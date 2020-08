Xuất khẩu điện thoại 'Made in Vietnam' vượt mốc 5,1 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8/2020 ước đạt 26,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với tháng trước, chủ yếu do Samsung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm phiên bản mới Note 20.

Kim ngạch xuất khẩu điện thoại đạt 5,3 tỷ USD trong tháng 8. Ảnh minh họa: Báo Giao thông

Điện thoại, linh kiện và các mặt hàng điện tử tiếp tục là những ngành hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp khiến nhiều ngành sản xuất công nghiệp và xuất khẩu gặp khó.

Cụ thể, trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu ngành hàng điện thoại và linh kiện đạt 5,3 tỷ USD, còn ngành hàng điện tử, máy tính và linh kiện ước đạt 4,1 tỷ USD.

Tính chung 8 tháng đầu năm, trị giá xuất khẩu của mặt hàng điện thoại và linh kiện ước đạt 31,5 tỷ USD, chiếm 18,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, ngành hàng điện tử, máy tính và linh kiện đạt 27,6 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, vào tháng 7, so với ước tính, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện cao hơn 585 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 464 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng cao hơn 285 triệu USD.

Theo đánh giá, các ngành sản xuất công nghiệp tiếp tục đối mặt với khó khăn, nhất là khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 7 tại Đà Nẵng và lây lan sang một số địa phương trên cả nước. Đồng thời, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu làm chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào bị gián đoạn đã ảnh hưởng đến sự phục hồi của sản xuất công nghiệp.

Cụ thể, một số liệu từ Bộ Công thương cho chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tháng 7 tăng 2,7% so với tháng trước và giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất của ngành tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy là xuất khẩu điện thoại và linh kiện đã liên tiếp bị sụt giảm trong 2 tháng trở lại đây, dù vẫn là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Con số thống kê từ các cơ quan quản lý trước đó cho thấy, vào tháng 7, trị giá xuất khẩu của nhóm hàng này giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Còn trong tháng 8, nhóm hàng này sụt giảm 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến những tháng cuối năm, ngành điện tử vẫn bị ảnh hưởng lớn do diễn biến dịch bệnh phức tạp có khả năng làm sụt giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm điện tử tại các thị trường Mỹ và châu Âu.

Duy Vũ