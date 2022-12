Elon Musk cấm nhiều nhà báo trên Twitter

Theo nhà báo Ben Collins của hãng tin NBC, Twitter đã chặn hàng loạt tài khoản của nhiều cây bút nổi bật đến từ các tờ báo như The New York Times, CNN, The Washington Post, The Intercept, Mashable… Hiện tại, chưa rõ vì sao lệnh cấm lại xảy ra. Các phóng viên này hầu hết theo dõi mảng công nghệ và gần đây đều viết bài về Elon Musk.

Elon Musk khẳng định duy trì tự do ngôn luận trên Twitter. (Ảnh: The Verge)

Aaron Rupar của Mashable cho biết không nhận được bất kỳ liên lạc gì từ Twitter ngoài một thông báo ngay trên đầu tài khoản rằng đã bị cấm vĩnh viễn và hiện ở chế độ chỉ đọc (read-only). “Tôi không biết điều gì gây ra chuyện này”.

Kate Conger của New York Times suy đoán lệnh cấm có thể liên quan đến @ElonJet, tài khoản chuyên theo dõi máy bay riêng của Musk. Mastodon – mạng xã hội cạnh tranh với Twitter – cũng bị đình chỉ tài khoản sau khi đăng tweet dẫn đến tài khoản Elon Jet. Ngày 14/12, Twitter cập nhật chính sách để chặn các tài khoản chia sẻ vị trí trực tiếp của người khác, cũng như liên kết dẫn đến những trang chia sẻ thông tin như vậy.

Có vẻ cuộc “thanh trừng” không dừng lại ở các nhà báo. Chẳng hạn, bình luận viên Keith Olbermann hay tài khoản của ADB-S Exchange – chuyên cung cấp dữ liệu về các chuyến bay - cũng rơi vào tình trạng tương tự. Gần đây, tài khoản của ADB-S Exchange đã đăng lại tweet của ai đó muốn theo dõi máy bay riêng của Musk.

Twitter chưa trả lời yêu cầu bình luận của The Verge.

Theo NBC News, hành động của Musk đi ngược lại với cam kết trước đây của ông rằng sẽ điều hành Twitter như một người ủng hộ tuyệt đối tự do ngôn luận. Ông đã khôi phục tài khoản của những người liên quan đến tổ chức thuyết âm mưu QAnon và các nhóm cực hữu.

(Theo The Verge, NBC)