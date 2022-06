Zebra Technologies mở rộng Trung tâm dịch vụ bảo hành tại Việt Nam

Mở rộng trung tâm dịch vụ thể hiện cam kết lâu dài của Zebra với Việt Nam cũng như đối với thành công dài hạn của các khách hàng và đối tác kênh trong nước.

Zebra Technologies Corporation hãng sáng tạo tiên phong các giải pháp dành cho doanh nghiệp và đối tác nhằm giúp họ có được hiệu suất tối ưu, hôm 14/6/2022 vừa công bố việc mở rộng trung tâm dịch vụ bảo hành của doanh nghiệp này thông qua các đối tác tại Việt Nam để hỗ trợ nhu cầu về máy in đang gia tăng tại đây.

Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, nhu cầu về máy in và các vật liệu in ấn cũng sẽ gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất và bao bì đóng gói. Ngành sản xuất Việt Nam được kỳ vọng sẽ nhanh chóng tăng trưởng với lợi thế gần Trung Quốc, nơi mà ngành sản xuất đang mở rộng.

Bà Tracy Yeo, Giám đốc Zebra Technologies tại thị trường Việt Nam, cho biết: "Doanh số máy in hàng năm của chúng tôi có sự tăng trưởng mạnh mẽ tới hai con số kể từ 2018 và sẽ tiếp tục duy trì đà tăng này khi mà nhu cầu thị trường vẫn tăng cao cả trong nước cũng như trên toàn cầu. Vì thế, việc tăng cường năng lực cho trung tâm dịch vụ bảo hành này sẽ giúp duy trì hoạt động không chỉ các dòng máy kiểm kho, máy tính bảng công nghiệp và thiết bị kiểm kho cầm tay siêu bền mà còn hỗ trợ các dòng máy in công nghiệp để bàn, di động và máy in nhãn, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cho khách hàng của chúng tôi".

Đối tác dịch vụ được ủy quyền của Zebra tại Việt Nam - Công ty TNHH Vietcomido - có đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề và đầy đủ năng lực để sửa chữa một danh mục phong phú các sản phẩm và giải pháp sáng tạo của Zebra. Để hỗ trợ trung tâm dịch vụ mở rộng này, Zebra đã đào tạo tăng cường cho các kỹ thuật viên hiện tại cũng như bổ sung thêm lực lượng kỹ thuật viên mới.

Việc mở rộng trung tâm dịch vụ bảo hành khẳng định thêm cam kết của Zebra đối với khách hàng Việt Nam bởi nó mang tới các dịch vụ thuận tiện hơn và giảm thời gian ngưng trệ kinh doanh, đảm bảo tăng tính liên tục trong kinh doanh và nâng cao hiệu suất hoạt động.

Bà Yeo cho biết thêm: "Chúng tôi cam kết mạnh mẽ phục vụ thị trường Việt Nam và khách hàng Việt Nam luôn là lưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Ngoài cung cấp giải pháp tổng thể bao gồm phần cứng, phần mềm và các dịch vụ giúp mang lợi thế hiệu suất hoạt động tới cho các khách hàng, chúng tôi còn giúp họ được thuận tiện và an tâm trong khi sử dụng các giải pháp của chúng tôi mà không phải lo lắng việc công việc bị ngưng trệ".

Các doanh nghiệp đã có gói dịch vụ bảo dưỡng Zebra OneCare™ có thể sử dụng dịch vụ của trung tâm Việt Nam cùng với những khách hàng đang sử dụng sản phẩm Zebra còn bảo hành. Zebra OneCare còn cung cấp cho người dùng hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ phần mềm, các bản cập nhật phần mềm bảo mật, các báo cáo phân tích và các tiện ích khác. Những nâng cấp linh hoạt khác cũng được cung cấp để giúp khách hàng tùy chỉnh các gói dịch vụ của mình nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngày nay cũng như phát triển mở rộng trong tương lai.

Ngoài trung tâm dịch vụ bảo hành tại Việt Nam, Zebra còn có bốn trung tâm dịch vụ khác tại khu vực Đông Nam Á bao gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

- Việc mở rộng trung tâm dịch vụ bảo hành của Zebra thông qua các đối tác dịch vụ tại Việt Nam nhằm mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh của hãng khi nhu cầu trong nước về máy in di động tăng cao.

- Trung tâm dịch vụ bảo hành được mở rộng bổ sung máy in vào danh mục thiết bị hiện tại được cung cấp dịch vụ bảo hành, bao gồm máy kiểm kho, máy tính bảng và thiết bị kiểm kho cầm tay siêu bền.

- Khách hàng của Zebra tại Việt Nam sẽ được hưởng dịch vụ một cách thuận tiện hơn, giảm bớt thời gian ngưng trệ công việc và an tâm sử dụng sản phẩm với việc mở rộng trung tâm dịch vụ bảo hành này.

G.Minh