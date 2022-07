5 tựa game PC hay nhưng không phải ai cũng biết

Đây đều là những tựa game rất chất lượng, tuy nhiên tên tuổi lại không được nhiều người biết đến.

Mỗi năm, có hàng trăm tựa game lớn nhỏ được tung ra thị trường. Trong một “biển game” rộng lớn như vậy, nếu không có sẵn lượng fan đông đảo hay được nhà phát hành tập trung quảng bá, một tựa game có thể “chìm vào quên lãng” dù sở hữu chất lượng rất tốt.

Theo PC Gamer, những tựa game PC dưới đây không chỉ mang lại một làn gió mới, mà còn sở hữu lối chơi hấp dẫn và được trau chút tỉ mỉ. Việc chúng không thành công thường đến từ thời điểm ra mắt có nhiều tựa game hay khác, khiến chúng bị lu mờ.

Hunt: Showdown

Giống PUBG hay sau này là Fortnite, Hunt Showdown là một tựa game thuộc thể loại Battle Royale (chiến đấu sinh tồn). Mặc dù sở hữu bản đồ thế giới mở giống PUBG, cách triển khai của Hunt Showdown lại có phần độc đáo, chưa từng có một tựa game nào làm trước đây.

Hunt: Showdown là một trong những tựa game bắn súng độc đáo nhất hiện nay. Ảnh: Crytek.

12 người chơi sẽ được thả vào một bản đồ, chia thành 5 đội coop hoặc 10 người chơi riêng lẻ. Mục tiêu của người chơi là dùng kinh nghiệm, vật phẩm và vũ khí để dò tìm và hạ gục các quái vật "trùm" của màn chơi để thu thập phần thưởng và thoát khỏi bản đồ một cách an toàn.

Đây là một trong những game bắn súng sáng tạo và độc đáo nhất trên Steam hiện nay. Tuy nhiên game chỉ thu hút khoảng 17.000 người chơi hàng ngày.

We Were Here

We Were Here là một trong những loạt game co-op (phối hợp đồng đội) hay nhất trên PC hiện nay. Series game này sẽ mang đến cho người chơi trải nghiệm chơi Escape Room ngay trên màn hình máy tính.

We Were Here Forever - phiên bản thứ 4 của dòng game vừa được ra mắt hồi tháng 5. Ảnh: Total Mayhem Games.

Tương tự các trò nhiều người chơi khác, We Were Here nhấn mạnh tầm quan trọng của giao tiếp. Người chơi phải phối hợp, đóng vai trò là tai mắt của nhau để cố gắng giải các câu đố của màn chơi.

Các câu đố trong We Were Here sẽ cung cấp cho mỗi người chơi những thông tin khác nhau, buộc đồng đội phải giao tiếp hiệu quả nếu muốn đạt được mục đích.

KeyWe

KeyWe là game trí tuệ giải đố cùng đồng đội với đồ họa dễ thương, đầy màu sắc. Nhân vật chính trong KeyWe là Jeff và Debra - 2 chú chim kiwi làm việc trong bưu điện. Người chơi sẽ phải điểu khiển 2 nhân vật này làm việc để giao thư đúng giờ.

Trong Keywe, người chơi có thể mở khóa phụ kiện mới để tùy chỉnh nhân vật của mình. Ảnh: Stonewheat & Sons.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trong bưu điện, hai người chơi cần hợp tác nhuần nhuyễn với nhau để giúp những chú chim này tránh chướng ngại vật và hoàn thành yêu cầu của game trong một khoảng thời gian nhất định.

Sự đơn giản trong lối chơi và độ khó tăng dần của KeyWe chính là lý do khiến game trở thành một trò chơi tuyệt vời để giải trí cùng bạn bè.

Honkai Impact 3

Genshin Impact sẽ không tồn tại nếu không có Honkai Impact 3. Trò chơi thuộc thể loại hành động góc nhìn thứ 3 kết hợp gacha (game hoạt động theo hình thức bỏ tiền để mở các hộp quà hoặc gói vật phẩm để thu thập thẻ bài và mở khóa nhân vật).

Honkai Impact 3, tiền thân của siêu phẩm Genshin Impact. Ảnh: Hoyoverse.

Game lấy bối cảnh tương lai, nơi cả thế giới bị thế lực ngoài hành tinh xâm chiếm. Trong Honkai Impact, người chơi sẽ hóa thân thành 3 chiến binh Valkyrie phiêu lưu qua những vùng đất khác nhau. Càng về sau, cốt truyện của từng nhân vật cũng dần mở ra, qua đó người chơi cũng hiểu rõ hơn về từng nhân vật.

Honkai Impact 3 sở hữu lối chơi chặt chém hành động nhanh trong một môi trường 3D có chiều sâu. Người chơi có thể dễ dàng xoay camera 360 độ, điều khiển nhân vật tự do. Mỗi Valkerie sở hữu cho mình một vũ khí riêng. Người chơi có thể sở hữu vũ khí thông qua việc quay gacha hay chế tạo.

Điểm trừ lớn nhất là bản chất Honkai Impact vẫn là một game mobile được đưa lên PC, điều này sẽ khiến nhiều game thủ PC không quá mặn mà với game.

Escape Simulator

Escape Simulator là tựa game giải đố và mô phỏng theo phong cách Escape Room. Người chơi sẽ phải tìm, đọc sách giải mật mã, nghiên cứu, nhặt và kiểm tra tất cả vật phẩm và sử dụng các manh mối này để vượt qua thử thách trong mỗi phòng.

Escape Simulator có một bản Demo miễn phí để người chơi có thể trải nghiệm game trước khi quyết định mua game. Ảnh: Pine Studio.

Mỗi phòng đều có 3 mục tiêu chính để hoàn thành và việc đạt được từng mục tiêu trong thời hạn là điều không đơn giản. Người chơi phải tìm kiếm các mã thông báo ẩn, hoàn thành từng phòng và ra ngoài trước khi đồng hồ điểm 0.

Ngoài ra, nếu người chơi đã vượt qua tất cả các cấp độ của nhà phát triển, Escape Simulator cũng có một bộ chỉnh sửa màn chơi giúp người chơi tự tạo ra những câu đố của riêng mình để chơi cùng bạn bè.

(Theo Zing)