Đừng bao giờ quên xóa bộ nhớ đệm của iPhone

iPhone 14 Pro hay 14 Pro Max cũng không thể phát huy hết tác dụng nếu không được tối ưu hóa. Một trong những cách đơn giản nhất để dọn dẹp là xóa cache iPhone hàng tháng.

Bất kể duyệt web bằng Chrome, Safari hay trình duyệt nào khác trên iPhone, bộ nhớ đệm đều sẽ đầy lên theo thời gian. Xóa cache giúp trình duyệt khởi động nhanh hơn, tăng tốc độ duyệt web dù iPhone cài iOS 15 hay iOS 16.

Nên xóa bộ nhớ đệm iPhone theo tháng. (Ảnh: Cnet)

Bộ nhớ đệm của trình duyệt cũng giống như một tủ lưu trữ kỹ thuật số. Mỗi ngày, iPhone lại lưu các dữ liệu web như ảnh, banner trong chiếc tủ đó để “lôi” nó ra mỗi khi ghé thăm một website. Thông thường, việc duyệt web sẽ diễn ra nhanh hơn nhưng dần dần, tủ không còn chỗ chứa và nội dung cũng có thể không khớp với nhu cầu của bạn.

Cuối cùng, bộ nhớ đệm trở nên lỗi thời, không còn phù hợp với dữ liệu được dùng trên website. Kết quả là tốc độ duyệt chậm hơn. Đây là lý do cần xóa cache định kỳ và giai phóng không gian lưu trữ. Dù vậy, cần lưu ý rằng, khi xóa cache, bạn sẽ bị đăng xuất khỏi các trang đang đăng nhập.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách xóa cache iPhone theo từng loại trình duyệt.

Xóa bộ nhớ đệm iPhone trong Safari:

Safari là trình duyệt mặc định trên iPhone. Để xóa cache, mở Settings > Safari > Advanced > Website Data. Cuộn xuống rồi chọn Remove All Website Data. Chọn Remove Now trong hộp thoại pop-up.

Xóa bộ nhớ đệm iPhone trong Chrome:

Chrome là trình duyệt phổ biến của Google. Quy trình xóa cache phức tạp hơn một chút so với Safari. Mở ứng dụng Chrome, chọn ba chấm nhỏ ở góc dưới cùng bên phải để mở ra nhiều tùy chọn hơn. Chọn Settings > Privacy and Security > Clear Browsing Data. Sau đó, chọn khoảng thời gian ở trên cùng trình đơn (Last Hour cho đến All Time). Chọn Cookies, Site Data, Cached Images and Files. Cuối cùng, bấm Clear Browsing Data ở dưới cùng màn hình.

(Theo Cnet)