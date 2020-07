Ấn Độ: Phụ huynh ngớ người vì con nạp 500 triệu đồng tiền tiết kiệm vào PUBG Mobile

'Ngốn' hết 500 triệu tiền tiết kiệm của bố mẹ vào tựa game PUBG Mobile, cậu bé 17 tuổi tại Ấn Độ đã khiến bố mẹ mình lao vào cảnh khốn đốn.

Mới đây, báo địa phương The Indian Express cho biết một cậu bé tuổi teen sống tại thành phố Punjab, Ấn Độ không rõ vì lý do gì đã tiêu tới Rs 16 lakh (xấp xỉ 21.000 USD, tương đương 500 triệu đồng) vào tựa game PUBG Mobile. Đáng chú ý là số tiền 500 triệu này không phải do cậu kiếm được mà là số tiền mà phụ huynh cậu bé đã cật lực kiếm trong suốt mấy năm qua.

Cụ thể, The Indian Express cho biết cậu bé 17 tuổi kể trên đã nạp vào tựa game PUBG Mobile số tiền 500 triệu để mua các vật phẩm ảo trong game như quần áo, skin súng, Royale Pass... Được biết, số tiền này được nhị vị phụ huynh tiết kiệm để chi trả các chi phí y tế cho người bố cũng như cho tương lai của cậu bé.

Ảnh minh họa tựa game PUBG Mobile (Theo: The Indian Express)

Cả hai vị phụ huynh đều không hề hay biết con mình đã "ngốn" một số tiền khổng lồ vào tựa game ảo bởi cậu bé nói với bố mẹ rằng mình dùng smartphone để học online trong thời điểm cách ly xã hội. Việc nạp tiền vào trò chơi trở nên dễ dàng hơn bởi toàn bộ thông tin thẻ ngân hàng của bố mẹ cậu đều được lưu vào tài khoản có trên chính chiếc smartphone đó. Hầu hết các khoản thanh toán đều được thực hiện chỉ trong khoảng thời gian 1 tháng ngắn ngủi với tổng cộng 3 tài khoản ngân hàng.

Tinh vi hơn, cậu bé này thậm chí còn xóa các tin nhắn thông báo giao dịch được ngân hàng gửi về điện thoại của bố mẹ, cũng như tiêu tiền xen kẽ giữa 3 tài khoản ngân hàng để tránh bị phát hiện. Sau cùng khi tài khoản của cả hai người đều đã không còn gì để thanh toán, sự việc mới vỡ lẽ.

"Sau khi nhận được thông báo từ ngân hàng, tôi mới nhớ ra một vài lần, thằng bé chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng này sang tài khoản ngân hàng khác để tránh hết số dư. Nó dùng điện thoại của mẹ nó vài lần và mẹ nó thì cũng chẳng quan tâm lắm", bố cậu bé cho biết.

Người bố, hiện đang là nhân viên nhà nước, sau cùng đã bắt cậu bé phải làm việc trong một tiệm sửa xe máy như là một hình phạt đối với những việc làm sai trái. "Tôi không thể để con mình ngồi ì ở nhà và cũng chẳng thể đưa máy cho nó để học online được. Làm việc ở một tiệm sửa xe máy sẽ cho thằng bé cơ hội nhận ra được giá trị của đồng tiền. Tôi thực sự thất vọng vì điều này, một phần cũng là vì số tiền tiết kiệm đã không cánh mà bay".

Với việc phát hành dưới dạng game miễn phí, nguồn doanh thu chính của tựa game PUBG Mobile hiện đang phụ thuộc phần lớn vào các giao dịch trả phí trong game. Người chơi sẽ nạp tiền để mua một loại tiền ảo Unknown Cash (UC) trong game và sử dụng loại tiền ảo này để mua các vật phẩm trong game. Cũng cần lưu ý, do là một tựa game thuộc thể loại Battle Royale, thế nên không có chuyện người chơi chỉ cần nạp thật nhiều tiền (Pay to win) là có thể dễ dàng dành được top 1. Hầu hết các vật phẩm mua trong game chỉ phục vụ nhu cầu làm đẹp profile cũng như nhân vật của người chơi.

PUBG Mobile là một tựa game có tính chất gây nghiện cao đối với các thanh thiếu niên

PUBG Mobile hiện đang là một trong những tựa game phổ biến nhất trên thế giới với việc đứng đầu các bảng xếp hạng của Google Play và App Store trong một thời gian dài. Chính bởi điều này cũng khiến tựa game liên tục vướng phải các chỉ trích về vấn đề gây nghiện cho thanh thiếu niên. Trước đó vào năm ngoái, cũng tại Ấn Độ, một cậu bé được cho là đã đột tử sau khi chơi PUBG Mobile trong 6 giờ liên tục.

Chính phủ Ấn Độ cũng đã nỗ lực đưa ra những cảnh báo và giải pháp để giảm thiểu các vấn nạn có liên quan tới tựa game PUBG Mobile. Thế nhưng, trong số gần 60 ứng dụng Made in China mới đây đã bị cấm cửa tại Ấn Độ, không có tên của tựa game này trong danh sách.

