài chính làm việc tại Ant Financial Thượng Hải, Trung Quốc chia sẻ.

"Nhưng điều đó là sai lầm, tất cả nhà đầu tư không hề đầu tư vào sản phẩm tài chính thực sự, họ sẽ bị lôi kéo đổ tiền vào mô hình hệ thống đại lý", bà Quỳnh nói thêm.

Người chơi Wefinex chi tiền để cược vào việc tăng hay giảm của một loại tài sản.

Theo bà Quỳnh, người dùng sẽ bỏ 10 đồng để mua "quyền để đặt lệnh", từ đó dự đoán sự tăng giảm của giá Bitcoin hoặc các loại tài sản khác trong 1 phút. Sau khoảng thời gian đó, kết quả giá Bitcoin giống như dự đoán, người chơi nhận được tiền thưởng. Nếu giá Bitcoin đi ngược dự đoán, người chơi mất toàn bộ số tiền cược.

“Tuy vậy, quyền chọn nhị phân lại cung cấp bảng giá thay đổi trong vài chục giây, khoảng thời gian không chuyên gia tài chính nào có thể đưa ra phán đoán giá chính xác. Nói cách khác, cách chơi của Wefinex không khác gì tài xỉu”, bà Quỳnh nói thêm.

Bản chất của Wefinex không phải là hình thức đầu tư. Loại giao dịch đánh cược tiền cho một việc không biết kết quả chính là cờ bạc

Tuy vậy, khác với Binomo, số tiền người chơi nạp vào Wefinex được thực hiện bằng các đồng tiền số như Bitcoin, USDT hoặc Ethereum. Sau đó, số tiền này sẽ được quy đổi thành đơn vị WIN, mỗi WIN có giá 1 USD .

“Đồng tiền WIN này không có giá trị ở bất kỳ quốc gia, sàn tài chính nào ngoại trừ Wefinex. Vì vậy, khi xảy ra sự cố, tiền mà người chơi nhận được chỉ là những chữ số vô tri. Bên cạnh đó, việc giao dịch bằng Bitcoin không được pháp luật Việt Nam bảo vệ, người chơi hoàn toàn trắng tay khi sàn có chuyện”, chuyên gia tài chính Phương Quỳnh cho biết.

Ở một khía cạnh khác, cũng có nhiều người nhầm lẫn Wefinex là đầu cơ vì họ mua một giá trị kỳ vọng. Tuy nhiên, người đầu cơ khác con bạc ở chỗ họ nắm một vài cơ sở để đặt lệnh mua trong khi với Wefinex, người chơi giao dịch hoàn toàn cảm tính bởi họ không có đủ thời gian và dữ liệu để phân tích, dự đoán.

"Khi tham gia quyền chọn nhị phân, người chơi ít kiến thức thường đánh đồng mình với nhà đầu tư nhưng họ không hề mua bất kỳ loại tài sản nào. Vì thế, bản chất của Wefinex không phải là hình thức đầu tư. Loại giao dịch đánh cược tiền cho một việc không biết kết quả chính là cờ bạc", bà Quỳnh nói thêm.

Đa cấp nhị phân, hưởng hoa hồng 7 cấp

“Quan trọng nhất là kiếm tiền từ việc mua đại lý. Bạn sẽ bỏ ra 100 USD mua quyền đại lý. Chỉ cần kêu gọi được hai người cấp dưới mua đại lý là bạn đã có thể hoàn vốn. Mỗi giao dịch cá cược của họ không cần biết thắng thua, bạn sẽ nhận 1% tiền hoa hồng”, Nam nhấn mạnh cách kiếm tiền dễ dàng nhất từ Wefinex là kêu gọi người chơi cấp dưới mua quyền đại lý.

Bảng hoa hồng đại lý của mô hình đa cấp Wefinex.

Theo Nam, người chơi sau khi mua quyền đại lý sẽ phải xây dựng hình tượng cá nhân qua trang Facebook. “Việc này sẽ do bên mình đào tạo. Bạn sẽ được hướng dẫn cách lấy lòng tin người khác và tư vấn họ tham gia Wefinex. Hoa hồng được trả theo mô hình kim tự tháp 7 tầng”, Nam tư vấn.

Ngoài gọi điện tư vấn, Nam cũng mời phóng viên vào nhiều hội nhóm của Wefinex để được cập nhật thông tin mỗi ngày. Hiện, nhóm chat Telegram của Wefinex có gần 10.000 thành viên, các hội nhóm, trang Facebook khác cũng thu hút hơn 13.000 thành viên tham gia.

Trong các hội nhóm Wefinex, hình ảnh siêu xe, du thuyền, người đẹp được đăng tải liên tục. Chú thích cho mỗi bài đăng, các thành viên của nhóm đều ca tụng đây là thành quả của việc tham gia Wefinex.

Thậm chí, Wefinex còn chi tiền để quảng cáo trên một số kênh truyền thông để gầy dựng uy tín với thành viên. Nhóm này còn tổ chức các buổi tiệc sang trọng, diễu hành siêu xe để gây chú ý, tạo dựng hình ảnh.

Hiện một số nhân vật như Phạm Tuấn, Ngân 98, Dũng trọc Hà Đông cũng tham gia quảng bá cho Wefinex.

Theo website của Bộ Công Thương, dấu hiệu đầu tiên để nhận biết hoạt động đa cấp không đáng tin cậy sẽ là chủ yếu tập trung tuyển dụng tuyến dưới để ăn hoa hồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp hoạt động đa cấp không đáng tin thường hứa hẹn về các mức thu nhập hấp dẫn, tương tự trường hợp của Wefinex.

Mô hình bị cấm tại nhiều nước, 90% truy cập đến từ Việt Nam

Khi được hỏi ai là người đại diện Wefinex tại Việt Nam, các thành viên cấp cao tham gia Wefinex đều không có câu trả lời. “Wefinex là sàn có nguồn gốc từ nước ngoài, của người nước ngoài thuộc ngân hàng điện tử Winsbank”, Nam giải thích. Trên thực tế, Wefinex thuộc Winsbank Holding Limited - công ty con của World Blockchain Holding Limited, có trụ sở tại Belize, một quốc gia ở Trung Mỹ.

Hình ảnh xe sang thường được đăng tải trong hội nhóm Wefinex để kích thích người tham gia.

“Đây là quốc gia được giới tài chính đánh giá có luật pháp quá lỏng lẻo. Điều này khiến nước này trở thành thiên đường cho tội phạm tài chính đặt trụ sở kinh doanh”, bà Quỳnh nói.

Trên trang web của Wefinex và Winsbank đều không công bố người chịu trách nhiệm pháp lý. Thậm chí, những bình luận đánh giá của trang này cũng là giả mạo. Theo đó, Winsbank sử dụng tên bà Meng Yang, Giám đốc Hợp tác Quốc tế của Ant Financial nhưng ảnh là của một người khác.

Web của Wefinex và Winsbank đều không hiển thị người chịu trách nhiệm pháp lý. Những bình luận đánh giá của trang này cũng là giả mạo. Winsbank sử dụng tên bà Meng Yang, Giám đốc Hợp tác Quốc tế của Ant Financial nhưng ảnh là của một người khác.

"Tại sao họ lại đặt trụ sở tại vùng Belize ở Trung Mỹ xa xôi, pháp luật lỏng lẻo, thiên đường của tội pham tài chính để hoạt động? Tại sao họ không công bố danh sách ban điều hành, người đại diện hợp pháp của công ty? Tại sao họ lại giả mạo nhận xét tích cực từ những nhân vật tên tuổi như Meng Yang - Ant Financial? Một công ty uy tín hợp pháp sẽ hoạt động rõ ràng minh bạch và luôn có kế hoạch đường dài để phát triển lâu dài", bà Quỳnh đặt nghi vấn.

Theo Similarweb, hơn 90% truy cập của Wefinex đều đến từ Việt Nam dù trang này tự cho là "web quốc tế". Hiện Facebook cũng chặn liên kết đến trang web này vì nghi ngờ lừa đảo. Trong khi đó, chính sách của Google tại nhiều quốc gia cũng cấm quảng cáo giao dịch nhị phân kiểu Wefinex hay Binomo.

Nhiều người "nổi tiếng" trên mạng xã hội cũng tham gia quảng bá cho mô hình đa cấp cá cược Wefinex.

Hiện mô hình nhị phân đang được kiểm soát chặt thậm chí là cấm tại nhiều nước. Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCAUK) áp dụng lệnh cấm vĩnh viễn mô hình giao dịch nhị phân với khách hàng phổ thông. Trong khi đó, Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) cấm tất cả hình thức giao dịch nhị phân trên toàn lãnh thổ châu Âu.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đã lên tiếng cảnh báo mô hình giao dịch nhị phân với bài viết Binary Options Fraud - A Word of Warning to the Investing Public (Lừa đảo quyền chọn nhị phân - Lời cảnh tỉnh cho nhà đầu tư không chuyên).

Dù không có người đại diện pháp luật tại Việt Nam, Wefinex vẫn thường tổ chức các sự kiện có hiện diện xe sang, du thuyền... để làm hình ảnh.

Ở phạm vi quốc gia, Canada yêu cầu các sàn nhị phân phải được cấp phép mới có thể hoạt động. Trên thực tế, tại Canada không sàn nào được cấp phép. Các nước như Pháp, Bỉ đều xem mô hình nhị phân là trái pháp luật.

BaFin - Cơ Quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Đức đang có kế hoạch cấm tổ chức marketing, quảng cáo và bán hàng đối với giao dịch nhị phân tại Đức.

Nhiều chuyên gia tài chính tại Việt Nam và thế giới nhận định mô hình quyền chọn nhị phân là cờ bạc bởi tính chất "được ăn cả ngã về không" của nó.

"Không phải ngẫu nhiên nhiều nước cấm giao dịch nhị phân. Mô hình này nguy hiểm ở chỗ nó thu hút những người ít kiến thức tài chính nhưng lại tham lam kiếm tiền", Đỗ Phương Quỳnh - chuyên gia phân tích tài chính làm việc tại Thượng Hải chia sẻ.

Tuy vậy, tại Việt Nam, mô hình quyền chọn nhị phân vẫn chưa được pháp luật quy định cụ thể để tránh rủi ro cho người tham gia.

"Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có điều khoản nào liên quan đến mô hình giao dịch nhị phân", ông Phan Vũ Tuấn, Trưởng văn phòng luật Phan Law, cho biết.

