Xe ôm công nghệ và những trải nghiệm có 1-0-2 với khách nước ngoài

Chở hàng trăm lượt khách nước ngoài chỉ với những câu chào tiếng Anh sau một cuốc xe, những bác tài xe ôm công nghệ đã xoay xở làm hài lòng những “thượng đế” nước ngoài dù gặp phải rào cản ngôn ngữ. Vậy bí quyết là gì?

Cái khó ló cái khôn

Thoáng nhắc đến chuyện phục vụ khách nước ngoài, không ít người e ngại vì rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hoá. Đối với bác tài xe công nghệ, nỗi lo ấy lại càng lớn hơn khi nhiều người trong số họ thậm chí còn không thuộc nổi một lời chào hỏi cơ bản nào. Nhưng không vì thế mà các tài xế “bó tay”. Không nói chuyện được, họ giao tiếp theo cách của riêng tài xế công nghệ!

Anh Trần Quang Trạng - một tài xế công nghệ Gojek - chia sẻ về kinh nghiệm phục vụ khách Tây trong khi “một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết”: “Coi vậy chứ mình cũng chở được vài trăm lượt khách nước ngoài rồi đấy! Từ đầu đến cuối cuốc xe cả hai không cần nói chuyện với nhau câu nào, vì mình có biết tiếng Anh đâu. Chạy xe tới là mình giơ tay lên chào, nếu mà người ta chào đáp lại thì giơ tiếp màn hình app Gojek trên điện thoại. Khách họ sẽ kiểm tra biển số xe, thấy đúng thì lên xe, mình chạy một mạch tới địa chỉ là xong.”

Không ít bác tài công nghệ lại tỏ ra vô cùng hào hứng trước cơ duyên thú vị này. Bạn Nguyễn Dược, một tài xế Gojek ở TP.HCM chia sẻ: “Chở khách nước ngoài, vừa biết thêm được nhiều cái hay ho, vừa cải thiện khả năng tiếng Anh. Trình độ tôi chỉ nói được mấy câu đơn giản thậm chí là tiếng bồi như ‘wait for me’ (chờ tôi), ‘I went here’ (tôi đã tới đây),... mà tôi kệ, vẫn cứ buôn với người ta suốt.”

Trái với những kỷ niệm “lúng túng như gà mắc tóc” khi nghe khách nói không hiểu gì, nhiều tài xế công nghệ lại được phen bất ngờ khi thấy người nước ngoài đứng trước mặt mình nói rất sõi tiếng Việt. Anh Nguyễn Đình Khánh kể trên một diễn đàn của tài xế Gojek, là anh còn được một khách hàng Hàn Quốc chỉ đường cho mình chạy.

Nhiều tài xế công nghệ cho biết do tình hình dịch Covid 19, nhiều du khách nước ngoài không quay về nước mà chọn ở lại Việt Nam vì an toàn và có thêm thời gian trải nghiệm văn hoá, ẩm thực Việt Nam. Xe ôm công nghệ cùng màu áo xanh là một trong những lựa chọn hợp lý và an toàn. Cánh tài xế công nghệ đã không ngần ngại không ngại học lỏm thêm những câu giao tiếp đơn giản để tiếp chuyện các vị “thượng đế” từ nước ngoài rồi chia sẻ cho nhau thông qua các nhóm trên mạng xã hội... Có thể những câu chào còn chưa chuẩn chỉnh về ngữ pháp, từ ngữ, nhưng nỗ lực hết mình vì công việc của các bác tài rất đáng trân trọng.

Để mang lại những trải nghiệm thú vị cho khách nước ngoài

Anh em tài xế công nghệ cũng tò mò tìm cách hỏi chuyện những vị khách không cùng ngôn ngữ lý do tại sao lại lựa chọn xe ôm công nghệ như Gojek để di chuyển thay vì taxi. Hầu như toàn bộ hành khách nước ngoài đáp rằng các dịch vụ gọi xe như Gojek tiện lợi, thân thiện hơn, mà vẫn đảm bảo an toàn, đáng tin cậy. Với họ, mỗi cuốc xe không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển, mà còn là cơ hội khám phá đời sống của con người Việt Nam theo cách chân thực và gần gũi nhất.

Không những được trải nghiệm “đặc sản” văn hóa xe ôm đặc trưng của các nước Đông Nam Á mà còn được tiếp đón nồng nhiệt bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, bảo sao các vị khách người nước ngoài không ấn tượng cho được!

Mới đây, câu chuyện về tình bạn xuyên biên giới giữa anh tài xế Gojek và vị khách nước ngoài cũng khiến cư dân mạng vô cùng thích thú:“Bữa kia tôi chở một bạn khách người Indonesia. Dọc đường đi cả hai nói chuyện bằng tiếng Anh suốt luôn. Tới nơi, bạn khách còn đòi kết bạn Facebook xong mới chịu rời đi, rồi hai đứa giữ liên lạc nói chuyện tới giờ luôn. Gojek xuất phát từ Indonesia, nên chắc hẳn bạn ấy cũng thích thú lắm khi ở nơi đất khách quê người gặp được bóng dáng thân quen của tài xế Gojek, lại còn được hỏi han tiếp chuyện vui vẻ như vậy” - Bạn Đạt Phạm, tài xế Gojek nhớ lại.

Không chỉ các vị khách Tây ấn tượng sâu sắc với bác tài công nghệ Việt Nam, mà bản thân những người đằng sau tay lái cũng lưu giữ cho mình một “kho” kỷ niệm khó quên. Anh Khải Trần, tài xế công nghệ Gojek vui vẻ kể lại câu chuyện hài hước về vị khách Tây lần đầu tới Việt Nam: “Hôm đó tôi chở một ông Tây, ổng mới qua đây mà không biết học được ở đâu câu “Ối trời ơi”. Trên đường thấy xe cộ chạy đông đúc ổng cứ la lên “Ối trời ơi”, đang đi mà thấy con gà con chó trên vỉa hè ổng cũng “Ối trời ơi”. Vừa lái xe vừa cười đau cả ruột.”

Bên cạnh những kỷ niệm dễ thương với các khách Tây, nhiều tài xế công nghệ cũng gặp phải những chuyện cười ra nước mắt. Có những bác tài “toát mồ hôi hột” suốt dọc đường đi vì sợ khách nặng quá, đi không chắc tay là… bay cả người lẫn xe. Số khác lại lo đến “cứng cả người” vì phải vận động đủ mọi giác quan mỗi khi khách xì xồ rẽ trái, rẽ phải. Cũng nhờ có những kỷ niệm khó quên này mà cánh tài xế rút ra được một “tuyển tập bí kíp” thú vị khi phục vụ các “thượng đế” nước ngoài. Một tài xế Gojek chia sẻ trên cộng đồng tài xế Gojek TP HCM: “Các huynh chạy xe chở khách Tây nhớ luôn chuẩn bị sẵn tiền lẻ nha, vì tính họ rất sòng phẳng. Học thêm mấy câu tiếng Anh thông dụng, chịu khó bắt chuyện với người ta còn dễ được “bo tip” nữa cơ!”

Ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc c ộng đồng đối tác Gojek cho hay: “Tiêu chuẩn dịch vụ mà Gojek hướng đến vẫn luôn là tính an toàn, tin cậy và tiện lợi mang lại sự hài lòng cho khách hàng, cho dù là khách người Việt hay người nước ngoài. Những câu chuyện như trên đã và đang giúp các bác tài thêm phần mạnh dạn, tự tin hơn. Những chuyến xe an toàn, vui vẻ sẽ để lại kỷ niệm khó quên không chỉ với khách hàng mà cả chính các bác tài.”

Winston Churchill từng nói: “Thái độ là một thứ nhỏ bé tạo ra sự khác biệt lớn”. Không phải điều gì quá to tát, chính thái độ tiếp đón chỉn chu, những nụ cười niềm nở hay câu chào bằng tiếng Anh vụng về... mới là thứ giúp các tài xế công nghệ ghi dấu trong lòng các vị khách nước ngoài. Và mặt khác, nhờ có công nghệ và những bác tài thời @, các vị khách nước ngoài cũng thêm cơ hội được trải nghiệm dịch vụ và đời sống Việt Nam một cách trọn vẹn hơn.

An Nhiên