Zebra Technologies giành bốn giải thưởng Good Design Awards của Úc về thiết kế và sáng tạo

Giải thưởng quốc tế uy tín nhất của Úc về thiết kế và sáng tạo đã ghi danh các giải pháp robot tự động, in ấn và quét mã vạch của Zebra.

Zebra Technologies Corporation, hãng sáng tạo tiên phong các giải pháp dành cho doanh nghiệp và đối tác nhằm giúp họ có được hiệu suất tối ưu, vừa công bố các sản phẩm của hãng gồm máy quét mã vạch di động CS60 series, máy in nhãn ZSB Series thân thiện với môi trường, và thiết bị tương tác với khách hàng CC600 và CC6000 đã được chương trình Good Design Award uy tín của Úc trao giải ở hạng mục Thiết kế Sản phẩm. Ngoài ra, giải pháp Tự động di động dành cho doanh nghiệp EMA50 (Enterprise Mobile Autmation) cũng được vinh danh với giải Vàng của Good Design Award vì thiết kế vượt trội so với những tiêu chí chuẩn mực của Good Design.

Được tổ chức hàng năm kể từ 1958 nhằm tôn vinh những sản phẩm và dịch vụ mới tốt nhất, Good Design Awards là chương trình giải thưởng quốc tế về thiết kế và sáng tạo uy tín nhất và lâu đời nhất tại Úc. Các sản phẩm đạt giải của Zebra được hơn 70 giám khảo quốc tế và Úc bao gồm các nhà thiết kế, kỹ sư, kiến trúc sản phẩm và các lãnh đạo lựa chọn và đánh giá là xuất sắc trong thiết kế kiến trúc, thiết kế thành phần, chất lượng sản xuất, tính thẩm mĩ và thiết kế về truyền thông và số hóa:

Máy quét mã vạch di động CS60 series - Ứng dụng trong các ngành bán lẻ, khách sạn, vận tải và giao nhận, sản xuất, máy đọc mã vạch cỡ nhỏ này có thể dễ dàng chuyển đổi cơ chế hoạt động giữa thiết bị có dây và không dây, cầm tay và rảnh tay tùy theo nhu cầu sử dụng.

Máy quét mã vạch di động CS60 series có thiết kế nhỏ gọn

Máy in nhãn ZSB series - Máy in nhãn không dây đầu tiên của Zebra dành cho doanh nghiệp nhỏ SOHO, được thiết kế để giúp các doanh nghiệp SOHO và các đơn vị kinh doanh thương mại điện tử có thể in các loại nhãn vận chuyển, nhãn địa chỉ, bảng tên, nhãn giá sản phẩm… Máy có các hộp mực in nhãn thân thiện môi trường, dễ dàng lắp đặt cùng app di động và ứng dụng thiết kế nhãn hiện đại.

Thiết bị tương tác với khách hàng CC600 và CC6000 - Ứng dụng trong các lĩnh vực bán lẻ, y tế, vận tải và giao nhận, khách sạn, thiết bị Android CC500 (5-inch) và CC6000 (10-inch) là các ‘ki-ốt’ tra cứu thông tin dạng máy tính bảng giúp tối ưu trải nghiệm tự phục vụ của khách hàng, đồng thời nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.

Thiết bị tương tác với khách hàng CC600

Giải pháp Tự động hóa di động dành cho doanh nghiệp (EMA50) - EMA50 mang tới các công nghệ tiên tiến như thị giác máy tính, máy học (ML), tự động hóa luồng công việc và robot. Giải pháp SmartSight của Zebra - được tích hợp EMA50 - sẽ quét kệ hàng để xác định chính xác giá và hàng trên kệ và nhiều tính năng khác, từ đó đưa ra các hành động cần thiết để giải quyết các vấn đề của cửa hàng. EMA50 tương tác an toàn với khách mua hàng và nhân viên để nâng cao trải nghiệm mua sắm trong cửa hàng.

Giải pháp Tự động hóa di động dành cho doanh nghiệp EMA50

Ông Christanto Suryadarma, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh khu vực Đông Nam Á (SEA), Zebra Technologies Châu Á Thái Bình Dương, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi các sản phẩm của mình giành được giải thưởng uy tín của Good Design Awards. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đổi mới sáng tạo của mình nhằm giúp các doanh nghiệp kết nối một cách thông minh với các tài sản, dữ liệu và con người của họ với các luồng công việc di động, mang tính cộng tác cao, nhờ đó họ có thể ra các quyết định chính xác hơn theo thời gian thực.”

Những điểm chính

Các sản phẩm CS60, ZSB Series, CC600 và CC6000, và giải pháp Tự động di động cho doanh nghiệp - Enterprise Mobile Automation (EMA50) được Good Design Awards vinh danh về hạng mục thiết kế và tính sáng tạo.



Good Design Awards là giải thưởng quốc tế uy tín và lâu đời nhất của Úc về thiết kế và sáng tạo sản phẩm.



Các giải pháp của Zebra giúp tăng cường sức mạnh hoạt động kinh doanh của các ngành bán lẻ, y tế, vận tải và giao nhận, sản xuất cùng các ngành khác trong hơn 50 năm qua.

G.Minh