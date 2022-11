Đại học CNTT TP.HCM vô địch cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2022

Hôm nay, ngày 5/11, vòng chung khảo cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN" năm 2022 vừa được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Cục CNTT - Bộ GD&ĐT, Cục An toàn thông tin và Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ TT&TT tổ chức.

Vòng Chung khảo là cuộc đua tài của 20 đội thi xuất sắc nhất vòng thi Sơ khảo, gồm 10 đội sinh viên Việt Nam và 10 đội sinh viên của 6 nước Indonesia, Malaysia, Campuchia, Lào, Singapore và Thái Lan.

Tại vòng thi cuối cùng này, các đội sinh viên Việt Nam dự thi online tập trung tại Học viện Kỹ thuật Mật mã, Hà Nội, còn các đội sinh viên của các nước ASEAN khác tham dự hoàn toàn online dưới sự giám sát của của Ban giám khảo qua hệ thống camera kết nối vào nền tảng hội nghị truyền hình.

Liên tục trong 8 giờ, từ 8h20 đến 16h20 ngày 5/11, các đội sinh viên thi thực hành về an toàn thông tin theo 2 hình thức là giải bài thi tính điểm (Jeopardy) và thực hiện các biện pháp tấn công - phòng thủ trực tiếp giữa các đội (Attack - Defense).

Theo công bố của Ban tổ chức tại lễ tổng kết và trao giải vòng thi chung khảo, giải Nhất cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN năm 2022 là đội UIT.pawf3ct gồm 4 sinh viên Nguyễn Đăng Nguyên, Phan Vĩnh Khang, Tô Đỉnh Nguyên và Lê Khắc Trung Nam của Đại học CNTT, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Triệu Minh Long trao giải Nhất cho đội UIT.pawf3ct.

Hai giải Nhì của cuộc thi đã được trao cho 2 đội: KMA.L3N0V0 đến từ Học viện Kỹ thuật Mật mã và ISIT-DTU1 của Đại học Duy Tân. Trong đó, KMA.L3N0V0 là đội đã đạt giải Nhất vòng Sơ khảo được tổ chức ngày 15/10, được VNISA giới thiệu để Bộ TT&TT cử tham dự cuộc thi Cyber SEA Game 2022 tại Thái Lan vào ngày 10/11 tới.

Ba giải Ba của cuộc thi năm nay đã thuộc về các đội SecGang, Đại học Bách khoa Hà Nội; Ph4nt0m_tr0up3, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội; MSEC_ADC đến từ Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Đại diện Ban tổ chức trao giải Ba cho các đội thi.

Ban tổ chức cũng chọn trao 5 giải Khuyến khích cho các đội: Singapwners (Đại học Quốc gia Singapore); PTIT.Invisible (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông); HCMACT.Rescure (Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã TP.HCM); PISHCM_NTVD (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở TP.HCM); và CendikiSana (trường Bách khoa mạng và bảo mật quốc gia, Indonesia).

Năm 2022 là năm thứ 15 cuộc thi sinh viên với An toàn thông tin được tổ chức tại Việt Nam và là lần thứ 4 mở rộng cho sinh viên các nước ASEAN khác tham gia. Sau 15 năm, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 60 trường ở Việt Nam và 30 trường ở 8 nước ASEAN khác. Trong đó, có một số trường ở Việt Nam tham dự liên tục từ những năm đầu đến nay như Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông...

Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Hưng, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch VNISA nhấn mạnh, sinh viên với an toàn thông tin là một cuộc thi đặc biệt, là cơ hội để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp góp phần vào đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin.

“Với các sinh viên, đạt giải cuộc thi mới chỉ là thành công bước đầu. Các em cần thấy được tầm quan trọng của công tác an toàn thông tin, từ đó có khát vọng làm thế nào để người Việt Nam xây dựng được một hệ sinh thái đầy đủ, tự chủ về an toàn thông tin”, ông Nguyễn Thành Hưng chia sẻ.

Đại diện cho Bộ TT&TT, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin Trần Quang Hưng cũng nhắn tới các thí sinh đạt giải cao của cuộc thi: “Mong rằng các em sẽ luôn giữ được niềm đam mê, khát vọng và không ngừng học hỏi để trở thành những kỹ sư, những chuyên gia an toàn thông tin trong tương lai, góp phần bảo vệ sự thịnh vượng của Việ Nam trên không gian mạng”.

Vân Anh