ZWSOFT phát hành phiên bản mới nhất của sản phẩm chủ lực CAD 2D - ZWCAD 2023

Hiệu quả (efficient), Thân thiện với người dùng (user-friendly) và Kết nối với hệ sinh thái CAD (connected) - một giải pháp CAD 2D tối ưu.

“Nhìn chung, những thay đổi trong ZWCAD 2023 có thể được gói gọn trong ba từ khóa: Hiệu quả (efficient), Thân thiện với người dùng (user-friendly) và Kết nối với hệ sinh thái CAD (connected). Những thay đổi này cũng thể hiện rõ nét về phương hướng mà chúng tôi đang nỗ lực thực hiện nhằm cung cấp giải pháp CAD 2D tối ưu cho người dùng”, Kyle HE, Giám đốc sản phẩm ZWCAD cho biết.

Hiệu quả

Nhiều nhà thiết kế và kỹ sư nhận thấy việc quản lý nhiều bản vẽ trong một dự án tốn rất nhiều thời gian. Để giúp người dùng tiết kiệm thời gian quản lý file và tập trung vào thiết kế hơn, chúng tôi đã thêm một tính năng mới - Sheet Set Manager, cho phép người dùng view, access, edit, plot and archive multiple drawings chỉ trong một bảng điều khiển.

Sheet Set Manager

Ngoài quản lý file, một công việc tốn thời gian khác là tạo và chỉnh sửa bảng, chẳng hạn như tạo BOQ (Bill of Quantities). Trong phiên bản này, Table Tool của ZWCAD đã được cải tiến rất nhiều. Người dùng có thể thống nhất kiểu bảng (style) bằng cách sử dụng Match Cell và thêm các khối họ cần với Block Insertion. Sau khi thiết lập, bảng có thể được lưu thành template để dùng cho lần sau. Với tính năng Table tool mạnh mẽ hơn, người dùng không mất thời gian khi chuyển từ phần mềm tạo bảng sang ZWCAD và hạn chế rủi ro mất dữ dữ liệu.

Table Tool

Hiệu quả trong các tính năng được sử dụng thường xuyên là yếu tố chính ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng. ZWCAD 2023 cung cấp một số tính năng giúp nâng cao hiệu quả như: Select, Delete, Pan, Zoom and 3D Render.

Hoạt động nhanh hơn

Thân thiện với người dùng

“ZWCAD không chỉ là một công cụ thiết kế 2D. Chúng tôi luôn nỗ lực củng cố các chức năng 3D để đáp ứng tốt hơn cho người dùng có nhu cầu như xem và phác thảo mô hình 3D ngay từ bước đầu của quá trình thiết kế sản phẩm", Kyle HE chia sẻ. Trong phiên bản mới này, người dùng dễ dàng thay đổi hình dạng của thực thể 3D bằng cách kéo các điểm grips. Người dùng cũng có thể chỉnh sửa hình dạng bằng cách sửa đổi thông tin trong bảng thuộc tính. Ngoài ra, thông tin hình học của mô hình 3D sẽ xuất hiện và kích thước của chúng được tự động cập nhật khi hình dạng được thay đổi. Tất cả những thay đổi này trong mô-đun 3D giúp nâng cao trải nghiệm người dùng tốt hơn.

3D grips

Kết nối với hệ sinh thái CAD

“ZWSOFT cam kết xây dựng một hệ sinh thái trong ngành công nghiệp. Trong hệ sinh thái này, các phần mềm, ứng dụng và thiết bị khác nhau được kết nối nên nó có thể đáp ứng các yêu cầu trong nhiều trường hợp và trong nhiều lĩnh vực khác nhau”, Kyle HE cho biết. Trong ZWCAD 2023, chúng tôi đã giới thiệu việc sử dụng các sản phẩm chuột 3D từ 3D Connextion®. Người dùng có thể pan, Rotate hoặc zoom thực thể 3D một cách tự do trên chuột 3D. Người dùng cũng có thể thực hiện các lệnh được sử dụng thường xuyên trên chuột. Việc sử dụng chuột 3D giúp tăng tính linh động và thoải mái hơn trong thao tác. Hơn nữa, chuột 3D còn giúp tiết kiệm thời gian hơn so với khi thực hiện cùng một thao tác bằng chuột thông thường hoặc bàn phím, nhờ đó nâng cao hiệu quả thiết kế.

Sử dụng chuột 3D trên ZWCAD

Ngoài các tính năng được đề cập ở trên, còn nhiều tính năng khác đang chờ được khám phá trong ZWCAD 2023. Tìm hiểu thêm chi tiết tại đây:

www.zwsoft.com/product/zwcad và nhận bản dùng thử miễn phí ZWCAD 2023 trong 30 ngày ngay bây giờ!

Phạm Trang