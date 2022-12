Doanh nghiệp nội dung phải nâng cao chất lượng phục vụ người dùng bằng chuyển đổi số

Danh hiệu “Chìa khóa vàng” năm 2022 vừa được trao cho cho 26 sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin Make in Vietnam tiêu biểu và 12 lượt doanh nghiệp an toàn thông tin xuất sắc ở 4 lĩnh vực.