Yên Bái ban hành quy chế vận hành Hệ thống camera giám sát đô thị thông minh, camera công cộng

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống camera giám sát của tỉnh.

Theo đó, hệ thống camera giám sát tuân thủ các nguyên tắc, biện pháp bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ ứng dụng và phát triển CNTT và các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thông tin theo quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử Yên Bái, việc chia sẻ, sử dụng dữ liệu Hệ thống camera giám sát phải đảm bảo tính kịp thời, chính xác, khách quan, minh bạch, đúng mục đích, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị. Đồng thời phải đảm bảo các yếu tố bảo mật thông tin, dữ liệu. Hệ thống camera giám sát là hệ thống hạ tầng dùng chung của tỉnh, các tổ chức, cá nhân được phân quyền khai thác, sử dụng theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật.

Yên Bái ban hành quy chế Hệ thống camera giám sát đô thị thông minh và camera công cộng

Cũng theo quy chế, công an tỉnh, Sở giao thông vận tải có trách nhiệm quản lý, vận hành các trang, thiết bị của Hệ thống camera đặt tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, phối hợp với Đơn vị vận hành thực hiện bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp, thay thế khi có yêu cầu.

Đối với hệ thống camera công cộng, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý, vận hành Hệ thống camera giám sát do đơn vị mình lắp đặt. Đồng thời, phối hợp với đơn vị vận hành quản lý thiết bị kết nối, thu thập dữ liệu về Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Đơn vị vận hành có trách nhiệm quản lý, vận hành thiết bị kết nối, thu thập dữ liệu về Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh.

Về khai thác và sử dụng hệ thống camera trong xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông, UBND tỉnh giao Đơn vị khai thác và sử dụng gồm: Công an tỉnh, Phòng cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thị xã, thành phố và Sở Giao thông vận tải.

Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua hình ảnh, video ghi nhận từ hệ thống camera giám sát (bao gồm xử phạt trực tiếp và phạt nguội); khai thác thông tin thống kê báo cáo tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông; thực hiện tìm kiếm, theo dõi đối tượng tham gia giao thông.

Sở giao thông vận tải khai thác thông tin thống kê báo cáo tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông; thực hiện tìm kiếm, theo dõi đối tượng tham gia giao thông; đếm lượt phương tiện giao thông.

Với Hệ thống camera giám sát đô thị thông minh và camera công cộng, Công an tỉnh Yên Bái, Công an thành phố Yên Bái được sử dụng, khai thác hệ thống camera giám sát đô thị thông minh và hệ thống camera công cộng trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện quyền điều khiển camera quay quét; tìm kiếm, phân tích, xử lý hình ảnh, video, nhận diện khuôn mặt. Việc trích xuất video phải được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị vận hành thực hiện và bàn giao dữ liệu trích xuất kịp thời theo yêu cầu của Công an tỉnh.

Công an các huyện, thị xã, thành phố và Công an các xã, phường, thị trấn được sử dụng, khai thác hệ thống camera giám sát đô thị thông minh và hệ thống camera công cộng trên địa bàn mình quản lý; thực hiện quyền điều khiển camera quay quét; tìm kiếm, phân tích, xử lý hình ảnh, video, nhận diện khuôn mặt; Yêu cầu trích xuất video phải do Lãnh đạo cơ quan, đơn vị đề nghị Công an tỉnh để được thực hiện.

Sở Giao thông vận tải khai thác và sử dụng hệ thống camera giám sát đô thị thông minh trên địa bàn toàn tỉnh hỗ trợ phục vụ công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải.

Các cơ quan, đơn vị khác có nhu cầu khai thác thông tin từ hệ thống camera giám sát đô thị thông minh, hệ thống camera công cộng phải có đề nghị bằng văn bản nêu rõ nội dung, mục đích và cam kết sử dụng đúng mục đích gửi đơn vị vận hành.

D.V