Elon Musk lại cảnh báo AI nguy hiểm với loài người

Elon Musk là đồng sáng lập OpenAI, startup đứng sau chatbot ChatGPT. Tuy nhiên, tỷ phú cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) là “một trong các rủi ro lớn nhất đối với tương lai của nền văn minh”. Ông cho rằng, AI có cả mặt tích cực lẫn tiêu cực, sở hữu tiềm năng và khả năng vô cùng hứa hẹn, song đi kèm là nguy cơ rất lớn.

ChatGPT giúp mọi người biết được AI đã tiến bộ đến đâu.

ChatGPT là hình thức AI cải tiến trên nền mô hình ngôn ngữ lớn GPT-3. Nó được lập trình để hiểu ngôn ngữ loài người và sáng tạo các phản hồi dựa trên lượng dữ liệu đồ sộ. Theo Musk, ChatGPT “đã minh họa cho mọi người thấy AI tiến bộ đến đâu”. Ông nhận định AI đã phát triển được một thời gian dài, chỉ là chưa có “giao diện người dùng”, để số đông tiếp cận.

Nếu như xe hơi, máy bay hay dược phẩm đều phải tuân theo tiêu chuẩn an toàn, việc phát triển AI lại chưa chịu bất kỳ quy định hay quy tắc quản lý nào. Do đó, Musk cho rằng, “cần phải quản lý sự an toàn của AI”. “Tôi nghĩ AI thực sự là rủi ro cho xã hội lớn hơn cả xe hơi hay máy bay hay dược phẩm”, ông nhấn mạnh.

Các quy định có thể “làm chậm một chút tiến độ của AI nhưng đó cũng có thể là một điều tốt”, Musk chia sẻ suy nghĩ của mình.

Đây không phải lần đầu tỷ phú cảnh báo về nguy cơ khi phát triển AI tự phát. Ông từng nói AI “nguy hiểm hơn nhiều” so với đầu đạn hạt nhân. Những bình luận của ông càng gây chú ý hơn khi sự xuất hiện của ChatGPT đe dọa đảo lộn thị trường việc làm hiện nay.

Musk rời ban quản trị OpenAI năm 2018 và không còn nắm cổ phần công ty. “Ban đầu, nó được thành lập như một tổ chức nguồn mở, phi lợi nhuận. Giờ đây, nó khép kín và vì lợi nhuận. Tôi không còn cổ phần trong OpenAI hay còn trong ban quản trị, hay kiểm soát nó”, Musk nói.

Một phần nguyên nhân Musk sáng lập OpenAI là vì “Google chưa dành đủ sự quan tâm đến an toàn của AI”, ông từng tiết lộ. ChatGPT đã khơi mào cuộc chiến nảy lửa giữa Google và Microsoft – công ty hậu thuẫn OpenAI. Google phản kháng bằng công cụ chatbot Bard nhưng gây thất vọng vì không hoàn thiện bằng ChatGPT.

(Theo CNBC)