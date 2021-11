Xiaomi đứng thứ 3 toàn cầu, hơn nửa doanh thu đến từ thị trường nước ngoài

Trong quý 3/2021, Xiaomi xuất xưởng 43,9 triệu smartphone, giữ thị phần thứ 3 toàn cầu.

Xiaomi vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 của hãng. Theo đó, tổng doanh thu đạt 78,06 tỷ NDT (277 ngàn tỷ đồng), tăng 8,2% so với cùng kì năm ngoái. Lợi nhuận gộp xấp xỉ 14,29 tỷ NDT (gần 51 ngàn tỷ đồng), tăng 40,6% so với cùng kì năm ngoái.

Tính tới thời điểm hiện tại, số lượng người dùng MIUI (hệ điều hành smartphone của Xiaomi) mỗi tháng đã vượt mốc 500 triệu.

Một người dùng đang tự chụp ảnh với điện thoại Xiaomi tại Việt Nam. (Ảnh: Hải Đăng)

Trong quý này, doanh thu từ các dịch vụ Internet đạt 7,3 tỷ NDT (26 ngàn tỷ đồng), tăng 27,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu quảng cáo đạt 4,8 tỷ NDT (17 ngàn tỷ đồng), tăng 44,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do mở rộng cơ sở người dùng, tỷ lệ người dùng smartphone cao cấp cao hơn.

Doanh thu từ lĩnh vực gaming của Xiaomi đạt 1 tỷ NDT (hơn 3,5 ngàn tỷ đồng), tăng 25,0% so với cùng kỳ năm trước do chất lượng game tăng cao và doanh thu trung bình từ game trên mỗi người dùng (“ARPU”) cao hơn nhờ smartphone chơi game và smartphone cao cấp.

Doanh thu của Xiaomi từ thị trường nước ngoài đạt 40,9 tỷ NDT (145 ngàn tỷ đồng) trong quý 3 năm 2021, chiếm 52,4% tổng doanh thu.

Theo Canalys, trong quý 3/2021, Xiaomi xuất xưởng 43,9 triệu smartphone, xếp thứ 3 các hãng smartphone toàn cầu với thị phần 13,5%.

Cũng theo hãng nghiên cứu này, thị phần xuất xưởng điện thoại thông minh của Xiaomi trong quý 3 đứng vị trí số 1 tại 11 quốc gia và khu vực và nằm trong top 5 tại 59 quốc gia và khu vực trên toàn cầu.

Trong quý 3/2021, Xiaomi đứng thứ 2 ở châu Âu với thị phần smartphone là 21,5%. Tại Tây Âu, thị phần smartphone Xiaomi đạt 17,0% và đứng trong top 3 về lượng xuất xưởng; ở Trung và Đông Âu, Xiaomi đứng thứ 2 với 28,7% thị phần xuất xưởng smartphone.

Thị phần của Xiaomi tại Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Phi lần lượt đạt 11,5%, 16,3% và 7,3%. Ngoài ra, Xiaomi tiếp tục duy trì vị trí số 1 về lượng xuất xưởng smartphone tại Ấn Độ trong quý thứ 16 liên tiếp.

Hãng cũng bắt đầu tập trung vào nhóm phân khúc người dùng mới và sản phẩm mới. Đối với nhiều smartphone ra mắt trong năm nay, hơn một nửa là người dùng Xiaomi mới.

Hải Đăng