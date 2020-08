YouTuber Anh bị bắt vì chuyên quay lén phụ nữ châu Á

Các clip quay lén, quấy rối được phát tán trên mạng kèm theo những bình luận khiếm nhã về nữ giới, thu phí 27 USD mỗi người xem.

Theo Cục An ninh mạng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, một người đàn ông Anh quốc đã chụp lén, quay video phụ nữ ở nhiều nước châu Á như Hàn Quốc, Thái Lan... Người này đã phát tán các clip qua nhiều trang mạng khác nhau bao gồm YouTube.

YouTuber thậm chí còn quay video cảnh anh ta quấy rối, lạm dụng tình dục phụ nữ ở những nơi như khu phố Itaewon, các địa điểm xung quanh Seoul, Hàn Quốc.

Cảnh sát thông tin người đàn ông này đã ở lại Hàn Quốc từ tháng 8 đến tháng 9/2018. Trong thời gian này, anh ta đã ghi lại hình ảnh hỏi đường phụ nữ ở các khu vực đông khách du lịch như Itaewon và Hongdae.

YouTuber người Anh bị bắt vì tội quay lén phụ nữ. Ảnh: Insider.

Một số video còn cho thấy người này mời các cô gái đến nhà và tấn công tình dục họ. Các clip được phát tán trên mạng kèm theo những bình luận khiếm nhã về nữ giới. Mỗi đoạn video quay lén, quấy rối thu phí 27 USD của người xem.

Cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra sau khi phương tiện truyền thông đưa tin về hành động phát tán video và ảnh bất hợp pháp trên các trang web nước ngoài của YouTuber này.

Tuy nhiên, khi cuộc điều tra bắt đầu, người này đã rời Hàn Quốc đến Thái Lan vào năm 2018. Cơ quan cảnh sát mất dấu cho đến khi Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol có lệnh bắt giữ.

Người đàn ông này bị cảnh sát Đan Mạch bắt vào tháng 11/2019, 10 tháng sau khi lệnh khám xét và bắt giữ của Interpol được công bố. Cuối tháng 7/2020, anh ta đã được đưa về Hàn Quốc và bị truy tố vào ngày 12/8 vừa qua.

Để ngăn chặn sự việc tương tự, cảnh sát đã đóng tất cả trang web do YouTuber này điều hành và xóa 198 GB dữ liệu bất hợp pháp được lưu trữ trên các tài khoản mạng xã hội.

Cảnh sát Hàn Quốc tiến hành kiểm tra nhà vệ sinh công cộng để tìm thiết bị quay lén. Ảnh: CNN.

Hàn Quốc được coi là một trong những quốc gia dẫn đầu về công nghệ số hóa, nhưng điều này lại vô tình khiến vấn nạn quay lén ở nước này phát triển mạnh mẽ hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Tháng 8/2018, phụ nữ Hàn Quốc đã tổ chức biểu tình tại quảng trường Gwanghwamun. Hơn 10.000 người mặc áo đỏ, ngồi dưới nắng nóng và giơ cao khẩu hiệu: "My Life Is Not Your Porn" (Cuộc đời tôi không phải phim khiêu dâm của bạn).

Trang Irinsider đưa tin cơ quan chức năng nước này từng phải thuê tới 8.000 công nhân để kiểm tra các nhà vệ sinh công cộng tại Seoul có bị đặt máy quay lén hay không.

Tuy nhiên, các nhà chức trách thừa nhận vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc xóa bỏ các video nhạy cảm, quay lén phụ nữ và xử lý những kẻ phạm tội.

(Theo Zing)