Dell Precision 5570 - máy trạm mỏng nhẹ sở hữu công nghệ đỉnh cao

Cuốn hút, mạnh mẽ và đầy bí ẩn

Đây có lẽ là những mỹ từ phù hợp để miêu tả về máy trạm Precision 5570. Giống như những “người anh em” workstation khác của Dell, Precision 5570 cũng được đầu tư khủng về thiết kế với vẻ ngoài chau chuốt, đường nét tinh xảo cùng màu sắc sang trọng, tôn vinh gu thẩm mỹ của chủ nhân.

Theo đó, Precision 5570 xác lập cột mốc mới khi trở thành máy trạm 15 inch mỏng nhẹ nhất thế giới được tối ưu công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là bước tiến lớn của Dell khi tích hợp hàng loạt công nghệ cao cấp trong một chiếc máy đồ họa với độ dày chỉ 13.56 inch, tương đương 344.40 mm.

Sở hữu bộ vi xử lý Intel Core i9, Precision 5570 sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, tối ưu hóa khả năng sáng tạo, và giúp người dùng thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc nhưng vẫn mượt mà. Đặc biệt, Core i9 được coi là con át chủ bài của Intel nhờ ứng dụng nền tảng kiến trúc Skylake-X, tích hợp công nghệ Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 thế hệ mới. Nói cách khác, Precision 5570 đang sở hữu một trong những “bộ não” thông minh hàng đầu hiện nay.

Bên cạnh đó, card màn hình NVIDIA RTX A2000 cũng tăng cường sức mạnh đồ họa, mang đến trải nghiệm môi trường VR hấp dẫn. Ngoài ra, bộ nhớ DDR5 64GB với băng thông rộng, tiết kiệm điện năng cho người dùng yên tâm lưu trữ sản phẩm.

Ngoài bộ máy mạnh mẽ, Precision 5570 còn được chau chuốt những chi tiết khác như bàn phím có đèn Led, touchpad rộng rãi, màn hình UHD+ độ nét cao, độ bao phủ màu DCI-P3 lên đến 99% cho màu sắc rực rỡ, sắc nét. Cuối cùng, pin 6 cell cho thời gian sử dụng lâu dài, thuận tiện trong mọi trường hợp.

Sau khi ra mắt, Precision 5570 đã nhận được sự quan tâm lớn của giới sành công nghệ quan tâm. Thậm chí, nhiều khách hàng còn nhận định rằng, Precision 5570 xứng đáng là máy đồ họa đủ xứng tầm đối thủ với Macbook của Apple. Như vậy đủ thấy sức hút của Precision 5570 cũng như hiệu quả đầu tư của Dell đối với sản phẩm này.

Dell Optimizer - Khởi nguồn của “phép màu”

Nếu Precision 5570 được mệnh danh là “nơi phép màu xuất hiện” thì Dell Optimizer chính là điều tạo nên phép màu đó. Bên cạnh hiệu năng mạnh mẽ, công nghệ hiện đại, Dell luôn tìm phương án cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng như một cách đồng hành cùng người dùng trong mọi công việc. Vì vậy, Dell Optimizer ra đời để hiện thực hóa tôn chỉ của Precision "We make it intelligent. You make it yours" (tạm dịch: Chúng tôi làm nó thông minh. Bạn biến nó thành của mình”.

Nói cách khác, tất cả những nghiên cứu xung quanh Precision 5570 và Dell Optimizer chỉ hướng đến mục tiêu cao nhất, đó là biến chiếc máy trở thành công cụ phù hợp và ăn ý nhất của khách hàng.

Đây là phần mềm tối ưu hóa dựa trên công nghệ AI duy nhất tiếp nhận và phản hồi theo cách người dùng làm việc cũng như được thiết kế để tự động cải thiện hiệu suất của các ứng dụng, thời gian chạy pin, cài đặt âm thanh và quyền riêng tư - tất cả đều ở chế độ nền khi đang làm việc.

Sở hữu Precision 5570 với công nghệ Dell Optimizer, người dùng sẽ sở hữu cỗ máy thông minh cùng hàng loạt công cụ độc quyền. Có thể kể đến ExpressResponse - tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng, ExpressCharge - phân tích thói quen sử dụng năng lượng của người dùng để cải thiện việc sử dụng pin PC, Intelligent Audio - cải tiến âm thanh, micro và giảm tiếng ồn xung quanh, ExpressSign-in - tự động đăng nhập nhờ công nghệ cảm biến sự hiện diện của người dùng, ExpressConnect - kết nối đa mạng để tải xuống dữ liệu và video nhanh hơn, Intelligent Privacy - bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khỏi bị xâm nhập.

Công nghệ Dell Optimizer là sản phẩm độc quyền của Dell và được ứng dụng rộng rãi trên nhiều sản phẩm cao cấp. Vì vậy, Dell Optimizer là nền tảng để các công nghệ của Precision 5570 phát huy hết hiệu quả, mang đến trải nghiệm hoàn hảo cho người dùng.

Bích Đào