Tuyến xe buýt sử dụng các mẫu xe điện thông minh đã vận hành và tiến tới phục vụ nhu cầu di chuyển của du khách và người dân trên toàn thành phố.

Trước mắt, VinBus sẽ đưa vào hoạt động tuyến xe buýt điện phục vụ du khách với lộ trình 4 tuyến đường chính tại Phú Quốc United Center.

Tần suất hoạt động của VinBus là 30 phút/chuyến, đặc biệt sẽ hoạt động xuyên suốt từ 8h30 sáng hôm trước đến 2h30 ngày hôm sau.

Xe buýt điện Make in Vietnam lăn bánh phục vụ khách du lịch tại Phú Quốc. Ảnh minh họa: Vingroup

VinBus là mẫu xe buýt điện thông minh đầu tiên của Việt Nam do Công ty VinFast sản xuất và VinBus vận hành. Xe sử dụng năng lượng sạch, không phát khí thải, không gây ô nhiễm tiếng ồn, di chuyển êm ái mang lại cho hành khách sự thoải mái, khắc phục hiện tượng say xe hay khó chịu trong suốt hành trình.

Dòng buýt điện thông minh, VinBus hội tụ nhiều công nghệ hiện đại, tính năng vượt trội và độ an toàn cao theo chiến lược phát triển các dòng xe ô tô điện thông minh của VinFast hiện nay như: Hệ thống tự động kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn; Chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống phù hợp với người già, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai… WiFi miễn phí, cổng sạc USB, màn hình giải trí và hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình...

Cùng với việc vận hành chính thức xe buýt điện, VinBus và VinFast đã khai trương Tổ hợp Depot xe buýt điện và Xưởng dịch vụ VinFast theo tiêu chuẩn mô hình 2S (Dịch vụ - Phụ tùng) tại Phú Quốc. Tổ hợp được đặt tại mặt tiền Bãi Dài Cửa Cạn, Gành Dầu, ngay trạm trung chuyển xe buýt về trung tâm thị trấn Dương Đông rất thuận tiện cho giao thông.

Việc VinBus chính thức đưa hệ thống xe buýt điện vào hoạt động tại Phú Quốc không chỉ mang tới cho du khách trải nghiệm du lịch Xanh độc đáo bậc nhất, mà còn góp phần làm giảm ô nhiễm không khí, đồng thời đưa Phú Quốc trở thành điểm đến quốc tế thân thiện với môi trường hấp dẫn nhất Việt Nam.

D.V