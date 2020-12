ictnews Epson chính thức giới thiệu đến thị trường Việt Nam mẫu máy in văn phòng tốc độ cao WF-C579R. Với năng suất in phun trang màu A4 cao cùng thiết kế nhỏ gọn, WF-C579R hứa hẹn sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hiệu quả nhưng vẫn duy trì khả năng in ấn tối ưu.