Dữ liệu là yếu tố đầu vào quan trọng để thông minh hóa các dịch vụ y tế

Ngày 17/11, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế tổ chức hội thảo “Ứng dụng các giải pháp CNTT góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh” tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho biết, Bộ TT&TT và trong các chương trình, chiến lược quốc gia đều xác định các nền tảng số triển khai rộng khắp sẽ là giải pháp đột phá cho chuyển đổi số.

Theo Thứ trưởng, y tế là lĩnh vực tiên phong ứng dụng các nền tảng số dùng chung quốc gia. Qua đó, góp phần đưa công nghệ tới gần các y, bác sĩ và người dân hơn, giúp các y, bác sĩ thực hiện việc của mình tốt hơn và người dân dùng dịch vụ tiện lợi hơn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, 2 năm qua, hệ thống khám bệnh, chữa bệnh đã ghi nhận những nỗ lực phi thường, những vất vả gian lao trong phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

Khi đó, chúng ta đã triển khai thành công Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa”, khai trương 1.000 điểm cầu trên cả nước. Đến nay, Đề án đang được các nơi tích cực triển khai với hàng vạn lượt người bệnh được tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.

Thông tin về thực trạng ứng dụng CNTT, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho hay, khảo sát với 732 cơ sở khám chữa bệnh chỉ ra rằng, hơn 62% cơ sở đã triển khai hệ thống lấy số xếp hàng; gần 46% cơ sở có màn hình thông báo điện tử; 46,5% cơ sở có hệ thống đặt lịch khám trực tuyến.

Kết quả khảo sát còn cho thấy, 42,9% cơ sở khám, chữa bệnh đã có phần mềm quản lý được ghi chép của hồ sơ bệnh án kết hợp in hồ sơ bệnh án giấy; 19,4% cơ sở có phần mềm quản lý được ghi chép của hồ sơ bệnh án đã được thẩm định, kết hợp in hồ sơ bệnh án giấy. Chỉ 3% cơ sở có phần mềm quản lý được ghi chép của hồ sơ bệnh án đã được thẩm định và bỏ bệnh án giấy; 2,4% cơ sở có bệnh án điện tử áp dụng chuẩn danh mục quốc tế SNOMED.

Cũng trong chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhận định, việc ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám chữa bệnh vẫn còn những hạn chế như: cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho ứng dụng và phát triển CNTT còn chưa tương xứng với khối lượng dữ liệu y tế cần quản lý, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu còn rời rạc, chưa liên thông với nhau, an toàn thông tin và nhiều yêu cầu về CNTT còn chậm triển khai, nguồn lực dành cho CNTT hạn chế…

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng.

Trao đổi tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh dữ liệu chính là nguyên liệu, là đầu vào quan trọng của chuyển đổi số và cũng là một công cụ sản xuất, công cụ phục vụ công việc của các bệnh viện, các y bác sĩ.

“Năm 2023 tới đây Bộ TT&TT dự định sẽ đề xuất Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chọn là năm Dữ liệu số quốc gia. Bộ TT&TT rất mong Bộ Y tế sẽ chủ động có những đề xuất, giải pháp, có nhiều sáng kiến để thúc đẩy phát triển dữ liệu số trong lĩnh vực y tế, qua đó góp phần phát triển dữ liệu số quốc gia”, Thứ trưởng đề nghị.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, Thứ trưởng cho hay, cùng với việc phát triển dữ liệu, chuyển đổi số, cần chú trọng đến an toàn, an ninh mạng ngay từ đầu. Chuyển đổi số muốn nhanh, bền vững thì an toàn, an ninh mạng phải song hành và trở thành một phần không thể tách rời.

Đại diện Bộ TT&TT cũng đề nghị lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh quan tâm thúc đẩy để có một số mô hình chuyển đổi số mang lại hiệu quả vượt trội, từ đó tạo niềm tin, cảm hứng cho các cơ sở khác chuyển đổi số mạnh mẽ.