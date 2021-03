YouTuber Thơ Nguyễn bị mời làm việc vì đăng clip mê tín dị đoan

Thơ Nguyễn đã bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội thời gian gần đây. Những chỉ trích này liên quan đến các đoạn clip nhạy cảm, có yếu tố mê tín dị đoan mà nữ YouTuber này chia sẻ trên mạng xã hội.

”

Trao đổi với Pv. VietNamNet, đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Cục PTTH&TTĐT - Bộ TT&TT) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công An) liên quan đến trường hợp của YouTuber Thơ Nguyễn.

Theo đó, Thơ Nguyễn đã nhận được thư mời làm việc liên quan đến một số clip mà cô này dăng tải trong thời gian gần đây. Cụ thể, trong 2 ngày 25 và 27/2, Thơ Nguyễn đã đăng tải 2 clip có nội dung về búp bê Kumanthong lên mạng xã hội TikTok.

Nội dung phản cảm mà Thơ Nguyễn đã đăng trên mạng xã hội TikTok.

Đáng chú ý, ở clip đăng ngày 27/2, Thơ Nguyễn cho biết mình thực hiện video dùng búp bê để "xin vía học giỏi" do "nhận được nhiều yêu cầu của các em nhỏ". Các clip này sau đó tiếp tục được đăng tải trên kênh YouTube của Thơ Nguyễn và nhận phải nhiều phản ứng lên án từ phía cộng đồng mạng.

Thơ Nguyễn được biết đến là một YouTuber nổi tiếng tại Việt Nam. Cô hiện sở hữu kênh YouTube Thơ Nguyễn với hơn 8,7 triệu người theo dõi. Sản phẩm của kênh YouTube này là các video có nội dung dành cho trẻ nhỏ. Ở thời điểm hiện tại, Cục PTTH&TTĐT đã yêu cầu TikTok và YouTube gỡ bỏ các clip vi phạm liên quan đến Thơ Nguyễn.

Trên YouTube, Thơ Nguyễn hiện có hơn 8.7 triệu lượt theo dõi, chủ yếu là trẻ nhỏ. Ảnh: Trọng Đạt

“Cục đang phối hợp với bên Công an để mời chủ kênh Thơ Nguyễn lên làm việc do có dấu hiệu vi phạm truyền bá mê tín dị đoan như tuyên truyền bùa ngải, búp bê Kumanthong, sau đó sẽ xử lý theo quy định.”, ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT nói.

Trong trường hợp Thơ Nguyễn không hợp tác, Cục PTTH&TTĐT sẽ đề nghị Google chặn kênh. Thực tế cho thấy, giống với Việt Nam, phía Google ủng hộ việc chặn những kênh YouTube có nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan. Các kênh YouTube này thậm chí có thể bị đưa vào danh sách không được nhận tiền quảng cáo.

Cục PTTH&TTĐT khuyến cáo phụ huynh nếu thấy các nội dung không phù hợp cần có bộ lọc trước khi cho con em tiếp xúc. Mục đích cuối cùng của chủ kênh YouTube, các TikToker là lượt người xem, lượt follow. Do vậy, chỉ cần không xem, chia sẻ và theo dõi, chúng ta sẽ có thể chặn nguồn thu của các kênh xấu, độc.

Trọng Đạt