Đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Thời gian gần đây, không thiếu những vụ dữ liệu, thông tin cá nhân của người dùng Việt Nam bị hacker rao bán trên mạng làm cho vấn đề lộ lọt dữ liệu, thông tin cá nhân được xã hội quan tâm.

Hồi tháng 7 vừa qua, trên một diễn đàn trực tuyến, đã xuất hiện thông tin rao bán dữ liệu của 30 triệu hồ sơ người dùng, được cho là thu thập từ website về giáo dục, kèm theo mẫu dữ liệu là thông tin của một số giáo viên và học sinh ở Việt Nam.

Từ kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu của các cơ quan chức năng, nguồn dữ liệu được đối tượng rao bán trên diễn đàn khác với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục do Bộ GD&ĐT quản lý.

Xuất hiện nhiều vụ việc đánh cắp, sau đó mua bán thông tin cá nhân người dùng trên mạng. Ảnh: Trọng Đạt

Trước đó, từng có thông tin về việc lộ lọt dữ liệu của khoảng 41 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam. Đáng chú ý khi trong vụ lộ lọt dữ liệu này, các thông tin như tên tài khoản, quê quán, nơi làm việc, thông tin về gia đình, người thân của chủ tài khoản Facebook đều được thể hiện một cách chi tiết bằng tiếng Việt.

Tại Việt Nam chưa có tổ chức nào nghiên cứu chính thức để đưa ra một con số thống kê cụ thể về thiệt hại của việc mất mát, rò rỉ dữ liệu. Tuy vậy, theo đánh giá của IBM Security, thiệt hại kinh tế hàng năm do vấn đề vi phạm dữ liệu của khu vực công khiến tổng chi phí tăng trung bình 10%/năm.

Trước tình hình trên, Bộ TT&TT đã triển khai cùng lúc nhiều giải pháp nhằm xử lý việc các cá nhân, tổ chức có hành vi thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Theo đó, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử nhằm cập nhật các chế tài xử phạt.

Bộ cũng ban hành 10 văn bản chỉ đạo, xử lý liên quan đến công tác bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân. Đồng thời, yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước rà soát, tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.

Nhiều giải pháp, động thái quyết liệt đã được cơ quan chức năng triển khai nhằm hạn chế tình trạng rò rỉ thông tin, bảo vệ dữ liệu người dùng. Ảnh: Trọng Đạt

Thời gian qua, Bộ TT&TT đã tổ chức và tham gia 11 đoàn kiểm tra liên Bộ (Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) nhằm đánh giá về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, trong đó thực hiện kiểm tra các nội dung liên quan đến bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân.

Song song với những hoạt động này, cơ quan chức năng thuộc Bộ TT&TT đã xây dựng, phát hành Cẩm nang Bảo đảm An toàn thông tin, hướng dẫn các biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản và triển khai chiến dịch bóc gỡ mã độc trên toàn quốc nhằm loại bỏ nguy cơ mã độc đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Bộ TT&TT cũng đưa vào hoạt động hệ sinh thái tín nhiệm mạng (tinnhiemmang.vn) để đánh giá, xác nhận các website đảm bảo về mặt an toàn thông tin, trong đó có vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân cho người dùng.

Trong trường hợp gặp phải vấn đề liên quan đến việc lộ lọt dữ liệu cá nhân, người dân có thể kiểm tra và phản ánh thông tin tới kênh trực tuyến tại địa chỉ khonggianmang.vn do Bộ TT&TT quản lý.

Bộ TT&TT đang đề nghị Bộ Công an hoàn thiện, trình ban hành Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tiến tới xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đây được xem là những giải pháp căn cơ, có hiệu quả nhằm ngăn chặn tình trạng rò rỉ, mua bán dữ liệu người dùng tại Việt Nam, đồng thời bảo vệ sự bình yên của môi trường mạng.

