Elon Musk tin Tesla sẽ giá trị hơn cả Apple

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong mạng botnet (mạng máy tính ma) tháng 9/2022 là 531.000 địa chỉ, giảm 14% so với tháng 8/2022 và giảm 53% so với cùng kỳ năm ngoái.