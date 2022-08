Xây dựng hạ tầng số với hệ sinh thái cloud mở cùng FPT Smart Cloud

Sau hơn 30 năm, phần mềm nguồn mở đã hiện diện ở mọi nơi, có trong hầu hết ứng dụng thương mại. Tại Việt Nam, nhiều ứng dụng dựa trên nguồn mở đã được ra đời và đưa vào ứng dụng thực tiễn trên phạm vi toàn quốc.

Tại hội thảo và triển lãm OpenInfra Days Vietnam 2022 chủ đề “Kết nối thế giới kỹ thuật số” diễn ra vào ngày 27/08 vừa qua, tại khách sạn Sheraton Hanoi, ông Phan Hồng Tâm - Giám đốc khối Công nghệ Cloud, FPT Smart Cloud đã có những chia sẻ về tầm quan trọng của công nghệ điện toán đám mây nói chung và việc xây dựng nền tảng Cloud Platform Open Source do Việt Nam làm chủ hoàn toàn nói riêng.

Ông Phan Hồng Tâm, Giám đốc khối Công nghệ Cloud, FPT Smart Cloud chia sẻ tại sự kiện

Hiện nay, các hãng công nghệ lớn trên thế giới như Google, Amazon, Facebook, Microsoft… đều tham gia phát triển và đóng góp cho nhiều dự án công nghệ nguồn mở. Dữ liệu mở đang lên ngôi trong giáo dục với học liệu mở (MOOC), Tài nguyên giáo dục mở (OER)… Tiêu chuẩn mở (Open Standard). Công nghệ mở cũng được dùng để xây dựng các hạ tầng nền tảng quốc gia tại Việt Nam, tiêu biểu như mạng 5G Việt Nam cũng phát triển dựa trên chuẩn mở Open RAN.

Chính vì thế, việc thúc đẩy phát triển các nền tảng đám mây và dịch vụ đám mây do chính mình làm chủ là một bước đi rất quan trọng để làm chủ nền kinh tế số tại Việt Nam.

Xây dựng nền tảng điện toán đám mây mở để làm chủ công nghệ tương lai

Làm chủ công nghệ là một mục tiêu mà các doanh nghiệp Việt Nam luôn hướng đến. Và Cloud computing đang là xu thế, việc xây dựng một nền tảng điện toán đám mây mở để có thể làm chủ công nghệ và chủ động xây dựng các giải pháp dịch vụ sẽ góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế số của đất nước.

Được định hướng là một nền tảng điện toán đám mây mở, FPT Cloud phát triển dựa trên một kiến trúc hạ tầng mở, cho phép hỗ trợ nhiều vendor, có khả năng cung cấp đa dạng các mô hình dịch vụ từ private cloud, public cloud đến multicloud. FPT Cloud Platform cũng cho phép tích hợp với các nền tảng dịch vụ, sản phẩm của bên thứ ba để làm giàu hệ sinh thái, tạo ra một sản phẩm đáp ứng được các nhu cầu đặc trưng của doanh nghiệp Việt.

Kiến trúc cơ bản của FPT Cloud Open Platform bao gồm 5 khối cơ bản bao gồm FPT Unified Portal, Service Marketplace, các kiến trúc hạ tầng virtualization, networking và storage multi-vendor, multi-solution kết hợp với các sản phẩm thuộc tầng platform như Container as a Service hay Database as Services. Bên cạnh đó còn có Block Service Marketplace – dịch vụ được thiết kế để kết nối và gắn kết các nền tảng, sản phẩm của các đối tác trong nước.

Hợp tác là chìa khóa để phát triển bền vững

Bên cạnh hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa dạng trên các model IaaS, PaaS và SaaS, FPT Cloud cũng hướng tới là một nhà cung cấp dịch vụ Multi-cloud Provider thông qua quá trình hợp tác chiến lược với nhiều nhà cung cấp điện toán đám mây lớn trên thế giới như Microsoft Azure, Google Cloud Platform... giúp doanh nghiệp có những sự lựa chọn phù hợp nhất cho các mục tiêu chuyển đổi số của mình.

Rõ ràng việc xây dựng một hệ sinh thái Open Cloud Platform là không hề dễ dàng, và tạo ra được một sản phẩm cloud Make in Việt Nam, được doanh nghiệp Việt tin tưởng, sử dụng sẽ là một thách thức lớn cho các nhà phát triển dịch vụ trong nước.

Do đó, việc cùng nhau để xây dựng một hệ sinh thái cloud toàn diện là một bước đệm rất quan trọng để có thể tiến xa hơn trong lĩnh vực điện toán đám mây. Trong đó, một trong những nhiệm vụ cấp thiết là cùng nhau xây dựng liên minh để nghiên cứu và phát triển dịch vụ cloud, tích cực tham gia vào cộng đồng mã nguồn mở bằng cách đóng góp các giải pháp, sáng kiến và mở ra một cơ hội win-win giữa các doanh nghiệp và tổ chức.

Cuối cùng, để xây dựng một hệ sinh thái cloud vững mạnh thì việc kiểm soát quản trị sự hợp tác là điều còn quan trọng hơn là quản trị việc đối đầu. Đây cũng là điều mà FPT Cloud mong muốn khi xây dựng và phát triển nền tảng FPT Cloud.

FPT Cloud cũng như các nhà cung cấp điện toán đám mây tại Việt nam đang đứng trước những cơ hội lớn để đẩy mạnh khai phá thị trường trong nước, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Hạ tầng số Việt Nam vững mạnh, do Việt Nam làm chủ. Hiện, FPT Cloud đã đạt được các chứng chỉ bảo mật và an toàn thông tin như ISO 27017, ISO 9001, Uptime Tier 3, PCI-DSS. Đồng thời, FPT Cloud là nền tảng đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật an toàn thông tin cho hạ tầng Điện toán đám mây, cung cấp cho Chính phủ điện tử; đáp ứng quy trình thẩm định khắt khe của Bộ Thông tin và Truyền thông, góp phần quan trọng thúc đẩy Chính phủ số, Kinh tế số.

Với sự am hiểu thị trường bản địa cùng nền tảng công nghệ mạnh mẽ được quốc tế công nhận, FPT Cloud luôn nỗ lực không ngừng để cùng các đối tác xây dựng, phát triển và cung cấp dịch vụ điện toán đám mây “Make in Vietnam” cho doanh nghiệp việt.

Phạm Trang