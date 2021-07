Arena of Valor World Cup (AWC) 2021: Dtac Talon tái đấu Most Outstanding Player tại chung kết khởi tranh từ 16h00 ngày 18/7

Ai sẽ trở thành đội tuyển Liên Quân Mobile mạnh nhất thế giới?

Như vậy, dtac Talon (Thái Lan) và Most Outstanding Player chính thức trở thành hai đội tuyển xuất sắc nhất tiến vào trận Chung kết tổng tại giải đấu Liên Quân Mobile thế giới Arena of Valor World Cup (AWC) 2021, sau khi vượt qua Vòng bán kết diễn ra trong hai ngày 10 và 11/7 vừa qua. Họ sẽ cùng nhau tranh tài tại trận Chung kết tổng diễn ra vào 16h00 ngày 18/7 để tìm ra chủ nhân của chiếc cúp vô địch thế giới danh giá cùng số tiền thưởng hơn 4,6 tỷ đồng.

Giải đấu AWC tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những giải đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp bộ môn Liên Quân Mobile uy tín nhất trên toàn cầu khi quy tụ 16 đội tuyển tới từ 9 khu vực tham dự trong năm nay. Được tổ chức hoàn toàn trực tuyến, AWC 2021 được phát sóng trực tiếp thông qua nhiều nền tảng, bao gồm Youtube, Facebook và Booyah Live. Tất cả các trận đấu được bình luận bằng năm thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Trung Quốc, tiếng Thái và tiếng Việt.

Đường tới Chung kết

Cả hai đội tuyển dtac Talon và Most Outstanding Player đều đã có những màn thể hiện xuất sắc trong suốt các vòng đấu vừa qua để góp mặt tại trận Chung kết. dtac Talon có thể tự hào khi là đại diện Thái Lan tiến xa nhất tại một giải đấu AWC khi lọt vào tới Chung kết và chưa từng để thua bất kỳ một trận đấu nào kể từ Vòng bảng tới nay.

Trước một đối thủ đầy duyên nợ là Most Outstanding Player, dtac Talon cũng duy trì kết quả hòa hoặc thắng trong cả ba trận mà họ từng đối đầu, trong đó có cả chiến thắng tại Bán kết với tỉ số 4-2 để tiến thẳng tới trận Chung kết tổng.

Sau khi vô địch giải đấu Throne of Glory 2017, khu vực RPL Thái Lan đã để lỡ nhiều cơ hội giành chức vô địch quốc tế thứ 2, vì vậy tại AWC 2021 năm nay, mọi kỳ vọng đang được đặt lên vai các thành viên dtac Talon để mang về chiếc cúp thế giới cùng niềm tự hào và vinh quang cho khu vực sau hơn 3 năm chờ đợi.

Mặt khác, với một đội tuyển lần đầu tiên vô địch giải quốc nội GCS và sau đó trở thành hạt giống số 1 tham dự một giải đấu quốc tế, Most Outstanding Player đã chứng minh mình là một thế lực đáng gờm trên bản đồ Liên Quân Mobile thế giới khi có màn trở lại đầy thuyết phục với tỉ số 4-0 trước Saigon Phantom (Việt Nam) sau khi để rơi xuống nhánh thua.

Trận Chung kết tổng sẽ là cơ hội để Most Outstanding Player phô diễn sức mạnh, đặc biệt là với Kawhi và Yequ, hai tuyển thủ trẻ luôn khao khát được chứng minh thực lực trước người Thái, khi họ đã từng tham dự giải quốc nội Thái Lan (RPL) năm 2019, nhưng chỉ đứng ở vị trí thứ 8. Most Outstanding Player chắc chắn cũng rất muốn phục thù dtac Talon trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải để có thể hoàn thành sứ mệnh làm nên cú hat-trick vô địch quốc tế cho khu vực GCS.

Trong khi đó, đại diện cuối cùng của Việt Nam Saigon Phantom đã chính thức dừng chân tại giải đấu AWC 2021 ở vị trí thứ 3 chung cuộc sau một hành trình đầy nỗ lực kiên cường.

Màn biểu diễn đặc sắc bài hát chủ đề “Together”

Chính thức ra mắt vào sáng ngày 10/7 vừa qua, MV bài hát chủ đề của AWC 2021 mang tên “Together” đã khiến đông đảo người hâm mộ Liên Quân Mobile trên toàn thế giới vô cùng phấn khích với sự xuất hiện của hai nghệ sĩ hàng đầu Suboi và Gavin.D trong một bối cảnh mang đậm màu sắc tương lai.

Tại Chung kết diễn ra ngày 18/7 tới, Suboi và Gavin.D sẽ cùng kết hợp để mở màn trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Người hâm mộ hoàn toàn có thể mong đợi một màn trình diễn đặc biệt lần đầu tiên được thực hiện, hứa hẹn đem lại những trải nghiệm vô cùng sống động.

Tiết mục khai mạc và trận Chung kết sẽ được phát sóng trên tất cả các kênh chính thức của Garena Liên Quân Mobile bao gồm Youtube Liên Quân Mobile esports - Garena, Fanpage Garena Liên Quân Mobile, Fanpage Cao Thủ Liên Quân và nền tảng Booyah Live.

Các sự kiện đồng hành với phần quà hấp dẫn

Hai đội tuyển xuất sắc nhất sẽ bước vào trận Chung kết AWC 2021 theo thể thức BO7 bắt đầu từ 16h00 ngày 18/7. Đồng hành cùng trận đấu quan trọng nhất mùa giải năm nay là hàng loạt những sự kiện hấp dẫn để tri ân khán giả.

Trên sóng livestream trận Chung kết, với mỗi ván đấu ban tổ chức sẽ phát 01 giftcode, đặc biệt các ván đấu thứ 1, thứ 4 và thứ 6 sẽ có giftcode giới hạn lượt nhập. Các khán giả đừng bỏ lỡ giây phút nào của trận Chung kết và nhanh tay truy cập trang web https://lienquan.garena.vn/giftcode/ để nhập giftcode và nhận những phần quà hấp dẫn gồm hàng loạt tướng và trang phục giới hạn vĩnh viễn.

Ngoài ra, các khán giả cũng có thể nhận được nhiều hơn những phần quà hấp dẫn bằng cách truy cập trang web https://awc.lienquan.garena.vn/ và hoàn thành các nhiệm vụ, xem video tại sự kiện hoặc tham gia vòng quay để tích điểm đổi Rương trang phục bậc S: Arthur Đặc cảnh băng lôi, Nakroth Khiêu chiến, Zuka Gấu nhồi bông, Tel’Annas Giám thị thân thiện và Ilumia Hồng hoa hậu. Xem livestream càng lâu, điểm nhận được càng nhiều!

Đặc biệt hơn, các phần quà hiện vật như iPhone 11 sẽ xuất hiện ngẫu nhiên vào một số ngày đặc biệt trong sự kiện. Thông tin chi tiết về lịch cập nhật vòng quay sẽ được cập nhật trên fanpage Cao Thủ Liên Quân, các bạn khán giả đừng bỏ lỡ nhé!!

VỀ GARENA

Garena là công ty phân phối và phát triển game hiện đang dẫn đầu trên toàn thế giới. Free Fire, tựa game đấu trường sinh tồn do Garena phát triển được công nhận là game di động nhiều lượt tải nhất trên thế giới năm 2019 và 2020, theo App Annie.

Garena được điều hành bởi những game thủ có cùng niềm đam mê, thấu hiểu sâu sắc những gì thế hệ người chơi game trẻ mong muốn. Được cấp bản quyền độc quyền và phát hành các tựa game toàn cầu - như Liên Quân Mobile, Call of Duty: Mobile và Liên Minh Huyền Thoại - tại các thị trường trên toàn thế giới, Garena dẫn đầu các trải nghiệm mang tính xã hội và giải trí cao thông qua game, khuyến khích cộng đồng tham gia và tương tác. Garena cũng là đơn vị tổ chức các giải đấu thể thao điện tử lớn nhất trên thế giới.

Garena thuộc tập đoàn Sea (niêm yết trên thị trường chứng khoán New York mã SE) - là một doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực internet và trải nghiệm người dùng. Bên cạnh Garena, các lĩnh vực kinh doanh quan trọng khác của Sea bao gồm thương mại điện tử - Shopee, và dịch vụ tài chính số - SeaMoney. Sứ mệnh của Sea là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dùng và các doanh nghiệp nhỏ thông qua công nghệ.

